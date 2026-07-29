Яке церковне свято 30 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-29-07    55

Яке церковне свято 30 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

30 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Андроніка, Крискента та Єпенета. Цей день присвячений учням апостолів, які поширювали християнське вчення у різних регіонах Римської імперії. Також цього дня згадують святителя Валентина Інтерамнського та інших мучеників.

Яке церковне свято 30 липня

30 липня за церковним календарем відзначається день пам’яті святих апостолів від сімдесяти: Сили, Силуана, Андроніка, Крискента та Єпенета. Вони належали до числа найближчих учнів апостолів і брали активну участь у поширенні християнства у І столітті.

Святий Сила був одним із керівників Єрусалимської громади та супроводжував апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Про нього згадується у книзі Діянь апостолів як про проповідника, який допомагав зміцнювати перші християнські громади. Силуан також був сподвижником апостолів Павла і Петра, а Андронік та Єпенет згадуються у Посланні до римлян серед ранніх християн, які зробили значний внесок у розвиток Церкви. Крискент проповідував у Галатії та інших областях.

Крім апостолів, цього дня вшановують священномученика Валентина, єпископа Інтерамни, а також мучеників Прокула, Єфіва, Аполлонія та Авундія, які постраждали за віру в період гонінь у Римській імперії.

Що не можна робити 30 липня

У церковній традиції цього дня не існує особливих заборон, однак вірянам рекомендується утримуватися від сварок, образ, наклепів, злоби та будь-яких вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

Не схвалюються надмірні веселощі, зловживання алкоголем, нехтування молитвою та допомогою ближнім. День пам’яті апостолів традиційно присвячують духовному зосередженню, вдячності Богові та добрим справам.

Народні звичаї також радили цього дня не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже це вважалося недобрим знаком. Водночас такі поради належать до народної традиції, а не до офіційного церковного вчення.

День ангела 30 липня

Іменини 30 липня можуть відзначати:

  • Сила;
  • Силуан;
  • Андронік;
  • Валентин;
  • Іван.

За церковною традицією день ангела є нагодою подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм, помолитися та провести день у мирі й добрих справах.

Народні прикмети та традиції 30 липня

У народному календарі кінець липня вважався періодом спостереження за погодою перед початком серпня та майбутнім збором урожаю.

Найпоширеніші прикмети цього дня:

  • якщо вранці багато роси — день буде ясним;
  • сильний вітер віщує зміну погоди;
  • грім наприкінці липня вважався ознакою дощового серпня;
  • ясний захід сонця обіцяв кілька погожих днів поспіль;
  • велика кількість павутиння свідчила про тривале тепле літо.

Ці прикмети сформувалися на основі багаторічних спостережень людей за природою та не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

День пам’яті апостолів вважається доброю нагодою для молитви, читання Святого Письма та роздумів над прикладом служіння ближнім.

Традиційно рекомендують допомогти тим, хто цього потребує, підтримати родичів або людей похилого віку, присвятити час добрим справам та уникати конфліктів. У народній традиції також було прийнято дякувати за врожай, який уже достигає наприкінці липня, та просити благословення на майбутні польові роботи.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата30 липня 2026 року
День тижняЧетвер
Порядковий день року211-й
До Нового року154 дні
Фаза МісяцяПовня (близько цієї дати)
Схід сонцяблизько 05:25*
Захід сонцяблизько 20:37*

*Час сходу та заходу Сонця залежить від населеного пункту й може відрізнятися на кілька хвилин.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 30 липня 2026 року?

Православна церква вшановує пам’ять святих апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Андроніка, Крискента та Єпенета, а також інших святих цього дня.

Хто святкує день ангела 30 липня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами Сила, Силуан, Андронік, Валентин та Іван — залежно від церковного календаря і дня пам’яті небесного покровителя.

Що не рекомендується робити 30 липня?

Церква закликає уникати сварок, агресії, образ, наклепів і будь-яких гріховних вчинків. Народні традиції також радять не відмовляти у допомозі нужденним.

Чи є цього дня піст?

30 липня 2026 року не належить до днів обов’язкового посту за церковним календарем.

Які народні прикмети пов’язані з 30 липня?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер, грім і захід сонця, вважаючи, що вони можуть підказати, якою буде погода у серпні та перебіг жнив.

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