Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-04-07    116

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

5 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського — одного з найвідоміших подвижників чернецтва, засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон. Також цього дня згадують преподобного Лампада та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і дотримуються звичних для святкового дня духовних традицій.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 5 липня

Головною подією церковного календаря 5 липня є день пам’яті преподобного Афанасія Афонського. Святий жив у X столітті та вважається одним із засновників організованого чернечого життя на Святій Горі Афон. Саме він заснував Велику Лавру — монастир, який став центром духовного життя православного світу.

Майбутній святий народився у місті Трапезунд під ім’ям Авраамій. Здобув добру освіту в Константинополі, певний час займався викладацькою діяльністю, однак згодом вирішив присвятити життя молитві та усамітненню. Оселившись на Афоні, він прийняв чернечий постриг і отримав ім’я Афанасій.

Завдяки підтримці візантійського імператора Никифора II Фоки близько 963 року було засновано монастир Велика Лавра. Запроваджений Афанасієм статут монастирського життя став прикладом для багатьох обителей не лише на Афоні, а й далеко за його межами.

За церковним переданням, преподобний загинув під час обвалу купола храму, який будували в монастирі. Його пам’ять шанується як приклад смирення, працьовитості та відданості духовному служінню.

Крім Афанасія Афонського, цього дня згадують преподобного Лампада та кількох менш відомих подвижників, які залишили помітний слід в історії християнського чернецтва.

Що не можна робити 5 липня

Церковна традиція не встановлює окремих суворих заборон саме для 5 липня, однак рекомендує провести день у мирі, молитві та добрих справах.

У народній традиції цього дня радили:

  • уникати сварок, конфліктів і образ;
  • не поширювати плітки та неправдиву інформацію;
  • не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • не починати справ із поганими намірами чи користолюбством;
  • не нехтувати відпочинком після важкої фізичної праці.

Як і в будь-який інший день церковної пам’яті святих, основний акцент робиться не на побутових заборонах, а на духовному стані людини, її ставленні до ближніх та власних вчинків.

День ангела 5 липня

За церковним календарем 5 липня день ангела можуть відзначати чоловіки, які носять ім’я Афанасій.

Ім’я Афанасій має давньогрецьке походження та означає «безсмертний». Його власникам традиційно бажають міцного здоров’я, духовної мудрості, миру, терпіння та Божого благословення.

Якщо людина була хрещена на честь іншого святого, день ангела визначається за церковним календарем відповідно до її небесного покровителя, а не лише за збігом імені.

Народні прикмети та традиції 5 липня

У народному календарі початок липня традиційно пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Багато прикмет стосувалися поведінки птахів, роси та стану неба.

Вважалося, що:

  • ранкова роса обіцяє сонячний і теплий день;
  • похмура погода зранку може свідчити про тривалі опади;
  • якщо бджоли активно літають із самого ранку — найближчими днями очікується стабільна погода;
  • сильний вечірній вітер часто передував зміні погодних умов;
  • ясний захід сонця вважався ознакою кількох погожих днів поспіль.

Водночас більшість народних прикмет не мають наукового підтвердження й належать до української народної традиції, що формувалася протягом століть на основі багаторічних спостережень за природою.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

5 липня вірянам рекомендують розпочати день із молитви та подяки Богові за прожитий час і отримані благословення. За можливості відвідують богослужіння або читають вдома уривки зі Святого Письма та молитви до святого, пам’ять якого звершується цього дня.

Доброю традицією вважається допомога людям, які потребують підтримки. Благодійність, турбота про рідних, відвідування літніх родичів, допомога сусідам або участь у волонтерській діяльності відповідають духовному змісту дня. Також рекомендується завершити розпочаті справи, помиритися з тими, з ким виникли непорозуміння, та уникати марнослів’я.

Для тих, хто працює на присадибній ділянці чи в саду, початок липня традиційно є періодом догляду за рослинами та підготовки до майбутнього збору врожаю. Народний календар не містить категоричних заборон на господарські роботи цього дня, якщо вони не заважають молитві та відпочинку.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата5 липня 2026 року
День тижняНеділя
Порядковий день року186-й
До Нового року179 днів
Фаза МісяцяСпадний Місяць (остання чверть)
Схід сонця (Київ)близько 04:55
Захід сонця (Київ)близько 21:10

Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

FAQ

Яке церковне свято відзначають 5 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського — засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон і одного з найшанованіших подвижників X століття. Також у церковному календарі згадуються інші святі, пам’ять яких припадає на цю дату.

Хто святкує день ангела 5 липня?

За церковним календарем день ангела цього дня відзначають насамперед чоловіки з ім’ям Афанасій. Якщо людина була названа на честь іншого святого, дата іменин визначається за її небесним покровителем.

Чи можна працювати 5 липня?

Церква не встановлює заборони на працю цього дня. Водночас рекомендується приділити час молитві, духовним справам і відпочинку, а також уникати роботи, яка може перешкоджати участі в богослужінні або сімейному спілкуванню.

Що не рекомендується робити цього дня?

Традиційно радять уникати сварок, образ, неправдивих слів, проявів жадібності та байдужості до чужих проблем. Головний зміст цих рекомендацій полягає у збереженні миру, поваги до інших і духовної рівноваги.

Які народні прикмети пов’язані з 5 липня?

У народному календарі звертали увагу на росу, поведінку бджіл, вітер і стан неба. Такі спостереження використовували для прогнозування погоди та майбутнього врожаю, однак вони є частиною народної традиції й не мають наукового підтвердження.

5 липня 2026, Афанасій, Афанасій Афонський, Велика Лавра, день ангела, іменини, календар 2026, липень, народні прикмети, православна церква, православний календар, святі, церковне свято, церковний календар, церковні традиції
Останні новини
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Єгипту здобула історичну перемогу над Австралією в 1/16 фіналу читать далее
04-07, 09:57
Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Аргентини у ніч на 4 липня здобула перемогу над читать далее
04-07, 09:55
Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї

Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї
Світові ціни на пшеницю в червні знизилися на 4,4% на читать далее
03-07, 19:35
Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
4 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святителя Андрія, читать далее
03-07, 19:33
Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером

Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером
Український боксер Олександр Усик веде переговори з промоутерською компанією Zuffa читать далее
03-07, 19:19
Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють

Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють
У Верховній Раді України розглянули законопроєкт, який пропонує обмежити використання читать далее
03-07, 17:33
Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила

Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила
Італія офіційно підтримала позицію Болгарії щодо запровадження персональних санкцій Європейського читать далее
03-07, 16:46
Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків

Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків
Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, яка обговорює механізми читать далее
03-07, 16:44
Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища

Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила формування кліматичного явища Ель-Ніньйо читать далее
03-07, 16:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026