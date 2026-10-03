Яке церковне свято 4 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

4 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. Цього дня також згадують преподобних Елладія та Онисима, затворників Києво-Печерських, преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, благовірного князя Володимира Ярославовича Новгородського та інших святих. Для віруючих дата є днем церковної пам’яті, молитви та згадки про людей, які присвятили життя християнській вірі. За календарем 4 жовтня 2026 року припадає на неділю, посту немає.

Яке церковне свято 4 жовтня

Головна подія церковного календаря 4 жовтня — день пам’яті священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У церковному переданні він належить до ранніх християнських діячів і пов’язується з апостолом Павлом. За переказом, Ієрофей був членом афінського Ареопагу, прийняв християнську віру після проповіді апостола Павла, а згодом став єпископом Афінським. У церковній традиції його також згадують серед тих, хто був присутній при похованні Пресвятої Богородиці.

Пам’ять Ієрофея має статус пам’яті священномученика. Це означає, що в церковній традиції він вшановується як єпископ, який зазнав мученицької смерті за християнську віру. Водночас деталі його життя походять переважно з церковного передання, тому їх не слід ототожнювати з біографічними даними, підтвердженими сучасними історичними документами.

Цього ж дня календар згадує кількох святих, пов’язаних із Києво-Печерською традицією. Це преподобні Елладій та Онисим, затворники Ближніх печер, а також преподобний Аммон, затворник Дальніх печер. Елладій і Онисим жили як монахи та обрали затворницький спосіб життя; їхня пам’ять 4 жовтня зафіксована в переліку Києво-Печерських святих.

Окремо згадується благовірний князь Володимир Ярославович Новгородський. Він був старшим сином князя Ярослава Мудрого та князював у Новгороді. Володимир помер 1052 року у віці 32 років і був похований у Софійському соборі Новгорода, будівництво якого пов’язують із його князюванням.

У календарі 4 жовтня також зазначені священномученики Гай, Фавст, Євсевій і Херимон, священномученик Петро Капітолійський, мучениці Домніна, Віринея та Проскудія, преподобний Амон Нітрійський, преподобний Павло Препростий, мученик Давикт і його донька Калісфенія та святий Стефан Щилянович.

4 жовтня 2026 року — 18-та неділя після П’ятидесятниці, а посту цього дня немає. У богослужбовому календарі передбачені недільні читання, а також читання, пов’язані з пам’яттю святителя Ієрофея.

Що не можна робити 4 жовтня

У церковному календарі немає окремої заборони на побутову працю, прибирання, приготування їжі чи інші звичайні домашні справи саме 4 жовтня. Так само немає підстав стверджувати, що цього дня православній людині категорично заборонено працювати, шити, прати або займатися господарством. Такі твердження часто зустрічаються у популярних календарях, але їх не слід подавати як церковні правила.

Натомість для недільного дня актуальним залишається загальний християнський принцип: день варто присвятити молитві, богослужінню, духовному осмисленню та добрим справам, якщо людина має таку можливість. Негативне ставлення до сварок, образ, наклепу, злості, заздрості та свідомого заподіяння шкоди іншим випливає із загальних християнських моральних норм, а не з особливої заборони, встановленої саме на 4 жовтня.

За народними уявленнями, цього дня радили бути обережними з незнайомими людьми та не вирушати до лісу. У старих оповідях 4 жовтня пов’язували із завершенням осіннього періоду перебування лісовика в лісі, тому прогулянок у лісових місцях намагалися уникати. Це народне повір’я, а не церковна заборона.

Так само народна традиція пов’язувала цей день із небажаністю весіль. Вважалося, що укладений 4 жовтня шлюб нібито може бути невдалим. Наукових чи церковних підстав для такого прогнозу немає, тому це слід розглядати виключно як елемент народного календаря.

День ангела 4 жовтня

За церковним календарем із 4 жовтня пов’язані імена святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Серед них — Ієрофей, Гай, Фавст, Євсевій, Херимон, Петро, Домніна, Вероніка, Проскудія, Амон, Павло, Давикт, Калісфенія, Володимир, Елладій, Онисим і Стефан. Такий перелік відповідає переліку святих у календарі на 4 жовтня.

У сучасних календарях іменин для мирян можуть подаватися дещо коротші списки, оскільки різні календарні довідники використовують різні принципи визначення іменин. Наприклад, у популярному календарі іменин на 4 жовтня 2026 року названі Василь, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Яків і Вероніка.

Тому при привітанні конкретної людини з днем ангела варто враховувати не лише календарну дату, а й те, на честь якого святого було дано ім’я під час хрещення. День пам’яті кількох святих з однаковим або спорідненим іменем не означає автоматично, що кожна людина з таким ім’ям має святкувати іменини саме цього дня.

Народні прикмети та традиції 4 жовтня

У народному календарі 4 жовтня відоме як Єрофіїв день. Частина традицій, які нині пов’язують із цією датою, сформувалася на перетині церковного календаря та давніх сезонних спостережень. Вони не є частиною офіційного церковного вчення.

Однією з відомих традицій було спостереження за погодою та поведінкою тварин. Наші предки намагалися за природними ознаками передбачити зміни погоди, наближення холодів і характер зими. Зокрема, вважали, що якщо кінь хропе, це віщує негоду, а якщо фиркає — потепління. Червона вечірня зоря також вважалася ознакою вітряної погоди.

Ще одна прикмета стосувалася свиней: якщо вони тягнуть солому, це сприймали як передвісник бурі. Такі спостереження належать до народної метеорології — системи побутових припущень, сформованих за багаторічними спостереженнями за природою та тваринами. Вони не є науковими прогнозами погоди.

У народній традиції також існувало уявлення, що від Єрофіївого дня осінь поступово переходить до зимового періоду. Звідси походить вислів «З Єрофея і зима шубу надягає». Його використовували як образне пояснення сезонного похолодання, а не як точний календарний прогноз.

Серед побутових звичаїв згадують приготування трав’яних настоянок на зиму. Для цього заздалегідь висушували лікарські рослини, після чого їх настоювали на алкоголі. Така практика належала до домашньої народної культури й не є церковним обрядом.

Отже, народні прикмети 4 жовтня варто сприймати як частину історичної культури та сезонних спостережень. Вони можуть бути цікавими з погляду етнографії, але не замінюють метеорологічний прогноз і не встановлюють релігійних правил поведінки.

Коротко про день

Показник 4 жовтня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 277-й До Нового року 89 днів Церковна дата 18-та неділя після П’ятидесятниці Піст Немає Фаза Місяця Спадний Місяць, близько 45% освітленості Схід сонця в Києві близько 07:02 Захід сонця в Києві близько 18:29

4 жовтня є 277-м днем 2026 року, після нього до початку нового року залишається 89 днів. Астрономічні дані для Києва вказують на схід Сонця приблизно о 07:02 та захід близько 18:29. За місячним календарем цього дня Місяць перебуває у спадній фазі, освітленість становить близько 45%. Час сходу та заходу Сонця може незначно відрізнятися залежно від конкретної точки спостереження.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 4 жовтня 2026 року?

4 жовтня православна церква вшановує священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. Також цього дня згадують низку інших святих, зокрема преподобних Елладія, Онисима та Аммона Києво-Печерських і благовірного князя Володимира Ярославовича.

Кого привітати з іменинами 4 жовтня?

За календарними переліками цього дня з датою пов’язані, зокрема, Володимир, Павло, Петро, Степан, Вероніка та інші імена святих, пам’ять яких відзначається 4 жовтня. Для конкретної людини днем ангела вважається дата пам’яті її небесного покровителя, тому варто враховувати ім’я святого, на честь якого її хрестили.

Що можна робити 4 жовтня?

Церковний календар не встановлює на цю дату спеціальної заборони на звичайну домашню роботу. Оскільки 4 жовтня 2026 року припадає на неділю, віруючим рекомендується за можливості приділити час молитві, богослужінню, родині та добрим справам.

Що заборонено робити 4 жовтня?

Окремої церковної заборони працювати, прибирати чи займатися рукоділлям цього дня немає. Народні повір’я радили уникати лісу, обережно ставитися до незнайомців і не планувати весілля, але ці правила належать до фольклорних уявлень, а не до церковних приписів.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 4 жовтня?

У народному календарі цей день пов’язували з Єрофієвим днем і сезонним переходом до холодів. Спостерігали за поведінкою коней і свиней, кольором вечірньої зорі, вітром та іншими ознаками погоди; частина таких спостережень збереглася у вигляді народних прикмет.