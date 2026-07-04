Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

5 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського — одного з найвідоміших подвижників чернецтва, засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон. Також цього дня згадують преподобного Лампада та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і дотримуються звичних для святкового дня духовних традицій.

Яке церковне свято 5 липня

Головною подією церковного календаря 5 липня є день пам’яті преподобного Афанасія Афонського. Святий жив у X столітті та вважається одним із засновників організованого чернечого життя на Святій Горі Афон. Саме він заснував Велику Лавру — монастир, який став центром духовного життя православного світу.

Майбутній святий народився у місті Трапезунд під ім’ям Авраамій. Здобув добру освіту в Константинополі, певний час займався викладацькою діяльністю, однак згодом вирішив присвятити життя молитві та усамітненню. Оселившись на Афоні, він прийняв чернечий постриг і отримав ім’я Афанасій.

Завдяки підтримці візантійського імператора Никифора II Фоки близько 963 року було засновано монастир Велика Лавра. Запроваджений Афанасієм статут монастирського життя став прикладом для багатьох обителей не лише на Афоні, а й далеко за його межами.

За церковним переданням, преподобний загинув під час обвалу купола храму, який будували в монастирі. Його пам’ять шанується як приклад смирення, працьовитості та відданості духовному служінню.

Крім Афанасія Афонського, цього дня згадують преподобного Лампада та кількох менш відомих подвижників, які залишили помітний слід в історії християнського чернецтва.

Що не можна робити 5 липня

Церковна традиція не встановлює окремих суворих заборон саме для 5 липня, однак рекомендує провести день у мирі, молитві та добрих справах.

У народній традиції цього дня радили:

уникати сварок, конфліктів і образ;

не поширювати плітки та неправдиву інформацію;

не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

не починати справ із поганими намірами чи користолюбством;

не нехтувати відпочинком після важкої фізичної праці.

Як і в будь-який інший день церковної пам’яті святих, основний акцент робиться не на побутових заборонах, а на духовному стані людини, її ставленні до ближніх та власних вчинків.

День ангела 5 липня

За церковним календарем 5 липня день ангела можуть відзначати чоловіки, які носять ім’я Афанасій.

Ім’я Афанасій має давньогрецьке походження та означає «безсмертний». Його власникам традиційно бажають міцного здоров’я, духовної мудрості, миру, терпіння та Божого благословення.

Якщо людина була хрещена на честь іншого святого, день ангела визначається за церковним календарем відповідно до її небесного покровителя, а не лише за збігом імені.

Народні прикмети та традиції 5 липня

У народному календарі початок липня традиційно пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм. Багато прикмет стосувалися поведінки птахів, роси та стану неба.

Вважалося, що:

ранкова роса обіцяє сонячний і теплий день;

похмура погода зранку може свідчити про тривалі опади;

якщо бджоли активно літають із самого ранку — найближчими днями очікується стабільна погода;

сильний вечірній вітер часто передував зміні погодних умов;

ясний захід сонця вважався ознакою кількох погожих днів поспіль.

Водночас більшість народних прикмет не мають наукового підтвердження й належать до української народної традиції, що формувалася протягом століть на основі багаторічних спостережень за природою.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

5 липня вірянам рекомендують розпочати день із молитви та подяки Богові за прожитий час і отримані благословення. За можливості відвідують богослужіння або читають вдома уривки зі Святого Письма та молитви до святого, пам’ять якого звершується цього дня.

Доброю традицією вважається допомога людям, які потребують підтримки. Благодійність, турбота про рідних, відвідування літніх родичів, допомога сусідам або участь у волонтерській діяльності відповідають духовному змісту дня. Також рекомендується завершити розпочаті справи, помиритися з тими, з ким виникли непорозуміння, та уникати марнослів’я.

Для тих, хто працює на присадибній ділянці чи в саду, початок липня традиційно є періодом догляду за рослинами та підготовки до майбутнього збору врожаю. Народний календар не містить категоричних заборон на господарські роботи цього дня, якщо вони не заважають молитві та відпочинку.

Коротко про день

Показник Дані Дата 5 липня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 186-й До Нового року 179 днів Фаза Місяця Спадний Місяць (остання чверть) Схід сонця (Київ) близько 04:55 Захід сонця (Київ) близько 21:10

Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

FAQ

Яке церковне свято відзначають 5 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського — засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон і одного з найшанованіших подвижників X століття. Також у церковному календарі згадуються інші святі, пам’ять яких припадає на цю дату.

Хто святкує день ангела 5 липня?

За церковним календарем день ангела цього дня відзначають насамперед чоловіки з ім’ям Афанасій. Якщо людина була названа на честь іншого святого, дата іменин визначається за її небесним покровителем.

Чи можна працювати 5 липня?

Церква не встановлює заборони на працю цього дня. Водночас рекомендується приділити час молитві, духовним справам і відпочинку, а також уникати роботи, яка може перешкоджати участі в богослужінні або сімейному спілкуванню.

Що не рекомендується робити цього дня?

Традиційно радять уникати сварок, образ, неправдивих слів, проявів жадібності та байдужості до чужих проблем. Головний зміст цих рекомендацій полягає у збереженні миру, поваги до інших і духовної рівноваги.

Які народні прикмети пов’язані з 5 липня?

У народному календарі звертали увагу на росу, поведінку бджіл, вітер і стан неба. Такі спостереження використовували для прогнозування погоди та майбутнього врожаю, однак вони є частиною народної традиції й не мають наукового підтвердження.