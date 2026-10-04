Яке церковне свято 5 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

5 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучениці Харитини, а також преподобних Даміана, Єремії та Матфея Києво-Печерських, священномученика Діонісія, єпископа Олександрійського, мучениці Мамелхви Перської та преподобного Григорія Хандзойського. Для віруючих цей день пов’язаний передусім із пам’яттю святих, молитвою та осмисленням їхнього духовного подвигу. 5 жовтня 2026 року припадає на понеділок і не є пісним днем.

Яке церковне свято 5 жовтня

Головна подія церковного календаря 5 жовтня — день пам’яті мучениці Харитини. У церковному переданні йдеться про дівчину з Амісу в Понті, яка рано залишилася сиротою. Її виховав благочестивий християнин Клавдій, який ставився до неї як до рідної доньки. Харитина вирішила присвятити своє життя Христу, молитві та служінню.

За житійним переданням, Харитина жила на початку IV століття, у період переслідувань християн. Вона відкрито сповідувала свою віру і, за церковним переказом, допомагала іншим людям прийти до християнства. За це її схопили та піддали тортурам. Свята не відмовилася від віри й померла під час переслідувань, традиційно її смерть датують близько 304 року.

Окрім Харитини, 5 жовтня календар згадує преподобних Даміана, пресвітера і цілителя, Єремію та Матфея, прозорливих Києво-Печерських, які подвизалися у Ближніх печерах. Цього дня також вшановують священномученика Діонісія, єпископа Олександрійського, мученицю Мамелхву Перську та преподобного Григорія Хандзойського. Такий перелік зафіксований у церковному календарі на 5 жовтня.

День пам’яті Харитини не належить до дванадесятих або інших великих нерухомих свят. Його зміст визначає саме вшанування мучениці та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату. У календарі також зазначено, що 5 жовтня 2026 року посту немає.

Для тих, хто дотримується церковного календаря, важливо не сприймати назву «свято» як автоматичну заборону на звичайну роботу. Церковний день насамперед передбачає молитву, пам’ять святих, участь у богослужінні за можливості та уважне ставлення до духовного змісту дати.

Що не можна робити 5 жовтня

Церковний календар не встановлює спеціальної заборони на побутову роботу, прибирання, приготування їжі чи інші звичайні справи саме 5 жовтня. Так само немає підстав стверджувати, що цього дня заборонено користуватися ножицями, прати, працювати в саду або виконувати домашню роботу. Подібні твердження належать до пізніших побутових повір’їв, а не до загальноцерковного правила.

Оскільки 5 жовтня 2026 року припадає на понеділок і в календарі немає посту, звичайний режим харчування не має спеціального обмеження через цю дату.

Водночас у народній традиції з днем Харитини пов’язували певні застереження. Наші предки вважали небажаним проводити цей день у бездіяльності, а особливе значення надавали праці, зокрема рукоділлю. Також існувало повір’я, що 5 жовтня не варто призначати сватання, переїзд або далеку дорогу. Це народні вірування, а не церковні заборони.

Тому фрази на кшталт «гріх працювати 5 жовтня» або «церква забороняє цього дня виходити з дому» не відповідають змісту календаря. Якщо людина має особисту традицію утримуватися від певних справ у день пам’яті святого, це не слід видавати за обов’язкове правило для всіх православних християн.

Натомість небажаними з погляду християнської поведінки в будь-який день залишаються сварки, образи, свідоме заподіяння шкоди іншій людині, зневага до молитви та перетворення церковного дня лише на набір забобонів.

День ангела 5 жовтня

За календарем на 5 жовтня 2026 року іменини пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цей день. Серед них — Харитина, Даміан, Єремія, Матвій, Діонісій, Мамелхва та Григорій. Саме ці імена наведені в календарях іменин на 5 жовтня.

Найочевидніший зв’язок із датою має ім’я Харитина — на 5 жовтня припадає пам’ять мучениці Харитини. Чоловіки на ім’я Даміан, Єремія, Матвій, Діонісій та Григорій також можуть відзначати день ангела у зв’язку з пам’яттю відповідних святих цього дня.

Водночас сама наявність імені у календарі не означає, що людина автоматично має святкувати іменини саме 5 жовтня. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, день пам’яті небесного покровителя конкретної людини визначається з урахуванням церковної традиції та обставин хрещення. Тому вітати 5 жовтня доречно насамперед тих, чиє церковне ім’я безпосередньо пов’язане з пам’яттю святих цього дня.

Народні прикмети та традиції 5 жовтня

У народному календарі 5 жовтня пов’язували зі спостереженнями за природою та осінніми змінами. Частина таких прикмет стосувалася опадання листя, вітру й дощу.

Зокрема, існувало спостереження: якщо до цього часу з берези ще не опало листя, зиму очікували пізнішою. Сильний холодний вітер сприймали як ознаку близького похолодання, а дощ — як передвісник вологої та прохолодної осені. Такі твердження є саме традиційними погодними прикметами, сформованими на основі багаторічних спостережень селян, а не церковними прогнозами.

Із днем Харитини також пов’язували жіноче рукоділля. У народному побуті цей період осені був часом активної роботи з пряжею, тканиною, шиттям і ткацтвом. Тому Харитину в традиційній культурі пов’язували з жіночою ручною працею.

Окремі джерела фіксують і народну назву дня, пов’язану з Фотієм, оскільки в старому календарному циклі ця дата мала інше співвідношення з пам’яттю святих. У народних спостереженнях за 5 жовтня особливу увагу приділяли тому, наскільки дерева вже скинули листя. Якщо листя довго трималося на деревах, це трактували як ознаку пізнішої зими.

Важливо не змішувати ці повір’я з церковним ученням. Народні прикмети — це частина традиційної культури та календарної обрядовості, а не обов’язкові правила поведінки для віруючих.

Коротко про день

Показник 5 жовтня 2026 року День тижня понеділок Порядковий день року 278-й До Нового року 87 днів Фаза Місяця спадаючий Місяць Освітленість Місяця близько 25–35% протягом доби Схід сонця, Київ 07:04 Захід сонця, Київ 18:27–18:28

5 жовтня 2026 року є 278-м днем року, а до завершення року залишається 87 днів.

Місяць цього дня перебуває у спадаючій фазі, після останньої чверті. За астрономічними розрахунками для Києва його освітленість протягом доби становитиме приблизно чверть-третину диска.

Для Києва схід сонця 5 жовтня припадає приблизно на 07:04, захід — на 18:27–18:28. Тривалість світлового дня становить близько 11 годин 23 хвилин.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 5 жовтня 2026 року?

5 жовтня православна церква вшановує мученицю Харитину, а також преподобних Даміана, Єремію та Матфея Києво-Печерських, Діонісія Олександрійського, Мамелхву Перську та Григорія Хандзойського. Головною постаттю дня є мучениця Харитина, яка постраждала за християнську віру.

Кого вітати з днем ангела 5 жовтня?

За календарем цього дня іменини пов’язані з іменами Харитина, Даміан, Єремія, Матвій, Діонісій, Мамелхва та Григорій. Вітати варто людей, чиї небесні покровителі згадуються саме цього дня.

Що можна робити 5 жовтня?

Цього дня можна виконувати звичайну домашню та професійну роботу, молитися, відвідувати храм і брати участь у богослужінні. Оскільки 5 жовтня 2026 року не є пісним днем, спеціальних харчових обмежень через дату немає.

Що заборонено робити 5 жовтня?

Церква не встановлює спеціального переліку побутових заборон на цей день. У народних віруваннях не радили бездіяльності, сватання, переїздів і далеких подорожей, але ці застереження є прикметами та традиціями, а не церковними приписами.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 5 жовтня?

У цей день спостерігали за листям на деревах, вітром і дощем, намагаючись за ними передбачити характер осені та наближення холодів. Також Харитину в народній традиції пов’язували з рукоділлям і жіночою ручною працею.