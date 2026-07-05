Яке церковне свято 6 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-05-07    76

Яке церковне свято 6 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

6 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого — одного з найвідоміших єгипетських пустельників і подвижників раннього християнства. Цього дня віряни згадують його духовний подвиг, моляться про зміцнення віри та душевний спокій. У народному календарі дата відома як Сисоїв день, із яким пов’язували погодні прикмети та початок підготовки до жнив.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 6 липня

6 липня за церковним календарем відзначається день пам’яті преподобного Сисоя Великого. Святий жив у IV–V століттях у Єгипті, був учнем духовної традиції, започаткованої преподобним Антонієм Великим, і більшу частину життя провів у пустелі в молитві, пості та усамітненні. За церковним переданням, Сисой відзначався глибоким смиренням, милосердям і даром духовного наставництва.

Преподобний закликав людину насамперед працювати над власними недоліками, а не засуджувати інших. Його вислови про покаяння, смирення та милосердя збереглися у збірниках повчань пустельників і досі залишаються актуальними для багатьох християн.

Цього ж дня також згадують преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, знайдення мощей праведної діви Іуліанії Ольшанської та інших святих, пам’ять яких припадає на 6 липня.

Для православних християн цей день є нагодою відвідати храм, помолитися, подякувати Богові за прожитий час і попросити духовної мудрості, терпіння та миру.

Що не можна робити 6 липня

Церква не встановлює окремих заборон, пов’язаних саме з днем пам’яті преподобного Сисоя Великого. Як і в будь-яке інше церковне свято, вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепу, заздрості, жорстокості та будь-яких вчинків, що суперечать християнській моралі.

Не варто свідомо ображати близьких, відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, або нехтувати молитвою. Якщо є можливість, день бажано присвятити спокою, духовним роздумам, читанню Святого Письма та добрим справам.

У народній традиції із Сисоївим днем пов’язували кілька побутових пересторог. Зокрема, не рекомендували без потреби починати великі конфлікти чи важливі суперечки, адже вірили, що вони можуть затягнутися надовго. Такі уявлення належать саме до народних звичаїв і не є церковними настановами.

День ангела 6 липня

За церковним календарем цього дня день ангела святкують чоловіки, які носять ім’я Сисой. Саме на честь преподобного Сисоя Великого встановлено день його церковної пам’яті.

День ангела — це насамперед духовне свято. За традицією іменинник може відвідати богослужіння, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за отримані благословення та попросити допомоги у важливих життєвих справах.

У родинному колі цього дня заведено вітати іменинників щирими побажаннями здоров’я, миру, Божої допомоги та духовної сили. На відміну від дня народження, головним змістом дня ангела є не святкове застілля, а пам’ять про святого, ім’я якого носить людина.

Народні прикмети та традиції 6 липня

У народному календарі день пам’яті преподобного Сисоя Великого відомий як Сисоїв день. Він припадав на період активного достигання зернових культур, тому селяни уважно спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутній урожай і спланувати польові роботи.

До найпоширеніших народних прикмет належать:

  • якщо вранці на траві багато роси — день буде сонячним, а літо врожайним;
  • теплий і ясний день віщує добрий урожай зернових;
  • дощ 6 липня вважали ознакою вологої погоди найближчими днями;
  • якщо бджоли активно вилітають із вуликів зранку — найближчим часом опадів не очікується;
  • сильний вітер міг свідчити про зміну погоди.

Наші предки також намагалися завершити основні роботи на городі до вечора, адже незабаром розпочинався період жнив. Водночас народні прикмети не є частиною церковного вчення, а належать до української культурної спадщини та багаторічних спостережень за природою.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Православна церква радить провести цей день у молитві, подяці Богові та добрих справах. За можливості варто відвідати богослужіння, згадати преподобного Сисоя Великого та попросити духовної мудрості, терпіння й миру.

Доброю традицією вважається допомога рідним, підтримка літніх людей, благодійність і примирення з тими, з ким виникли непорозуміння. День також підходить для спокійної праці, читання духовної літератури та роздумів над власними вчинками.

За народними звичаями господарі оглядали поля, сади та городи, оцінювали майбутній урожай і дякували за плоди літа. Такі звичаї формувалися століттями та були тісно пов’язані з сільськогосподарським календарем.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата6 липня 2026 року
День тижняПонеділок
Порядковий день року187-й
До Нового року178 днів
Фаза МісяцяСпадний Місяць (спадний опуклий, напередодні останньої чверті)
Схід сонця (Київ)04:54
Захід сонця (Київ)21:10

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 6 липня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого. Він був одним із найшанованіших єгипетських пустельників і присвятив життя молитві, посту та духовному наставництву.

Хто святкує день ангела 6 липня?

За церковним календарем іменини цього дня відзначають чоловіки з ім’ям Сисой. День ангела традиційно присвячують молитві своєму небесному покровителю.

Чи можна працювати 6 липня?

Церква не забороняє виконувати повсякденну роботу, якщо вона є необхідною. Водночас бажано знайти час для молитви, уникати конфліктів і не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Які народні прикмети пов’язані з 6 липня?

У народі звертали увагу на росу, дощ, вітер і поведінку бджіл. За цими ознаками намагалися передбачити погоду та майбутній урожай.

Що варто зробити цього дня?

Доброю справою буде відвідати храм, помолитися, підтримати близьких, зробити пожертву або допомогти тим, хто цього потребує. Також цей день підходить для примирення, вдячності та спокійних сімейних справ.

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