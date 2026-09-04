Яке церковне свято 5 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

5 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять пророка Захарії та праведної Єлизавети — батьків святого Іоана Предтечі. Цього ж дня згадують преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, благовірного князя Гліба, у хрещенні Давида, а також інших святих і мучеників, зазначених у церковному календарі. Дата важлива для віруючих насамперед пам’яттю про подружжя Захарії та Єлизавети, які стали батьками Іоана Хрестителя.

Яке церковне свято 5 вересня

Головна церковна подія 5 вересня — день пам’яті пророка Захарії та праведної Єлизавети. Вони згадуються в Євангелії від Луки як подружжя з роду священників. Захарія служив священником, а Єлизавета походила з дочок Аарона. Євангеліє наголошує, що обоє були праведними перед Богом, однак довгий час не мали дітей.

За біблійною розповіддю, під час служіння Захарії в Єрусалимському храмі йому явився ангел і сповістив, що Єлизавета народить сина. Дитину мали назвати Іоаном, і саме він згодом став Іоаном Хрестителем, або Іоаном Предтечею. Після цієї звістки Захарія через сумнів утратив здатність говорити, а заговорив знову після народження сина та підтвердження його імені.

Пам’ять Захарії та Єлизавети має особливе значення через їхній зв’язок з історією Іоана Хрестителя. У церковній традиції вони є прикладом подружжя, яке зберігало віру попри тривале випробування бездітністю. Тому звернення до цих святих пов’язують передусім із молитвою та духовною надією.

5 вересня також припадає пам’ять преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, та благовірного князя Гліба, у святому хрещенні Давида. Календар цього дня також містить пам’ять мучеників Фіфаїла і Фівеї, Сарвила, Раїси та інших святих.

Окремо варто розрізняти церковний і народний календар. Назва Луп Брусничник пов’язана не з головним церковним святом 5 вересня за сучасним календарем, а з днем пам’яті мученика Луппа Солунського, який припадає на цю дату за старою календарною традицією. У народному календарі ця назва збереглася через сезон достигання брусниці та спостереження за початком осінніх холодів.

Що не можна робити 5 вересня

Церква не встановлює загальної заборони на роботу, прибирання, прання, приготування їжі чи інші звичайні домашні справи 5 вересня. Ця дата у 2026 році припадає на суботу, окремого посту цього дня немає. Тому твердження про те, що будь-яка хатня або фізична праця автоматично є гріхом у це свято, не має підстав у церковному календарі.

Для віруючої людини важливішими є звичайні християнські принципи: не перетворювати святковий день на привід для сварок, образ, жорстокості чи свідомого нехтування молитвою. Якщо людина має можливість відвідати богослужіння, день можна присвятити молитві, вдячності та пам’яті святих. Водночас побутові обов’язки самі по собі не вважаються забороненими.

Інша група заборон походить саме з народних повір’їв, а не з церковного вчення. У традиції Луппа Брусничника особливу увагу приділяли господарським роботам восени: поспів овес, достигала брусниця, наближалися ранкові заморозки. Через це селяни намагалися не зволікати зі збиранням урожаю.

Тож народне «не можна» цього дня правильніше розуміти як пораду, продиктовану сезонними умовами, а не церковну заборону. Наприклад, залишати дозрілий овес у полі після появи ранніх приморозків вважалося недобрим господарським рішенням. Такі уявлення належать до традиційного селянського календаря.

Не варто також приписувати 5 вересня вигадані суворі заборони на стрижку, роботу з ножами, спілкування з незнайомцями чи ухвалення важливих рішень. Подібні списки часто поширюються в популярних матеріалах про народні прикмети, але вони не є церковними правилами.

День ангела 5 вересня

Іменини 5 вересня пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. У календарних переліках для цього дня зустрічаються Єлизавета, Євтихій, Іриній, Каллінік, Лупп і Флорентій; у ширшому календарному переліку святих 5 вересня також присутні імена, пов’язані з іншими мучениками та святими цього дня.

Для сучасної календарної традиції 5 вересня особливо очевидний зв’язок з іменами Захарія та Єлизавета, оскільки цього дня безпосередньо вшановують пророка Захарію і праведну Єлизавету. Саме тому людей із цими іменами доречно привітати з днем ангела, якщо їхній небесний покровитель визначений за цією датою.

Серед інших імен, які можна зустріти в календарях за цією датою, є Афанасій, Гліб, Давид, Фіфаїл, Фівея, Сарвил, Раїса, Іраїда, Ювентин, Максим, Урван, Федір, Медимн та Авдій. Водночас у різних календарних системах списки можуть відрізнятися, тому для визначення особистого дня ангела варто орієнтуватися на календар, за яким людина отримала ім’я та якого дотримується її родина.

День ангела не обов’язково означає гучне святкування. У християнській традиції важливішими є молитва, вдячність і пам’ять про святого покровителя. Привітання рідних та друзів, звичайно, може бути частиною сімейної традиції.

Народні прикмети та традиції 5 вересня

У народному календарі 5 вересня відоме як Луп Брусничник. Ця назва пов’язана з мучеником Луппом Солунським та сезонними сільськогосподарськими роботами. Саме в цей період у традиційному селянському календарі очікували достигання брусниці, завершення дозрівання вівса та наближення перших осінніх заморозків.

Однією з головних традицій було збирання брусниці. Ягоду заготовляли на зиму, а також використовували в домашній кухні. Одночасно господарі поспішали завершити роботи з вівсом і льоном, оскільки ранкові холоди могли зашкодити врожаю. Саме практичними спостереженнями за природою пояснюється значна частина звичаїв цього дня.

Особливе місце у прикметах посідали журавлі. Якщо в цей період вони відлітали на південь, у народі це сприймали як ознаку наближення ранньої зими. Політ журавлів низько над землею трактували як передвісник теплішої зими, а високий політ — як сигнал до холодів. Це саме народні погодні спостереження, а не церковні передбачення.

Інша відома прикмета стосувалася ранкових заморозків. У народі говорили про «лупповські» приморозки, оскільки приблизно в цей період у деяких регіонах уже могли спостерігатися перші холодні ранки. Відсутність заморозків, навпаки, пов’язували з очікуванням теплого вересня.

З брусницею пов’язували ще одне господарське спостереження: якщо ягода вже достигла, то й овес, за народним календарем, мав бути готовим до збирання. Таким чином, рослини та погодні явища використовували як своєрідний природний календар для визначення часу польових робіт.

Важливо, що ці прикмети не є прогнозами погоди в сучасному науковому розумінні. Вони відображають багаторічні спостереження селян за природою та сезонними змінами й передавалися у фольклорі.

Коротко про день

Показник 5 вересня 2026 року День тижня Субота Порядковий день року 248-й До Нового року 117 днів Фаза Місяця Спадний Місяць, близько 40% освітлення Схід Сонця в Києві близько 06:18 Захід Сонця в Києві близько 19:34

5 вересня 2026 року — субота, 248-й день невисокосного року. До 1 січня 2027 року після цієї дати залишається 117 днів.

За астрономічними даними для Києва, Місяць перебуває у фазі спадання. Третя чверть настала 4 вересня, а 5 вересня освітлена приблизно 40% видимої поверхні Місяця.

Схід Сонця в Києві 5 вересня очікується приблизно о 06:18, захід — близько 19:34 за місцевим часом. Точні значення можуть незначно відрізнятися залежно від конкретної точки спостереження.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 5 вересня 2026 року?

5 вересня православна церква вшановує пророка Захарію та праведну Єлизавету — батьків Іоана Хрестителя. Також цього дня згадують Афанасія Берестейського, князя Гліба та інших святих, зазначених у календарі.

Кого привітати з днем ангела 5 вересня?

Насамперед дата пов’язана з іменами Захарія та Єлизавета, а календарі також подають низку інших імен, пов’язаних зі святими цього дня. Серед них — Афанасій, Гліб, Давид, Раїса, Іраїда, Максим та інші, залежно від календарної традиції.

Що можна робити 5 вересня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, займатися звичайними домашніми справами, працювати та проводити час із родиною. Церква не встановлює загальної заборони на побутову працю цього дня, а 5 вересня 2026 року немає окремого посту.

Що заборонено робити 5 вересня?

Загального переліку церковних заборон на роботу, прибирання чи інші побутові справи для цієї дати немає. Народні застереження, які зустрічаються в календарях, стосуються передусім господарських справ та сезонних явищ, тому їх не слід видавати за обов’язкові релігійні правила.

Які народні традиції та прикмети є 5 вересня?

У народному календарі цей день називали Лупом Брусничником: збирали брусницю, поспішали завершити збирання вівса та стежили за першими заморозками. За польотом журавлів намагалися визначити, якою буде майбутня зима, але такі прикмети належать до народних спостережень, а не до церковного вчення.