Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-05-08    91

Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

6 серпня 2026 року православна церква відзначає одне з дванадесятих свят — Преображення Господнє, яке в народній традиції також називають Яблучним Спасом. Цього ж дня під час богослужінь вшановують пам’ять преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського, який прославився смиренням, терпінням і духовним подвигом. Для християн ця дата символізує преображення людини через віру, молитву та покаяння. Свято припадає на період Успенського посту, однак церковний устав передбачає цього дня послаблення в харчуванні.

Яке церковне свято 6 серпня

Головною подією дня є Преображення Господнє — велике християнське свято, встановлене на згадку про описану в Євангелії подію на горі Фавор. Ісус Христос піднявся на гору разом із трьома найближчими учнями — апостолами Петром, Яковом та Іоанном. Під час молитви Його обличчя засяяло, а одяг став білим, немов світло.

Поруч із Христом з’явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили про майбутні страждання Спасителя. Потім учнів огорнула світла хмара, і вони почули голос Бога Отця: «Це Син Мій Улюблений, Його слухайте». Ця подія стала свідченням божественної природи Ісуса Христа та зміцнила віру апостолів перед майбутніми випробуваннями.

У народній традиції свято відоме як Яблучний Спас. Саме цього дня віряни приносять до храмів перші плоди нового врожаю для освячення. Звичай має біблійне підґрунтя — люди дякують Богові за отримані дари та благословення нового врожаю.

6 серпня також вшановують преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського. Він жив у Києво-Печерському монастирі, багато років тяжко хворів, однак сприймав свої страждання як духовне випробування. За переказами, святий відзначався глибокою вірою, терпінням і даром духовної допомоги іншим людям. Його життя стало прикладом смирення та відданості Богові навіть у найважчих обставинах.

Преображення Господнє входить до числа дванадесятих свят православного календаря й щороку належить до найважливіших літніх богослужінь.

Що не можна робити 6 серпня

Церква нагадує, що свято припадає на час Успенського посту. Попри святковий день, віруючим рекомендується дотримуватися духовної стриманості. Церковний устав дозволяє цього дня послаблення посту — можна вживати рибу, рослинну їжу з олією та вино в помірній кількості. Водночас засуджуються сварки, гнів, образи, заздрість, лихослів’я, плітки, зловживання алкоголем та будь-які прояви духовної нестриманості.

Народні традиції також пов’язують Яблучний Спас із певними побутовими обмеженнями. Без нагальної потреби не рекомендували виконувати важку фізичну працю, займатися генеральним прибиранням, прати, шити, вишивати чи виконувати іншу домашню роботу, яку можна перенести на інший день. Свято бажано присвятити молитві, відвідуванню храму, родині та добрим справам.

День ангела 6 серпня

За православним місяцесловом 6 серпня іменини відзначають:

Христина, Пимен, Іван, Петро, Яків.

У день ангела заведено відвідати богослужіння, подякувати небесному покровителю в молитві та прийняти щирі привітання від рідних і друзів.

Народні прикмети та традиції 6 серпня

На Яблучний Спас українці традиційно освячують у храмах кошики з першими плодами нового врожаю. Найчастіше до них кладуть яблука, виноград, сливи, груші, мед та колосся. Після освячення плодами пригощають членів родини, сусідів, знайомих і тих, хто потребує допомоги, вважаючи це доброю справою.

Зі святом пов’язано чимало погодних прикмет. Вважалося, що якою буде погода на Спаса, такою буде й осінь. Якщо день видався сухим і сонячним — чекали теплої та тривалої осені. Якщо ж ішов дощ, вірили, що осінні місяці будуть сирими й дощовими. Також уважно спостерігали за ранковою росою та поведінкою птахів, намагаючись передбачити зміни погоди.

Коротко про день

ПоказникЗначення
День тижняЧетвер
Порядковий день року218
До Нового року залишилося147 днів
Фаза МісяцяСпадний Місяць
Схід сонця05:37*
Захід сонця20:22*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято?

6 серпня православна церква святкує Преображення Господнє — одну з найважливіших подій церковного року. Також цього дня вшановують преподобного Пимена Багатохворобливого, Києво-Печерського.

Кого вітати з іменинами?

Іменини 6 серпня святкують Христина, Пимен, Іван, Петро та Яків. Для них цей день є нагодою згадати свого небесного покровителя та відвідати храм.

Що можна робити в цей день?

Віряни беруть участь у святковому богослужінні, освячують плоди нового врожаю та моляться. Доброю традицією вважається допомога нужденним, спільна родинна трапеза й подяка за отримані дари.

Що заборонено церковними правилами?

Не рекомендується сваритися, лихословити, заздрити, ображати інших або порушувати духовний зміст свята. Попри послаблення посту на рибу, закликають уникати надмірностей у їжі та розвагах.

Які є головні народні традиції?

Найвідоміший звичай — освячення яблук, винограду, груш, слив, меду та інших плодів нового врожаю. Після служби освяченими фруктами традиційно діляться з рідними, сусідами та людьми, які потребують підтримки.

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