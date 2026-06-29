Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти апостолів. Це свято відзначають наступного дня після дня святих первоверховних апостолів Петра і Павла. У народному календарі дата пов’язана із завершенням апостольського циклу, а також із традиціями молитви за мир, добробут родини та успішну працю. Цього дня віруючі згадують найближчих учнів Ісуса Христа, які поширювали християнське вчення в різних країнах.

Яке церковне свято 30 червня

30 червня православна церква святкує Собор святих дванадцяти апостолів. Свято встановлене на честь найближчих учнів Ісуса Христа: Петра, Андрія Первозванного, Якова Заведеєвого, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфеєвого, Юди Якова, Симона Зилота та Матфія, який був обраний замість Юди Іскаріота.

Собор дванадцяти апостолів підкреслює єдність їхнього служіння. Саме вони стали першими проповідниками Євангелія, засновували християнські громади, здійснювали місіонерські подорожі та прийняли численні випробування за свою віру.

Ця дата завершує цикл свят, пов’язаних із пам’яттю апостолів Петра і Павла. У храмах звершуються богослужіння, під час яких читаються уривки зі Святого Письма про апостольське служіння та місію поширення християнської віри.

Що не можна робити 30 червня

У церковній традиції цього дня не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи відмовляти тим, хто потребує допомоги. День присвячений пам’яті апостолів, тому особливу увагу приділяють духовному життю, молитві та добрим справам.

За народними уявленнями небажано розпочинати конфлікти в родині або з сусідами, оскільки вважалося, що сварки можуть затягнутися надовго. Також уникали лінощів і бездіяльності, адже середина літа традиційно була періодом активних польових робіт.

Церква не встановлює спеціальних суворих харчових обмежень саме для цього дня, якщо він не припадає на визначений піст або пісний день тижня.

День ангела 30 червня

Іменини 30 червня відзначають чоловіки, які носять апостольські імена: Петро, Андрій, Іван, Яків, Филип, Варфоломій, Матвій, Симон, Фома, Юда та Матфій.

У день ангела заведено відвідати богослужіння, подякувати своєму небесному покровителю молитвою, провести час із близькими та приймати привітання без гучних святкувань.

Народні прикмети та традиції 30 червня

У народі уважно спостерігали за погодою цього дня, вважаючи її показовою для другої половини літа.

Якщо день сонячний і теплий — очікували добрий урожай зернових.

Дощ 30 червня вважався ознакою вологої першої половини липня.

Рясна ранкова роса віщувала ясну погоду найближчими днями.

Сильний вітер пов’язували зі зміною погодних умов.

Селяни продовжували заготівлю сіна, працювали на городах і в садах, адже кінець червня був одним із найважливіших періодів літнього господарського сезону.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

30 червня рекомендують присвятити час молитві, відвідати храм або прочитати вдома уривки зі Святого Письма. Багато людей цього дня просять апостолів про мудрість, міцну віру, здоров’я рідних та благополуччя сім’ї.

Доброю традицією вважається допомога літнім людям, благодійність, підтримка тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Також це сприятливий день для завершення вже розпочатих справ, роботи на присадибній ділянці та родинного спілкування.

Коротко про день

Показник Дані Дата 30 червня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 181-й До Нового року 184 дні Фаза Місяця Повня («Полуничний Місяць») Схід сонця близько 04:50* Захід сонця близько 21:10*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 30 червня 2026 року?

Цього дня православна церква святкує Собор святих дванадцяти апостолів. Свято присвячене всім найближчим учням Ісуса Христа, які проповідували християнство після Його воскресіння.

Хто святкує день ангела 30 червня?

Іменини відзначають власники імен Петро, Андрій, Іван, Яків, Филип, Варфоломій, Матвій, Симон, Фома, Юда та Матфій відповідно до церковного календаря.

Що не рекомендується робити цього дня?

Традиційно радять уникати сварок, образ, брехні та недобрих вчинків. Також не схвалюються безпідставні конфлікти й небажання допомагати іншим.

Які народні прикмети пов’язані з 30 червня?

Наші предки звертали увагу на дощ, росу, силу вітру та сонячну погоду, вважаючи їх ознаками майбутнього врожаю й характеру липневої погоди.

Що бажано зробити 30 червня?

Варто присвятити день молитві, добрим справам, підтримці близьких і завершенню важливих справ. За традицією це також сприятливий час для роботи в саду та на городі.