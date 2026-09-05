Яке церковне свято 6 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

6 вересня 2026 року за новим церковним календарем православна церква згадує спогад про чудо Архістратига Михаїла в Хонах — подію, пов’язану з чудесним порятунком храму від затоплення. Цього дня також вшановують пам’ять низки святих, зокрема мучеників Євдоксія, Зинона та Макара, апостола Архипа, мученика Романа та інших. Для віруючих дата пов’язана передусім із молитвою, пам’яттю про силу віри та церковним богослужінням.

Яке церковне свято 6 вересня

Головна подія церковного календаря 6 вересня — спогад про чудо Архістратига Михаїла в Хонах, яке також називають Михайловим чудом. У церковній традиції ця дата присвячена пам’яті про порятунок християнського храму, розташованого біля чудотворного джерела у Фригії. Храм був збудований після зцілення німої дівчини: за церковним переказом, її батькові уві сні явився Архістратиг Михаїл і відкрив, що дитина отримає дар мовлення після того, як вип’є води з джерела. Після зцілення родина прийняла християнство, а біля джерела звели храм.

З храмом пов’язана історія праведного Архипа, який близько 60 років служив його хранителем. За переказом, язичники вирішили знищити святиню та спрямували на неї воду двох річок. Архип молився Архістратигу Михаїлу про порятунок. Тоді Михаїл з’явився біля храму, ударом жезла відкрив у скелі широку ущелину й направив туди потік води. Храм залишився неушкодженим, а місце отримало назву Хони, що пов’язують зі значенням «занурення» або «провалювання».

Саме цю подію православна традиція згадує 6 вересня за новим стилем. У церковному календарі це неперехідне свято, тому дата його щороку залишається незмінною. У 2026 році воно припадає на неділю, на яку також припадає 14-та неділя після П’ятидесятниці. За богослужбовим календарем цього дня посту немає.

Окрім спогаду про чудо Архістратига Михаїла, календар містить пам’ять мучеників Євдоксія, Зинона та Макара, святого Архипа Ієрапольського, мученика Романа та багатьох інших святих. Євдоксій був воєначальником, який, за церковним житієм, відкрито сповідував християнство під час переслідувань. Разом із ним постраждали Зинон, Макар та інші християни.

6 вересня також згадується мученик Давид Єрмопольський. За церковним житієм, до монастиря він прийшов уже в зрілому віці після життя розбійника. У монастирі Давид покаявся, прийняв суворе чернече життя і згодом став відомим своєю молитвою та допомогою хворим. Ця історія в церковній традиції є прикладом можливості покаяння та зміни життя.

Водночас у календарях за старим стилем 6 вересня припадає пам’ять священномученика Євтихія, учня апостола Іоана Богослова. За новим стилем його пам’ять припадає на 24 серпня. Тому інформація про Євтихія, яку можна зустріти в матеріалах про 6 вересня, стосується саме юліанського календаря.

Що не можна робити 6 вересня

Церковний календар не встановлює окремого переліку побутових заборон на 6 вересня. Для віруючих головним змістом дня є участь у богослужінні, молитва та шанобливе ставлення до церковного свята. Тому твердження про те, що цього дня категорично заборонено виконувати певну роботу, шити, прати або користуватися ножем, не слід видавати за офіційні церковні правила.

Натомість у народній традиції з Михайловим чудом пов’язували низку обмежень. За етнографічними записами, селяни намагалися не виконувати важкої роботи, не виходити в поле та город і відкладали частину господарських справ. Такі заборони мали характер народних вірувань, а не загальноцерковних приписів.

У народних уявленнях також не радили сваритися, лаятися, ображати інших або бажати комусь зла. День вважався слушним часом для примирення та врегулювання конфліктів. Історично зафіксована традиція мирських братчин передбачала спільні зустрічі, під час яких могли вирішувати суперечки між сусідами, а після цього влаштовували спільну трапезу.

Тому практичний підхід до питання «що не можна робити 6 вересня» такий: церковно обов’язкових заборон на звичайну працю немає, а народні рекомендації про відмову від важкої роботи, сварок чи рукоділля належать до традицій і повір’їв. Якщо роботу неможливо перенести, саме по собі її виконання не є порушенням церковної заповіді.

День ангела 6 вересня

За календарями іменин за новим стилем, 6 вересня 2026 року день ангела відзначають Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар і Михайло. Такий перелік використовується в сучасних календарях іменин на цю дату.

В інших календарних джерелах список може бути ширшим: до нього додають Архипа та Діонісія, оскільки імена пов’язують із святими, пам’ять яких припадає на цей день. Саме тому під час визначення дня ангела важливо враховувати конкретний церковний календар, за яким людина була охрещена або якого дотримується її родина.

Ім’я Михайло безпосередньо пов’язане з головною подією дня — пам’яттю Архістратига Михаїла. Водночас день ангела не варто ототожнювати лише з народженням: у християнській традиції іменини пов’язані з пам’яттю святого, ім’я якого носить людина.

За старим стилем 6 вересня припадає інша група іменин, зокрема Арсеній, Георгій та Петро. Це ще одна причина, чому календарі іменин на одну й ту саму календарну дату можуть відрізнятися.

Народні прикмети та традиції 6 вересня

Назва «Михайлове чудо» закріпилася не лише в церковному, а й у народному календарі. Селяни пов’язували цей день із наближенням осіннього похолодання та стежили за ранковою погодою. Такі спостереження були частиною традиційного календаря й не є церковними прогнозами погоди.

За зафіксованими народними прикметами, ранковий туман 6 вересня трактували як ознаку потепління. Якщо на березі верхнє листя залишалося зеленим, а нижнє вже опадало, це пов’язували з очікуванням ранньої зими та теплої весни. Ранкові заморозки також сприймали як знак наближення осіннього холоду.

Інша група традицій стосувалася спільного життя громади. У деяких місцевостях на Михайлове чудо проводили братчини — спільні застілля, на яких могли обговорювати важливі справи, мирити людей після суперечок і вирішувати конфлікти. Кожен учасник приносив свою страву для спільної трапези.

Із днем також пов’язували звичай робити добрі справи та допомагати іншим. Проте твердження про обов’язкове випікання спеціального «Михайлового хліба», заборону мити голову або покарання за будь-яку роботу належать до пізніших популярних описів народних звичаїв і не мають статусу церковних правил. Тому їх коректно подавати лише як народні вірування, а не як обов’язкову поведінку для віруючих.

У традиційній культурі Михайлове чудо також сприймалося як своєрідний рубіж між літнім теплом і осіннім періодом. Саме спостереження за туманом, заморозками, кольором листя та хмарами мало практичне значення для людей, які залежали від погоди та врожаю.

Коротко про день

Показник 6 вересня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 249-й Днів до Нового року 116 Фаза Місяця Спадний Місяць, четверта фаза Освітленість Місяця близько 27% Місячний день 25-й Схід сонця в Києві близько 06:19 Захід сонця в Києві близько 19:31

6 вересня 2026 року припадає на неділю, 249-й день невисокосного року. До початку 2027 року залишається 116 днів. За місячним календарем цього дня триває спадна фаза Місяця, його освітленість становить близько 27%, а календар визначає дату як 25-й місячний день.

Час сходу та заходу Сонця наведено для Києва, оскільки ці показники залежать від конкретного населеного пункту. 6 вересня Сонце сходить приблизно о 06:19, а заходить близько 19:31 за місцевим часом. Тривалість світлового дня становить приблизно 13 годин 12 хвилин.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 6 вересня 2026 року?

За новим церковним календарем 6 вересня православна церква згадує чудо Архістратига Михаїла в Хонах. Подія пов’язана з порятунком храму від затоплення та молитвою праведного Архипа.

Кого привітати з днем ангела 6 вересня?

За календарями іменин за новим стилем, привітання цього дня приймають Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар і Михайло. В окремих календарях перелік ширший і містить Архипа та Діонісія.

Що можна робити 6 вересня?

Віруючі можуть відвідати храм, взяти участь у недільному богослужінні, помолитися та зробити добру справу. Церковного правила, яке забороняло б у цей день звичайну побутову працю, немає.

Що заборонено робити 6 вересня?

Категоричних загальноцерковних заборон на працю, прибирання чи рукоділля цього дня немає. Заборони не сваритися, не виконувати важкої роботи та відкладати певні господарські справи походять із народної традиції, тому їх не слід ототожнювати з церковними приписами.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 6 вересня?

У народному календарі з Михайловим чудом пов’язували спостереження за погодою: ранковий туман трактували як ознаку потепління, а ранкові заморозки — як наближення осінніх холодів. У деяких регіонах проводили братчини — спільні зустрічі та трапези, під час яких могли вирішувати суперечки й миритися.