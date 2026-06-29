Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-29-06    94

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти апостолів. Це свято відзначають наступного дня після дня святих первоверховних апостолів Петра і Павла. У народному календарі дата пов’язана із завершенням апостольського циклу, а також із традиціями молитви за мир, добробут родини та успішну працю. Цього дня віруючі згадують найближчих учнів Ісуса Христа, які поширювали християнське вчення в різних країнах.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 30 червня

30 червня православна церква святкує Собор святих дванадцяти апостолів. Свято встановлене на честь найближчих учнів Ісуса Христа: Петра, Андрія Первозванного, Якова Заведеєвого, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфеєвого, Юди Якова, Симона Зилота та Матфія, який був обраний замість Юди Іскаріота.

Собор дванадцяти апостолів підкреслює єдність їхнього служіння. Саме вони стали першими проповідниками Євангелія, засновували християнські громади, здійснювали місіонерські подорожі та прийняли численні випробування за свою віру.

Ця дата завершує цикл свят, пов’язаних із пам’яттю апостолів Петра і Павла. У храмах звершуються богослужіння, під час яких читаються уривки зі Святого Письма про апостольське служіння та місію поширення християнської віри.

Що не можна робити 30 червня

У церковній традиції цього дня не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи відмовляти тим, хто потребує допомоги. День присвячений пам’яті апостолів, тому особливу увагу приділяють духовному життю, молитві та добрим справам.

За народними уявленнями небажано розпочинати конфлікти в родині або з сусідами, оскільки вважалося, що сварки можуть затягнутися надовго. Також уникали лінощів і бездіяльності, адже середина літа традиційно була періодом активних польових робіт.

Церква не встановлює спеціальних суворих харчових обмежень саме для цього дня, якщо він не припадає на визначений піст або пісний день тижня.

День ангела 30 червня

Іменини 30 червня відзначають чоловіки, які носять апостольські імена: Петро, Андрій, Іван, Яків, Филип, Варфоломій, Матвій, Симон, Фома, Юда та Матфій.

У день ангела заведено відвідати богослужіння, подякувати своєму небесному покровителю молитвою, провести час із близькими та приймати привітання без гучних святкувань.

Народні прикмети та традиції 30 червня

У народі уважно спостерігали за погодою цього дня, вважаючи її показовою для другої половини літа.

Якщо день сонячний і теплий — очікували добрий урожай зернових.

Дощ 30 червня вважався ознакою вологої першої половини липня.

Рясна ранкова роса віщувала ясну погоду найближчими днями.

Сильний вітер пов’язували зі зміною погодних умов.

Селяни продовжували заготівлю сіна, працювали на городах і в садах, адже кінець червня був одним із найважливіших періодів літнього господарського сезону.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

30 червня рекомендують присвятити час молитві, відвідати храм або прочитати вдома уривки зі Святого Письма. Багато людей цього дня просять апостолів про мудрість, міцну віру, здоров’я рідних та благополуччя сім’ї.

Доброю традицією вважається допомога літнім людям, благодійність, підтримка тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Також це сприятливий день для завершення вже розпочатих справ, роботи на присадибній ділянці та родинного спілкування.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата30 червня 2026 року
День тижняВівторок
Порядковий день року181-й
До Нового року184 дні
Фаза МісяцяПовня («Полуничний Місяць»)
Схід сонцяблизько 04:50*
Захід сонцяблизько 21:10*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 30 червня 2026 року?
Цього дня православна церква святкує Собор святих дванадцяти апостолів. Свято присвячене всім найближчим учням Ісуса Христа, які проповідували християнство після Його воскресіння.

Хто святкує день ангела 30 червня?
Іменини відзначають власники імен Петро, Андрій, Іван, Яків, Филип, Варфоломій, Матвій, Симон, Фома, Юда та Матфій відповідно до церковного календаря.

Що не рекомендується робити цього дня?
Традиційно радять уникати сварок, образ, брехні та недобрих вчинків. Також не схвалюються безпідставні конфлікти й небажання допомагати іншим.

Які народні прикмети пов’язані з 30 червня?
Наші предки звертали увагу на дощ, росу, силу вітру та сонячну погоду, вважаючи їх ознаками майбутнього врожаю й характеру липневої погоди.

Що бажано зробити 30 червня?
Варто присвятити день молитві, добрим справам, підтримці близьких і завершенню важливих справ. За традицією це також сприятливий час для роботи в саду та на городі.

30 червня 2026, Андрій Первозванний, дванадцять апостолів, день ангела, Іван Богослов, іменини 30 червня, Матвій, народні прикмети, Петро, православна церква, Собор дванадцяти апостолів, Фома, церковне свято, церковний календар, червень 2026
Останні новини
На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах читать далее
29-06, 19:25
Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн
Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для читать далее
29-06, 19:21
Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти читать далее
29-06, 17:03
Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення читать далее
29-06, 15:51
На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році

На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році
Власники приватних будинків і земельних ділянок в Україні не можуть читать далее
29-06, 15:28
Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня
У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та читать далее
29-06, 14:35
Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років читать далее
29-06, 14:33
Даша Квіткова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Даша Квіткова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
Даша Квіткова — одна з найвідоміших українських блогерок та інфлюенсерок, читать далее
29-06, 14:31
РФ посилила удари по АЗС біля фронту: чи загрожує Україні дефіцит пального

РФ посилила удари по АЗС біля фронту: чи загрожує Україні дефіцит пального
Росія активізувала атаки на автозаправні станції у прифронтових регіонах України, читать далее
29-06, 14:29
Лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що говорили

Лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: про що говорили
Олександр Лукашенко 29 червня провів переговори з головою КНР Сі читать далее
29-06, 10:19
Канада вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Канада вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Канади з футболу стала першим учасником 1/8 фіналу чемпіонату читать далее
29-06, 10:18
Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році

Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році
Українці й надалі можуть користуватися паспортом громадянина України у вигляді читать далее
29-06, 10:15
Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я

Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що під час можливих переговорів читать далее
29-06, 10:12
В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла

В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла
В Україні найближчим часом можуть знову запровадити графіки відключення електроенергії. читать далее
29-06, 09:34
У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального

У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального
У Російській Федерації офіційно визнали дефіцит бензину та необхідність його читать далее
28-06, 20:21
У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ

У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ
У 2026 році в країнах Європи через хвилю аномальної спеки читать далее
28-06, 20:18
Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 червня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих славних читать далее
28-06, 16:08
Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн

Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн
Планові та аварійні відключення електроенергії залишаються актуальною темою для мільйонів читать далее
28-06, 16:04
EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати

EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати
Портативні зарядні станції стали одним із найпопулярніших видів техніки в читать далее
28-06, 15:44
Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний

Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний
Ринок цифрових товарів і послуг щороку зростає, а разом із читать далее
28-06, 15:38
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026