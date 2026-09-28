Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

29 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака, самітника, а також мучеників Дади, Гаведдая і Каздої та преподобного Феофана Милостивого. Киріак відомий як палестинський подвижник, який присвятив життя молитві, чернецтву та усамітненню. Дата важлива для віруючих як день пам’яті святих і нагадування про християнські чесноти — духовну витримку, милосердя, молитву та відмову від марнославства. У 2026 році 29 вересня припадає на вівторок, тому звичайного середи-п’ятничного посту цього дня немає.

Яке церковне свято 29 вересня

За церковним календарем 29 вересня — день пам’яті преподобного Киріака, самітника. Разом із ним цього дня згадують мучеників Даду, Гаведдая і Каздою та преподобного Феофана Милостивого. У календарі також зазначені інші святі, але саме пам’ять Киріака є основною подією цієї дати.

Киріак народився в Коринфі в родині пресвітера Іоана та Євдоксії. Його родич, єпископ Коринфський Петро, поставив юнака читцем у храмі. За житієм, ще до повноліття Киріак вирішив присвятити себе духовному життю та вирушив до Єрусалима. Згодом він перебував у монастирях і багато років провів у пустелі, обравши суворе подвижницьке життя.

Церковне передання пов’язує Киріака з тривалими молитвами, постом і самітництвом. Значну частину життя він провів у палестинській пустелі. Пам’ять святого припадає на 29 вересня, а рік його смерті в календарі зазначається як 556.

Цього ж дня згадуються мученики Дада, Гаведдай і Каздоя, які постраждали за християнську віру в IV столітті. Окремо календар називає преподобного Феофана Милостивого. Його церковне ім’я пов’язане з милосердям і допомогою людям, що потребували підтримки.

29 вересня 2026 року не є дванадесятим або іншим великим нерухомим святом. Це звичайний будній день церковного календаря. Підстав для обов’язкового посту саме через цю дату немає.

Важливо не плутати сучасний календар із традицією старого стилю. У популярних матеріалах про 29 вересня часто зустрічається пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної та пов’язані з нею народні назви на кшталт «Пташина кістка». Це дата за юліанським календарем, тоді як за новим стилем у 2026 році 29 вересня присвячене пам’яті Киріака самітника.

Що не можна робити 29 вересня

Церковний календар не встановлює на 29 вересня особливого переліку побутових заборон. Тому твердження про те, що цього дня категорично не можна шити, позичати гроші, переїжджати, працювати або виконувати певну домашню роботу, не слід подавати як церковні правила.

Для віруючої людини основне правило цього дня — провести його без сварок, злості та навмисного заподіяння шкоди іншим. Це загальні християнські принципи, а не спеціальна заборона, встановлена саме на 29 вересня.

Якщо людина хоче відзначити день пам’яті святого відповідно до церковної традиції, доречними будуть молитва, участь у богослужінні, читання Святого Письма та допомога тим, хто її потребує. Феофан Милостивий, пам’ять якого також припадає на цю дату, у церковному переданні пов’язаний саме з милосердям.

Водночас у народній традиції існували власні застереження. Їх потрібно відокремлювати від церковних норм. У різних етнографічних і популярних календарях для 29 вересня згадуються поради не сваритися, не лінуватися, не починати великих справ і не позичати гроші. Це народні вірування, а не приписи православної церкви.

Так само немає церковної підстави вважати небезпечними звичайні хатні справи, прибирання, приготування їжі чи роботу. Якщо виникає потреба працювати 29 вересня, сама дата не робить таку діяльність гріховною або забороненою.

День ангела 29 вересня

Іменини 29 вересня пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Насамперед це Киріак та Феофан. Також у календарі згадані мученики Дада, Гаведдай і Каздоя, тому відповідні імена можуть бути пов’язані з днем ангела за церковною традицією.

Ім’я Киріак безпосередньо пов’язане з преподобним Киріаком самітником, головним святим цього дня. Феофан — із преподобним Феофаном Милостивим.

Під час вибору імені для дитини або визначення дня ангела важливо враховувати конкретний церковний календар і день пам’яті святого, на честь якого людину було названо. Сам факт народження 29 вересня не означає автоматичного присвоєння всіх імен зі списку святих цього дня.

Не слід переносити на 29 вересня іменини, які належать до іншого календарного стилю або іншої дати. Саме через різницю календарів у пошукових матеріалах про цей день можна зустріти різні переліки імен.

Народні прикмети та традиції 29 вересня

Народні прикмети 29 вересня переважно стосуються осінньої погоди та майбутньої зими. Вони сформувалися як результат тривалих спостережень за природою і не є церковними прогнозами.

Однією з поширених прикмет вважалося спостереження за небом. Якщо вночі було багато яскравих зірок, це пов’язували із сухою та теплою осінньою погодою. Вечірній або ранковий туман також трактували як ознаку того, що заморозки ще не настануть найближчим часом.

Особливу увагу звертали на дерева. Якщо листя вже пожовкло, але продовжувало триматися на гілках, за народним повір’ям, осінь мала бути довшою. Поява пізніх грибів у лісі також трактувалася як ознака затяжної осінньої погоди.

Ще одна група прикмет була пов’язана з птахами. Поведінку зграй сприймали як природний сигнал зміни погоди. Наприклад, великі зграї галок пов’язували з покращенням погоди. Подібні спостереження належать до народної метеорології, а не до церковного вчення.

У деяких описах народної традиції 29 вересня називають днем Киріяка або Феофана Милостивого. Однак назви та конкретні звичаї відрізняються залежно від регіону та календарної традиції. Тому їх не варто видавати за загальноукраїнський обов’язок.

Окремо варто застерегти від змішування цієї дати з «Євфимією, Пташиною кісткою». Така назва справді зафіксована в народному календарі, але вона пов’язана з днем великомучениці Євфимії за старим стилем. Переносити її без пояснення на сучасне 29 вересня означає змішувати два календарі.

Коротко про день

Показник 29 вересня 2026 року День тижня вівторок Порядковий день року 272-й До Нового року 94 календарні дні Фаза Місяця спадний опуклий Місяць, близько 93,5% освітлення Схід Сонця в Києві 06:54 Захід Сонця в Києві 18:40

Астрономічні дані для сходу та заходу Сонця наведені для Києва за місцевим часом. 29 вересня Місяць перебуває у фазі після повні: повня відбулася 26 вересня, а 29 вересня освітленою залишається приблизно 93,5% його диска.

У 2026 році 29 вересня припадає на вівторок. Оскільки це не середа і не п’ятниця, звичайного щотижневого посту цього дня немає.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 29 вересня 2026 року?

29 вересня православна церква вшановує преподобного Киріака, самітника. Також цього дня згадують мучеників Даду, Гаведдая і Каздою та преподобного Феофана Милостивого.

Кого вітати з днем ангела 29 вересня?

З днем ангела можна привітати людей, названих на честь святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Насамперед це Киріак і Феофан; календар також містить імена мучеників Дади, Гаведдая та Каздоя.

Що можна робити 29 вересня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, читати Святе Письмо, займатися домашніми справами та працювати. Особливо доречними вважаються милосердя, допомога близьким і підтримка людей, які перебувають у скруті.

Що заборонено 29 вересня?

Спеціального церковного списку заборон на цю дату немає. Народні повір’я радять уникати сварок, ліні, необдуманих починань і позичання грошей, але ці правила належать до традиційних вірувань, а не до обов’язкових церковних приписів.

Які народні традиції та прикмети є 29 вересня?

Цього дня в народі спостерігали за погодою, небом, туманом, листям і поведінкою птахів. Багато зірок пов’язували із сухою осінню, туман — із відсутністю близьких заморозків, а листя, яке пожовкло, але не опало, — із затяжною осінню. Це народні прикмети, а не передбачення, встановлені церковним календарем.