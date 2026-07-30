Яке церковне свято 31 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

31 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мученика Еміліана Доростольського, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоанна Печерського Многостраждального та інших святих. Також цього дня відзначається передсвято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та заговини перед Успенським постом. Для вірян ця дата пов’язана із підготовкою до одного з важливих періодів церковного року та згадкою про подвиги святих, які стали прикладом стійкості у вірі.

Яке церковне свято 31 липня

31 липня у церковному календарі присвячене пам’яті кількох святих. Одним із головних є мученик Еміліан Доростольський, який жив у IV столітті та постраждав за християнську віру під час переслідувань за правління імператора Юліана Відступника. За церковним переказом, Еміліан відкрито виступив проти язичницьких обрядів і був страчений за відмову зректися християнства.

Цього дня також згадується мученик Якинф Амастридський, а також преподобні Іоанн Печерський Многостраждальний і Памва Печерський. Пам’ять печерських святих пов’язана з історією Києво-Печерської традиції чернецтва, де особливе значення мали духовні подвиги, молитва та аскетичний спосіб життя.

Окреме місце у календарі займає передсвято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Воно передує святу, яке пов’язане із вшануванням Хреста як одного з головних символів християнської віри. Також 31 липня є останнім днем перед Успенським постом, який починається 1 серпня і триває до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити 31 липня

Церква не встановлює для цієї дати окремого переліку заборон на побутові справи. Основна увага вірян у цей день зосереджується на духовній підготовці, молитві, відвідуванні храму та завершенні звичайного періоду перед початком Успенського посту.

За церковною традицією, перед постом рекомендується уникати сварок, образ, надмірних розваг і вчинків, які суперечать християнським принципам. Також віряни звертають увагу на дотримання постових правил, оскільки наступного дня починається багатоденний піст.

Народні заборони, які часто поширюються в інтернеті — наприклад, категоричні твердження про те, що не можна виконувати певну роботу чи займатися конкретними справами, — не є частиною офіційного церковного вчення. Такі уявлення належать до народної традиції та можуть відрізнятися залежно від регіону.

День ангела 31 липня

Іменини 31 липня можуть відзначати люди, чиї імена пов’язані зі святими цього дня. Серед них — Еміліан, Іван, Якинф, Памва та інші імена, які згадуються у православному календарі. Точний перелік залежить від церковної традиції та календаря, яким користується конкретна громада.

День ангела в християнській традиції пов’язаний не лише зі святкуванням імені, а передусім із вшануванням святого покровителя. У цей день прийнято звертатися з молитвою до свого небесного покровителя та дякувати за духовну підтримку.

Народні прикмети та традиції 31 липня

У народному календарі кінець липня пов’язували із завершенням літнього періоду активних польових робіт і підготовкою до серпня. Частина традицій цього часу була пов’язана зі спостереженнями за погодою, станом рослин і майбутнім врожаєм.

Народні прикмети формувалися протягом століть на основі спостережень селян за природою. Водночас вони не є церковними правилами та не мають обов’язкового характеру для віруючих.

Серед поширених погодних спостережень наприкінці липня були прикмети про майбутню осінь: звертали увагу на хмарність, вітер, температуру повітря та поведінку птахів. Такі традиції мали практичне значення для сільського господарства, але сьогодні сприймаються переважно як культурна спадщина.

Коротко про день

Показник Дані Дата 31 липня 2026 року День тижня П’ятниця Порядковий день року 212-й день До Нового року 153 дні Фаза Місяця Залежить від точного астрономічного розрахунку для місцевості Схід сонця Близько 05:32 Захід сонця Близько 20:40

31 липня 2026 року припадає на п’ятницю та є днем перед початком Успенського посту. У церковному календарі ця дата має кілька пам’ятних подій, серед яких вшанування мучеників і преподобних святих.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 31 липня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує мученика Еміліана Доростольського, мученика Якинфа Амастридського, преподобних Іоанна та Памву Печерських. Також відзначається передсвято винесення чесних древ Хреста Господнього.

Кому потрібно привітати з днем ангела 31 липня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами, пов’язаними зі святими цього дня, зокрема Еміліан, Іван, Якинф і Памва. Остаточний перелік залежить від конкретного церковного календаря.

Чи можна працювати 31 липня?

Церква не встановлює загальної заборони на працю цього дня. Водночас вірянам радять поєднувати повсякденні справи з молитвою та духовною підготовкою до посту.

Що не можна робити 31 липня за народними традиціями?

Народні звичаї можуть містити різні регіональні заборони, але вони не є церковними правилами. Основна увага традиційно приділялася спокою, уникненню конфліктів і підготовці до посту.

Коли починається Успенський піст у 2026 році?

Успенський піст починається 1 серпня і завершується 14 серпня напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це один із багатоденних постів православного календаря.