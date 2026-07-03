Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

4 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святителя Андрія, архієпископа Критського, відомого богослова, проповідника та автора багатьох церковних піснеспівів. Також цього дня згадують святителя Феодора Киринейського, мучениць Киприлу, Арою і Лукію, преподобну Марфу — матір преподобного Симеона Дивногорця, а також інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату.

Яке церковне свято 4 липня

Головною подією церковного календаря 4 липня є день пам’яті святителя Андрія Критського. Він жив у VII–VIII століттях, був архієпископом острова Крит і залишив значний слід у християнській духовній спадщині. Найвідомішим його твором вважається Великий покаянний канон, який читається під час Великого посту та належить до найвизначніших пам’яток церковної літератури.

Святитель Андрій прославився не лише як письменник і богослов, а й як проповідник, який брав участь у вирішенні важливих богословських питань свого часу. Його праці присвячені покаянню, духовному оновленню та зміцненню віри.

Також цього дня православна церква вшановує святителя Феодора, єпископа Кирини, мучениць Киприлу, Арою та Лукію, преподобну Марфу — матір преподобного Симеона Дивногорця, священномученика Феофіла та преподобного Менігна.

Що не можна робити 4 липня

Цього дня вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепів і будь-яких проявів злоби. День пам’яті святителя Андрія Критського традиційно пов’язують із духовним очищенням, тому особливу увагу приділяють молитві, примиренню та добрим справам.

За народними уявленнями небажано відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Також не радили займатися безпідставними конфліктами, лихословити чи порушувати дані обіцянки.

Оскільки 4 липня 2026 року припадає на суботу, суворого посту цього дня немає.

День ангела 4 липня

Іменини цього дня можуть святкувати:

Андрій;

Федір;

Марфа.

Під час дня ангела заведено молитися своєму небесному покровителю, дякувати за прожитий рік та просити благословення на майбутнє. Для багатьох вірян це привід відвідати храм, поставити свічку та провести день у колі рідних.

Народні прикмети та традиції 4 липня

У народному календарі початок липня уважно пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм.

До наших днів дійшли такі прикмети:

ясний і сонячний день віщує теплий та сухий період;

ранкова роса вважається ознакою гарної погоди;

густі хмари зранку можуть передвіщати дощ;

якщо ввечері багато комах — найближчими днями збережеться тепло;

сильний вітер обіцяв зміну погоди.

Селяни продовжували польові роботи, заготовляли сіно та доглядали за городами, адже саме липень вважався одним із найвідповідальніших місяців літа.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

4 липня рекомендується розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. У цей день доречно згадати святителя Андрія Критського, прочитати духовну літературу або приділити час роздумам над власними вчинками.

Доброю традицією вважається допомога літнім людям, підтримка близьких, благодійність і примирення з тими, з ким виникли непорозуміння. Якщо є можливість, варто провести більше часу з родиною або присвятити день корисним справам.

Коротко про день

Показник Дані Дата 4 липня 2026 року День тижня Субота Порядковий день року 185-й До Нового року 180 днів Фаза Місяця Спадний Місяць (після повні, третя чверть наближається) Схід сонця (Київ) 04:54 Захід сонця (Київ) 21:10

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 4 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святителя Андрія Критського — видатного богослова, автора Великого покаянного канону та архієпископа Криту.

Чи є піст 4 липня 2026 року?

Ні. Ця дата припадає на суботу і не належить до днів суворого посту.

Хто святкує день ангела 4 липня?

За церковним календарем цього дня іменини можуть відзначати Андрій, Федір і Марфа.

Які народні прикмети пов’язані з цією датою?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер, хмарність і поведінку комах, вважаючи їх ознаками майбутньої погоди та врожаю.

Що бажано зробити цього дня?

Рекомендується присвятити час молитві, добрим справам, допомозі ближнім, примиренню та спокійному сімейному спілкуванню.