Яке церковне свято 8 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

8 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять благовірних князів Петра і Февронії Муромських, преподобномучениці Февронії, преподобного Далмата Ісетського та інших святих. Цей день традиційно пов’язують із християнськими чеснотами подружньої вірності, милосердя та взаємної підтримки. Віряни моляться святим, беруть участь у богослужіннях і намагаються провести день у мирі з близькими. Крім церковних традицій, із 8 липня пов’язано чимало народних прикмет, що стосуються погоди та майбутнього врожаю.

Яке церковне свято 8 липня

За церковним календарем 8 липня вшановують благовірних князів Петра (у чернецтві Давида) і Февронію (у чернецтві Євфросинію) Муромських, яких вважають прикладом християнського подружнього життя. За церковним переданням, вони прожили життя у взаємній вірності, а наприкінці земного шляху прийняли чернечий постриг і померли в один день. Їхня історія стала символом відданості, любові та взаємної підтримки в сім’ї.

Цього ж дня згадують преподобномученицю Февронію Сирську, яка постраждала за віру на початку IV століття під час гонінь на християн. Також вшановують преподобного Далмата Ісетського — засновника Далматовського монастиря, святителя Мартирія Єрусалимського, преподобного Никона Оптинського, священномучеників Василія Міліцина та Василія Протопопова, а також мучениць Євтропію, Леоніду та Лівію.

Для віруючих цей день є нагодою згадати про значення сімейної єдності, чесності, взаємоповаги та духовного життя.

Що не можна робити 8 липня

Церква не встановлює окремих спеціальних заборон саме на 8 липня, однак рекомендує утримуватися від вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Не варто сваритися, ображати інших, поширювати неправду, заздрити чи провокувати конфлікти. День бажано провести без лихослів’я, надмірних веселощів і згубних звичок.

Якщо людина планує відвідати храм, рекомендується присвятити час молитві, духовному читанню або добрим справам. Народні забобони про суворі заборони на будь-яку домашню чи польову працю не мають офіційного церковного підтвердження.

День ангела 8 липня

Іменини цього дня можуть відзначати:

Петро;

Февронія;

Давид;

Далмат;

Василь;

Никон;

Мартирій.

За церковною традицією день ангела присвячують молитві своєму небесному покровителю. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, дякувати Богові за прожитий рік і просити духовної підтримки. Святкування іменин насамперед має духовне значення, а не лише родинний чи святковий характер.

Народні прикмети та традиції 8 липня

У народному календарі цей день пов’язували зі спостереженням за погодою та перебігом літа.

Якщо день сонячний і теплий — очікували гарної погоди ще кілька тижнів.

Дощ 8 липня вважали прикметою вологого другої половини літа.

Якщо зранку багато роси — чекали доброго врожаю зернових.

Гучне кумкання жаб і активний спів птахів увечері вважали ознакою стійкої теплої погоди.

Селяни уважно стежили за станом неба, напрямком вітру та поведінкою комах, використовуючи ці спостереження для прогнозування погодних умов.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Багато вірян цього дня моляться за мир у родині, взаєморозуміння між подружжям та здоров’я близьких.

Доброю справою вважається допомога літнім людям, підтримка родичів або благодійність. Також рекомендують знайти час для спокійної розмови в сімейному колі, примирення після конфліктів та подяки тим, хто поруч.

За народною традицією цього дня намагалися завершити важливі домашні справи без поспіху та провести вечір у колі родини.

Коротко про день

Показник Значення Дата 8 липня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 189-й До Нового року 176 днів Фаза Місяця Спадний Місяць Схід сонця приблизно 04:58 Захід сонця приблизно 21:05

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 8 липня 2026 року?

Цього дня вшановують благовірних князів Петра і Февронію Муромських, яких вважають прикладом християнського подружжя. Також згадують преподобномученицю Февронію та інших святих.

Що не рекомендується робити 8 липня?

Церква закликає уникати сварок, образ, неправди, заздрості та інших гріховних вчинків. Окремих спеціальних заборон щодо побутових справ церковний календар не містить.

Хто святкує день ангела 8 липня?

Іменини можуть відзначати Петро, Февронія, Давид, Далмат, Василь, Никон і Мартирій відповідно до церковного календаря.

Які народні прикмети пов’язані з цим днем?

Наші предки звертали увагу на росу, дощ, вітер і поведінку птахів та жаб. За цими ознаками прогнозували погоду й майбутній урожай.

Що варто зробити цього дня?

Рекомендується відвідати богослужіння, помолитися, приділити увагу родині, допомогти тим, хто цього потребує, та провести день без конфліктів.