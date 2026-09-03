Яке церковне свято 4 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-03-09    113

Яке церковне свято 4 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

4 вересня 2026 року православна церква вшановує священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, та пророка і боговидця Мойсея. Також цього дня згадують трьох отроків Урвана, Прилідіана та Еполонія і їхню матір Христодулу, мученицю Єрміонію, Вавилу Нікомидійського з 84 учнями та інших святих. Для віруючих дата важлива пам’яттю про людей, які зберегли вірність своїй вірі, а також вшануванням ікони Божої Матері «Неопалима купина». Саме так 4 вересня 2026 року визначено в богослужбових вказівках церковного календаря.

Яке церковне свято 4 вересня

Головні святі 4 вересня — священномученик Вавила, єпископ Антіохійський, і пророк Мойсей Боговидець. Цього ж дня церковний календар містить пам’ять мучеників Урвана, Прилідіана, Еполонія та їхньої матері Христодули, мучениці Єрміонії, Вавили Нікомидійського та його 84 учнів, мучеників Федора, Міана, Юліана і Кіона. Окремо згадується знайдення мощів святителя Іоасафа Горленка, єпископа Білгородського, а також ікона Божої Матері «Неопалима купина».

Священномученик Вавила жив у III столітті й очолював Антіохійську церкву. За церковним переказом, він був відомий твердістю у вірі та мужністю під час переслідувань християн. Вавила виступав проти дій язичницької влади, через що зазнав переслідувань і прийняв мученицьку смерть. Разом із ним постраждали троє юнаків — Урван, Прилідіан та Еполоній, а також їхня мати Христодула.

Пророк Мойсей Боговидець належить до найважливіших постатей Старого Завіту. За біблійною традицією, він вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства, отримав від Бога Десять заповідей і був посередником між Богом та народом. Його називають боговидцем через описану у Святому Письмі близькість до Бога. Церковна пам’ять про Мойсея 4 вересня пов’язана не з окремою подією його земного життя, а з його загальною роллю в біблійній історії спасіння.

З Мойсеєм пов’язаний і образ «Неопалимої купини». У Старому Завіті розповідається про кущ, який горів, але не згорав, і саме біля нього Мойсей отримав Боже покликання. У християнській традиції цей біблійний образ отримав окреме іконографічне втілення — ікону Божої Матері «Неопалима купина», яку також вшановують 4 вересня.

4 вересня 2026 року припадає на п’ятницю. Це не двунадесяте чи велике нерухоме свято, однак день має власні богослужбові читання і службу священномученику Вавилі та пророку Мойсею.

Що не можна робити 4 вересня

Церковний календар не встановлює на 4 вересня окремої заборони на звичайну домашню роботу, прибирання, працю чи побутові справи. Тому твердження, що цього дня категорично не можна прати, шити, працювати в саду або виконувати інші повсякденні справи, не є загальним церковним правилом.

Водночас 4 вересня 2026 року — п’ятниця, тому для тих, хто дотримується церковного посту, діють правила пісного дня. У календарях на цю дату вказується пісний режим із їжею з рослинною олією. Конкретна міра посту може залежати від стану здоров’я, віку, життєвих обставин та особистої практики віруючого.

Окремо варто відділяти церковні правила від народних повір’їв. Заборони не йти до лісу, не залишати без нагляду сіно чи не виходити вночі з дому походять не з церковного календаря, а з давніх народних уявлень про Агафона Огуменника. За старим стилем пам’ять мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія, Акиндина, Северіана та інших припадала саме на 4 вересня; за новим календарем ця пам’ять припадає на іншу дату.

Тому народні заборони, пов’язані з лісовиком, не слід подавати як вимоги православної церкви. Так само немає церковної підстави вважати, що невиконання певної побутової заборони неодмінно принесе людині нещастя.

День ангела 4 вересня

За календарями іменин на 4 вересня 2026 року день ангела відзначають Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір та Олена. У розширених календарних списках також наводяться Симон, Яким, Юліан і Митрофан.

Найбільш безпосередній зв’язок із церковною пам’яттю цієї дати має ім’я Мойсей, оскільки 4 вересня вшановують пророка Мойсея Боговидця. Інші імена пов’язані з пам’яттю святих, зазначених у повному календарі дня.

Варто враховувати, що день ангела не обов’язково означає день народження чи дату хрещення. Іменини пов’язують із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. Якщо в календарі є кілька днів пам’яті однойменних святих, конкретну дату іменин визначають відповідно до церковної традиції та хресного імені.

Народні прикмети та традиції 4 вересня

У народному календарі 4 вересня історично було пов’язане передусім із днем Агафона Огуменника. Назва «огуменник» походить від слова «огумен», яким називали обгороджену ділянку біля току або місце, де зберігали й обробляли зерно. У селянському побуті це був важливий період завершення польових робіт і збереження врожаю.

Одним із найвідоміших повір’їв було уявлення про лісовика, який нібито залишав ліс і вночі міг виходити до сіл та гумен. Вважалося, що він розкидає снопи, сіно або солому, тому селяни намагалися охороняти запаси врожаю. У деяких місцевостях чоловіки залишалися вночі біля гумен і стерегли збіжжя.

Із цим повір’ям пов’язаний своєрідний обряд: сторожі могли вивертати кожух навиворіт, пов’язувати голову рушником і залишатися біля огуменника. Такі дії мали не церковне, а магічно-захисне значення в традиційній селянській культурі. В окремих описах зазначається, що люди також зверталися до святого Агафоника з проханням про захист урожаю.

Серед погодних прикмет, зафіксованих у публікаціях про цей день, є спостереження за павутинням. Якщо павутиння добре трималося на рослинах, це трактували як ознаку теплої погоди; якщо його було мало — очікували сухої осені. Також сонячний день пов’язували з очікуванням теплої осені. Це саме народні прогностичні уявлення, а не церковні правила чи науковий прогноз погоди.

Коротко про день

Показник4 вересня 2026 року
День тижняп’ятниця
Порядковий день року247-й
До Нового року118 днів
Фаза Місяцятретя чверть
Схід Сонця в Києвіблизько 06:16
Захід Сонця в Києвіблизько 19:36

Фаза третьої чверті настає 4 вересня 2026 року о 10:51 за київським часом. Для Києва схід Сонця цього дня очікується близько 06:16, а захід — близько 19:36. Час сходу і заходу може незначно відрізнятися залежно від конкретної точки спостереження.

4 вересня є 247-м днем невисокосного 2026 року. Після цієї дати до завершення року залишається 118 днів.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 4 вересня 2026 року?
4 вересня православна церква вшановує священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, та пророка Мойсея Боговидця. Також календар містить пам’ять інших святих і вшанування ікони Божої Матері «Неопалима купина».

Кого привітати з іменинами 4 вересня?
За календарем цього дня іменини відзначають Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір та Олена. У деяких розширених списках також зазначені Симон, Яким, Юліан і Митрофан.

Що можна робити 4 вересня?
Церковних заборон на звичайну працю, прибирання чи домашні справи цього дня немає. Віруючі можуть відвідати богослужіння, помолитися та дотримуватися п’ятничного посту відповідно до своїх можливостей і церковної практики.

Що заборонено 4 вересня?
Спеціального переліку заборон на побутову діяльність церковний календар не встановлює. Обмеження щодо м’яса, молочних продуктів та іншої їжі пов’язані з п’ятничним постом, тоді як заборони не ходити до лісу або стерегти врожай походять із народних повір’їв про Агафона Огуменника.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 4 вересня?
У традиційній культурі цей день пов’язували з охороною врожаю, гумен і снопів від міфічного лісовика. Також за станом павутиння та погодою намагалися передбачити характер осені, але такі спостереження належать до народних прикмет і не є церковними настановами.

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