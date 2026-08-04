Яке церковне свято 5 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

5 серпня 2026 року православна церква відзначає Передсвято Преображення Господнього та вшановує пам’ять мученика Євсигнія, а також священномучеників Анфіра і Фавія, єпископів Римських, праведної Нонни та інших святих цього дня. Дата припадає на період Успенського посту й є духовною підготовкою до одного з дванадцяти найбільших церковних свят — Преображення Господнього, яке святкують наступного дня. Саме тому 5 серпня для вірян є днем молитви, стриманості та роздумів про духовне оновлення.

Яке церковне свято 5 серпня

Головною подією церковного календаря 5 серпня є Передсвято Преображення Господнього. Передсвята встановлені для того, щоб підготувати вірян до великих свят через богослужіння, молитви та читання Святого Письма. Преображення Господнє присвячене євангельській події, коли Ісус Христос преобразився перед своїми учнями на горі Фавор, відкривши їм Свою Божественну славу. Саме тому день напередодні має особливе літургійне значення.

Цього ж дня згадують мученика Євсигнія Антіохійського, який жив у III–IV століттях. За церковним переданням, він багато років служив у війську, а після завершення служби присвятив життя молитві. Під час гонінь на християн відмовився зректися віри, за що був страчений у похилому віці. Його приклад у церковній традиції вважається символом незламності у вірі.

Також календар містить пам’ять священномучеників Анфіра та Фавія, єпископів Римських, мученика Понтія, праведної Нонни — матері святителя Григорія Богослова, преподобного Феоктиста Печерського та інших святих. Усі вони згадуються під час богослужінь цього дня.

Що не можна робити 5 серпня

Церковний устав не встановлює окремих спеціальних заборон саме для 5 серпня, окрім загальних правил Успенського посту. Вірянам рекомендується присвятити день молитві, уникати сварок, образ, засудження інших людей, надмірних веселощів та шкідливих звичок. Також бажано утримуватися від порушення встановлених постових обмежень у їжі відповідно до церковного календаря.

Окремо існують народні повір’я, які не є церковним вченням. У різних регіонах України вважали небажаним цього дня розпочинати великі господарські справи або конфліктувати з близькими, оскільки це нібито могло принести невдачу. Подібні прикмети належать до народної традиції й не мають богословського підтвердження.

День ангела 5 серпня

За православним календарем 5 серпня день ангела відзначають чоловіки, які носять імена Євсигній, Анфір, Фавій, Понтій, Феоктист. Саме ці святі згадуються цього дня в церковному календарі.

Традиційно іменинникам бажають духовної міцності, здоров’я, миру, Божого благословення та допомоги небесного покровителя. Для багатьох вірян день ангела є нагодою відвідати храм, помолитися та подякувати Богові за прожитий рік.

Народні прикмети та традиції 5 серпня

У народному календарі початок серпня уважно пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм.

Серед найвідоміших прикмет:

якщо ранок прохолодний — осінь настане раніше;

багато роси на траві — очікували ясну погоду найближчими днями;

хмари швидко рухаються небом — до зміни погоди;

голосно стрекочуть коники — збережеться тепло.

Історично цього дня люди завершували підготовку до Преображення Господнього, прибирали оселі, готувалися до святкового богослужіння та збору перших плодів нового врожаю. Ці звичаї сформувалися в народній традиції й не належать до обов’язкових церковних приписів.

Коротко про день

Показник Значення Дата 5 серпня 2026 року День тижня середа Порядковий день року 217-й До Нового року 148 днів Фаза Місяця остання чверть (спадний Місяць) Схід сонця приблизно 05:31 Захід сонця приблизно 20:28

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято?

5 серпня православна церква відзначає Передсвято Преображення Господнього та вшановує мученика Євсигнія й інших святих, зазначених у церковному календарі.

Кого вітати з днем ангела 5 серпня?

Іменини цього дня можуть святкувати Євсигній, Анфір, Фавій, Понтій і Феоктист відповідно до православного календаря.

Що можна робити цього дня?

Віряни можуть брати участь у богослужінні, молитися, читати Святе Письмо, допомагати ближнім, дотримуватися посту та готуватися до свята Преображення Господнього.

Що не можна робити 5 серпня?

Церква закликає уникати гріховних вчинків, сварок, ненависті та порушення посту. Народні прикмети також радять не розпочинати конфліктів і не нехтувати домашнім миром, однак ці поради не є церковними правилами.

Які народні традиції пов’язані з цією датою?

У народі спостерігали за погодою, оцінювали майбутню осінь за природними ознаками та завершували приготування до святкування Преображення Господнього. Більшість цих звичаїв мають фольклорне, а не богослужбове походження.