Яке церковне свято 4 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

4 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять сімох святих отроків Ефеських та преподобномучениці Євдокії. Ця дата займає особливе місце у церковному календарі як день згадки про дивовижне свідчення віри, пов’язане з Ефеськими отроками, а також подвиг мученицького служіння преподобної Євдокії. Для вірян цей день є приводом для молитви, участі у богослужінні та духовного осмислення християнської вірності.

Яке церковне свято 4 серпня

За новим церковним календарем 4 серпня відзначається день пам’яті сімох отроків Ефеських — Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна. Згідно з церковним переданням, юнаки жили у III столітті в Ефесі та зазнали переслідувань під час гонінь на християн. Вони сховалися у печері, де чудесним чином заснули, а прокинулися через багато років, коли християнство вже перестало переслідуватися. Їхня історія стала одним із найвідоміших свідчень віри у воскресіння мертвих.

Цього ж дня православна церква згадує преподобномученицю Євдокію, яка присвятила життя служінню Богові та загинула за християнську віру. Її приклад у церковній традиції символізує духовне оновлення, покаяння та непохитність перед випробуваннями.

4 серпня припадає на період Успенського посту, який розпочався 1 серпня і триває до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Тому під час богослужінь віряни також дотримуються встановлених постових правил відповідно до церковного календаря.

Що не можна робити 4 серпня

З погляду церковної традиції цього дня не існує окремих спеціальних заборон, які стосувалися б лише 4 серпня. Вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, злості, заздрості та інших вчинків, що суперечать християнському способу життя. День варто присвятити молитві, добрим справам і духовному вдосконаленню.

Оскільки триває Успенський піст, віруючі, які його дотримуються, утримуються від скоромної їжі відповідно до церковних правил. Піст має насамперед духовний зміст, тому головною вимогою є не лише обмеження в їжі, а й стриманість у словах, думках і поведінці.

У народній традиції існували окремі побутові повір’я, пов’язані з погодою та господарськими роботами, однак вони не є церковними настановами і не мають обов’язкового характеру.

День ангела 4 серпня

За церковним календарем 4 серпня день ангела можуть відзначати люди, які носять імена:

Євдокія ;

; Максиміліан ;

; Іоан (Іван);

(Іван); Антонін ;

; Діонісій.

Іменини відзначаються у день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. Якщо ім’я має кількох небесних покровителів упродовж року, днем ангела традиційно вважають найближчу після дня народження дату пам’яті відповідного святого.

Народні прикмети та традиції 4 серпня

У народному календарі цей день використовували переважно для спостереження за погодою та майбутнім урожаєм. До наших днів збереглися такі прикмети:

рясна ранкова роса віщує ясну погоду;

хмари, що швидко рухаються, вважали ознакою зміни погоди;

дощ 4 серпня пов’язували з вологою осінню;

якщо день теплий і безвітряний, чекали тривалого періоду гарної погоди.

Історично цього дня продовжували сезонні польові роботи, доглядали городину та готувалися до серпневих церковних свят. Ці звичаї сформувалися як частина народної культури і не належать до богослужбових приписів.

Коротко про день

Показник Значення Дата 4 серпня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 216-й До Нового року 149 днів Фаза Місяця Спадний Місяць* Схід сонця близько 05:33** Захід сонця близько 20:26**

* Фаза Місяця може незначно відрізнятися залежно від місця спостереження.

** Час сходу та заходу Сонця залежить від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 4 серпня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять сімох святих отроків Ефеських та преподобномучениці Євдокії. Обидві пам’ятні дати містяться в офіційному церковному календарі.

Кого вітати з днем ангела 4 серпня?

Іменини можуть святкувати Євдокія, Максиміліан, Іван (Іоан), Антонін і Діонісій, якщо вони носять ім’я відповідного святого за церковним календарем.

Що можна робити цього дня?

Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися, читати Святе Письмо, допомагати ближнім та займатися звичайними повсякденними справами, які не суперечать духовному змісту посту.

Що не можна робити 4 серпня?

Церква закликає уникати гріховних вчинків, сварок, образ і неправди. Окремих спеціальних заборон, встановлених лише для цієї дати, церковний календар не містить.

Які народні традиції пов’язані з 4 серпня?

У народі цього дня спостерігали за погодою, росою, вітром і хмарами, намагаючись передбачити характер найближчих тижнів. Ці прикмети належать до народної традиції й не є частиною церковного вчення.