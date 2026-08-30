Яке церковне свято 31 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

31 серпня 2026 року православна церква вшановує Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці, а також згадує священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського, і святителя Геннадія, патріарха Царгородського. Для вірян ця дата пов’язана з однією з особливо шанованих богородичних святинь — поясом Пресвятої Богородиці та історією його зберігання і перенесення до Константинополя. У 2026 році 31 серпня припадає на понеділок. Окремого багатоденного чи одноденного посту на цю дату немає. День ангела цього дня, зокрема, можуть відзначати чоловіки з іменами Кипріан і Геннадій, чиї небесні покровителі згадуються в церковному календарі.

Яке церковне свято 31 серпня

Головною церковною датою 31 серпня є Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Свято присвячене шануванню реліквії, яку церковне передання пов’язує з Богородицею.

За церковною традицією, після Успіння Пресвятої Богородиці пояс тривалий час зберігався серед християн як особливо шанована святиня. Згодом його перенесли з Єрусалима до Константинополя та поклали у храмі в районі Халкопратія. Саме ця подія стала основою для встановлення пам’ятної дати.

У церковному переданні також розповідається про подію часів імператора Лева VI, коли пояс було урочисто вийнято зі сховища у зв’язку з тяжкою хворобою імператриці Зої. Після цього святиню знову поклали до ковчега, а події, пов’язані з її шануванням, стали частиною церковної історії свята.

31 серпня також вшановують священномученика Кипріана Карфагенського. Він жив у III столітті в Північній Африці, був єпископом Карфагена та належить до відомих ранньохристиянських богословів і церковних письменників. Кипріан загинув під час переслідувань християн у 258 році.

Ще один святий дня — Геннадій, патріарх Царгородський, який очолював Церкву в V столітті. У церковній традиції його згадують як ієрарха та богослова, а день його пам’яті включено до календаря 31 серпня.

Варто враховувати різницю календарних традицій. У старих публікаціях про 31 серпня часто згадуються мученики Флор і Лавр та пов’язані з ними народні звичаї. Це пояснюється тим, що в іншій системі церковного календарного обчислення їхня пам’ять припадає на цю цивільну дату. Тому переносити старі народні прикмети про Флора і Лавра на свято Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці без пояснення календарної різниці некоректно.

Що не можна робити 31 серпня

Православна церква не встановлює на 31 серпня загальної заборони на роботу, прибирання, прання, приготування їжі чи інші звичайні побутові справи. У церковній традиції немає правила, за яким у день Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці заборонено фізичну працю.

Для віруючих зміст дня полягає насамперед у молитві та можливості відвідати богослужіння. Якщо людина поєднує церковне свято з повсякденними обов’язками, це саме по собі не є порушенням церковних правил.

Традиційно в церковному розумінні небажаними є сварки, навмисні образи, жорстокість, обман і дії, які суперечать християнським моральним принципам. Такі настанови не є спеціальною забороною лише для 31 серпня, а належать до загальних правил християнського життя.

31 серпня 2026 року не є пісним днем, тому календар не встановлює спеціальних обмежень у їжі. Водночас індивідуальні правила посту або харчування можуть дотримуватися людиною з особистих чи духовних причин.

У народних календарях можна зустріти заборони, які приписують саме 31 серпня. Значна частина таких тверджень пов’язана зі старою традицією пам’яті мучеників Флора і Лавра, яких у народному середовищі вважали покровителями коней. Ці звичаї мають фольклорне походження і не є церковними правилами свята Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

День ангела 31 серпня

Іменини в православній традиції пов’язані не просто зі збігом імені з датою, а з пам’яттю конкретного святого, чиє ім’я носить людина. 31 серпня за новим церковним календарем вшановують священномученика Кипріана Карфагенського та святителя Геннадія Царгородського.

Тому цього дня день ангела можуть відзначати Кипріани та Геннадії. Для людини з таким ім’ям дата може бути днем небесного покровителя, якщо саме цей святий пов’язаний з її християнським іменем.

Водночас остаточно визначати день ангела лише за популярними списками імен не завжди правильно. Одне й те саме сучасне ім’я може мати кількох святих покровителів, а дата іменин залежить від того, на честь кого саме названа або хрещена людина.

Тому для точного визначення іменин важливо орієнтуватися на церковний календар та конкретного святого-покровителя. Якщо інформація про небесного покровителя людини невідома, її зазвичай уточнюють за датою хрещення та церковним іменем.

Народні прикмети та традиції 31 серпня

Для свята Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці не сформувався окремий великий комплекс загальноукраїнських народних прикмет, подібний до традицій, пов’язаних із великими календарними святами сільськогосподарського циклу.

Основною історичною традицією цього дня є церковне шанування богородичної святині та участь у богослужінні. У релігійному значенні дата пов’язана з пам’яттю про пояс Пресвятої Богородиці, а не з прогнозуванням погоди чи спеціальними побутовими обрядами.

У матеріалах про 31 серпня часто зустрічаються прикмети, пов’язані з кіньми, підковами, худобою та початком осіннього сезону. Їхнє походження пов’язане з народним днем пам’яті мучеників Флора і Лавра, яких у слов’янській традиції вважали покровителями коней. Історично в окремих регіонах коней цього дня не виганяли на роботу, їх доглядали та іноді окроплювали освяченою водою.

Такі звичаї слід відрізняти від офіційної церковної традиції. Вони належать до народної культури та сформувалися навколо пам’яті конкретних святих, а не є обов’язковими релігійними правилами для всіх вірян.

У сучасних публікаціях про народний календар також трапляються твердження, що наприкінці серпня за погодою визначали наближення осені та можливість ранніх холодів. Це сезонні народні спостереження, а не церковні передбачення і не спосіб достовірного прогнозування погоди.

Коротко про день

Показник Дані Дата 31 серпня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 243-й До Нового року 122 дні Фаза Місяця Спадаючий Місяць Освітленість Місяця Близько 91% Схід Сонця в Києві 06:10 Захід Сонця в Києві 19:45

Астрономічні дані про схід і захід Сонця наведені для Києва за місцевим часом. Час цих явищ для інших населених пунктів може відрізнятися залежно від географічного розташування.

31 серпня — останній день календарного літа. У 2026 році він припадає на понеділок, після якого розпочинається вересень і календарна осінь.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 31 серпня 2026 року?

31 серпня православна церква вшановує Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Також цього дня згадують священномученика Кипріана Карфагенського та святителя Геннадія Царгородського. Основне значення дати пов’язане з історією шанування богородичної святині.

Кого вітати з днем ангела 31 серпня?

За церковним календарем із цією датою безпосередньо пов’язані святі Кипріан і Геннадій. Тому іменини цього дня можуть відзначати Кипріани та Геннадії. Точний день ангела залежить від конкретного святого-покровителя людини.

Що можна робити 31 серпня?

Можна займатися звичайними домашніми та робочими справами, оскільки спеціальної церковної заборони на працю цього дня немає. Віруючі за можливості можуть відвідати богослужіння або присвятити час молитві. 31 серпня 2026 року також не є пісним днем.

Що заборонено робити 31 серпня?

Православна церква не встановлює спеціального списку побутових заборон для цієї дати. Не слід видавати народні повір’я про заборону праці, прибирання чи інших справ за церковні правила. У християнській традиції головними моральними орієнтирами залишаються відмова від злоби, сварок, обману та навмисної шкоди іншим.

Які народні традиції існують 31 серпня?

У старій народній традиції ця дата часто пов’язувалася з мучениками Флором і Лавром та обрядами догляду за кіньми. Однак ці звичаї мають фольклорне походження і пов’язані з іншою календарною традицією, тому їх не слід ототожнювати з богородичним святом 31 серпня за новим календарем. Для Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці головною традицією є церковне вшанування святині та молитва.