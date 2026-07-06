Яке церковне свято 7 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

7 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобних Томи Малеїна та Акакія Синайського. У цей день віряни згадують подвижників, присвячують час молитві, добрим справам і духовному вдосконаленню. Також 7 липня відзначають день ангела власники кількох популярних імен, а народний календар зберіг прикмети, пов’язані з погодою та майбутнім урожаєм.

Яке церковне свято 7 липня

За церковним календарем 7 липня вшановують преподобного Тому Малеїна та преподобного Акакія Синайського.

Преподобний Тома Малеїн жив у Візантійській імперії у IX–X століттях. Спочатку він був воєначальником, однак згодом залишив військову службу, прийняв чернецтво та усамітнився на горі Малея. За переказами, святий відзначався суворим аскетичним життям, молитвою та духовною мудрістю, а до нього приходили люди за порадами та благословенням.

Преподобний Акакій Синайський був ченцем знаменитого Синайського монастиря. Його життя стало прикладом смирення, терпіння та безумовного послуху. Історія Акакія описана у духовній літературі як приклад перемоги християнських чеснот над людськими випробуваннями.

Цього дня віряни традиційно відвідують храм, моляться святим, просять про зміцнення віри, терпіння, мудрості та допомоги у важливих життєвих справах.

Що не можна робити 7 липня

У церковній традиції цього дня рекомендується уникати сварок, образ, наклепів та будь-яких проявів злості. Вважається, що негативні емоції заважають духовному очищенню.

Не схвалюються надмірні веселощі, зловживання алкоголем, лінощі та свідоме нехтування допомогою людям, які її потребують.

За народними віруваннями не варто без потреби ламати дерева, псувати рослини або смітити на природі, адже середина літа вважалася періодом особливої поваги до землі та майбутнього врожаю.

Також день рекомендують присвятити чесній праці, молитві, турботі про близьких і завершенню вже розпочатих справ.

День ангела 7 липня

7 липня день ангела святкують:

Акакій;

Тома.

Іменинникам бажають міцного здоров’я, духовної сили, сімейного благополуччя, миру та Божого благословення.

Народні прикмети та традиції 7 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Ясний і теплий день віщує тривале спекотне літо.

Якщо зранку багато роси — буде гарний урожай зернових.

Дощ 7 липня обіцяв вологу другу половину літа.

Сильний вітер вважали ознакою зміни погоди найближчими днями.

Якщо ввечері добре видно зорі — очікували кілька сонячних днів поспіль.

У селах цього дня продовжували польові роботи, косили сіно, доглядали городи та дякували за перші літні врожаї.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

7 липня рекомендується розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. Доброю справою вважається допомога літнім людям, підтримка родичів або благодійність.

Корисно приділити увагу сім’ї, завершити відкладені справи, навести лад у домі чи на подвір’ї. За народними традиціями цього дня бажано працювати сумлінно, не конфліктувати та берегти добрі стосунки з оточенням.

Багато людей також просять у преподобних духовної стійкості, мудрості під час прийняття важливих рішень та внутрішнього спокою.

Коротко про день

Показник Дані Дата 7 липня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 188-й До Нового року 177 днів Фаза Місяця Спадний Місяць (орієнтовно) Схід сонця близько 04:57* Захід сонця близько 21:10*

*Час сходу та заходу Сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 7 липня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує преподобних Тому Малеїна та Акакія Синайського. Їх згадують як подвижників, які присвятили життя молитві, смиренню та служінню Богові.

Хто святкує день ангела 7 липня?

Іменини відзначають чоловіки з іменами Акакій і Тома. Привітання традиційно супроводжують побажаннями здоров’я, миру та духовної сили.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, заздрості, брехні та інших негідних вчинків. Народні традиції також радять не шкодити природі та не конфліктувати з близькими.

Які народні прикмети пов’язані з 7 липня?

Звертають увагу на росу, дощ, силу вітру та ясність неба. Такі спостереження використовували для прогнозування погоди та майбутнього врожаю.

Чому цей день вважається важливим для вірян?

Вшанування преподобних нагадує про значення терпіння, смирення та духовної праці. День вважається сприятливим для молитви, добрих справ і зміцнення родинних стосунків.