Яке церковне свято 3 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

3 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять пророка Єзекиїля, а також преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Іоанна, його співподвижника. Ця дата займає особливе місце в церковному календарі як день згадки старозавітного пророка, чиї пророцтва стали важливою частиною біблійної традиції. Також цього дня віряни молитовно згадують кількох преподобних, відомих своїм подвижницьким життям. Для тих, хто цікавиться церковним календарем, важливо знати не лише кого вшановують 3 серпня, а й які традиції, іменини та народні прикмети пов’язані з цією датою.

Яке церковне свято 3 серпня

Головною подією церковного календаря 3 серпня є день пам’яті святого пророка Єзекиїля. Він жив у VI столітті до Різдва Христового, походив зі священницького роду та був одним із чотирьох великих старозавітних пророків. Після вавилонського полону Єзекиїль звертався до ізраїльського народу із закликами до покаяння, духовного оновлення та вірності Богові. Його книга входить до складу Старого Завіту і містить численні пророцтва, серед яких особливо відоме видіння долини сухих кісток, що символізує відродження народу та надію на спасіння.

Цього ж дня православна церква згадує преподобного Симеона, Христа ради юродивого, який жив у VI столітті. Після багаторічного чернечого життя в пустелі він добровільно обрав шлях юродства, приховуючи свою святість під виглядом дивної поведінки. Разом із ним вшановують преподобного Іоанна — його близького друга та співподвижника, який також присвятив життя молитві та аскезі. У церковному календарі також згадуються преподобні Онуфрій Мовчазний та Онисим, затворники Києво-Печерської лаври.

Для вірян цей день є нагадуванням про значення духовної стійкості, покаяння, смирення та внутрішньої свободи. Богослужіння 3 серпня містять біблійні читання, присвячені пророчому служінню та євангельським закликам до щирої віри й духовного життя.

Що не можна робити 3 серпня

Церковний календар не встановлює на 3 серпня особливого суворого посту чи спеціальних заборон. Водночас традиційно вірянам рекомендується утримуватися від сварок, образ, наклепів, заздрості та інших вчинків, які суперечать християнському способу життя. День бажано присвятити молитві, читанню Святого Письма, добрим справам і допомозі ближнім.

У народній традиції існували й побутові прикмети. Вважалося небажаним без потреби починати великі конфлікти, лаятися або відмовляти у допомозі нужденним. Подібні звичаї не є церковними правилами, а належать до народної культури, що сформувалася протягом століть.

День ангела 3 серпня

За церковним календарем 3 серпня день ангела можуть відзначати:

Єзекиїль;

Іван;

Семен (Симеон);

Онуфрій;

Онисим.

Іменини традиційно відзначають молитвою до небесного покровителя, участю у богослужінні та щирими привітаннями від рідних і друзів. Днем ангела вважається дата пам’яті святого, ім’я якого носить людина.

Народні прикмети та традиції 3 серпня

У народному календарі початок серпня пов’язували зі спостереженням за погодою та майбутнім урожаєм.

Серед найвідоміших прикмет:

якщо день ясний і сонячний — осінь очікували теплою;

ранковий густий туман вважали ознакою гарної погоди найближчими днями;

сильний вітер віщував зміну погодних умов;

велика кількість павутиння свідчила про тривале сухе літо.

Традиційно селяни продовжували польові роботи, збирали ягоди, лікарські рослини та готувалися до жнив. Водночас намагалися не марнувати хліб і дякували за отриманий урожай.

Коротко про день

Показник Значення Дата 3 серпня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 215-й До Нового року 150 днів Фаза Місяця Спадний опуклий Місяць (близько 81% освітлення) Схід сонця (Київ) 05:28 Захід сонця (Київ) 20:38

Відповіді на питання

Яке церковне свято 3 серпня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пророка Єзекиїля, преподобного Симеона, Христа ради юродивого, преподобного Іоанна та інших святих, зазначених у церковному календарі.

Кого вітати з днем ангела 3 серпня?

Іменини можуть святкувати Єзекиїль, Іван, Семен, Онуфрій та Онисим. Варто орієнтуватися на церковний календар і власне хресне ім’я.

Що можна робити цього дня?

Рекомендується відвідати богослужіння, помолитися, займатися добрими справами, допомагати близьким і уникати конфліктів. Якщо є можливість, день можна присвятити духовному читанню або благодійності.

Що не можна робити 3 серпня?

Церковних спеціальних заборон цього дня немає. Водночас традиційно не схвалюються сварки, злість, образи, неправдиві слова та інші вчинки, що суперечать християнській моралі.

Які народні прикмети пов’язані з 3 серпня?

У народі звертали увагу на ясну погоду, туман, вітер і павутиння, пов’язуючи ці явища з прогнозом осені та майбутнього врожаю. Ці прикмети належать до народної традиції й не є частиною церковного вчення.