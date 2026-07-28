Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

29 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого мученика Калиніка. Цього ж дня згадують мученицю Серафиму, святителя Лупа Труаського та низку інших святих, а також відзначають Різдво святителя Миколая Мирлікійського за церковною традицією. День не належить до дванадесятих свят, однак має своє духовне значення, а в народному календарі з ним пов’язано кілька прикмет, що стосуються погоди та майбутнього врожаю.

Яке церковне свято 29 липня

29 липня за церковним календарем віряни молитовно згадують святого мученика Калиніка, який жив у III–IV століттях. За переказами, він походив із Кілікії та присвятив життя проповіді християнства. Під час переслідувань за віру його заарештували та піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися своїх переконань.

Церковне передання розповідає, що мученика змусили йти в розпечених залізних сандалях до місця страти. Попри тяжкі випробування він не відмовився від своєї віри та був страчений. Саме тому мученик Калинік став прикладом духовної стійкості, мужності та вірності своїм переконанням.

Також цього дня вшановують мученицю Серафиму, святителя Лупа, єпископа Труаського, преподобних Константина і Косму Косинських, мученицю Феодотію та її дітей, а також інших святих, пам’ять яких припадає на 29 липня. У богослужіннях читаються уривки зі Святого Письма, присвячені чистоті серця, покаянню та щирості віри.

У церковній традиції цього дня особливу увагу приділяють молитві, участі у богослужінні та добрим справам. Віряни звертаються до святого Калиніка з проханнями про зміцнення духу, витримку у складних життєвих обставинах та допомогу у прийнятті правильних рішень.

Що не можна робити 29 липня

Церква не встановлює окремих спеціальних заборон саме для цього дня. Як і в будь-яке інше церковне свято, рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, брехні, заздрості та інших вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Не варто свідомо провокувати конфлікти, бажати комусь зла чи відмовляти у допомозі людям, які її потребують. День пам’яті мученика Калиніка закликає до терпіння, милосердя та внутрішнього миру.

У народній традиції також радили не починати справи з поганим настроєм і не з’ясовувати стосунки в родині. Такі повір’я не є церковними настановами, однак вони здавна існували в українській народній культурі як побажання зберігати злагоду та спокій у домі.

День ангела 29 липня

29 липня день ангела відзначають чоловіки та жінки, які носять імена Калинік, Серафима, Луп, Костянтин, Косма, Феодотія. Саме ці святі згадуються православною церквою цього дня, тому їхні небесні покровителі вшановуються під час богослужінь.

Іменини вважаються днем духовної радості. За традицією цього дня вітають іменинників, бажають їм міцного здоров’я, Божої допомоги, миру та благополуччя. Віряни також можуть відвідати храм, поставити свічку та звернутися з молитвою до святого, ім’я якого вони носять.

Варто пам’ятати, що день ангела визначають за церковним календарем. Якщо ім’я людини згадується кілька разів на рік, зазвичай обирають найближчий день пам’яті святого після дня народження.

Народні прикмети та традиції 29 липня

У народному календарі кінець липня традиційно пов’язували зі спостереженням за погодою, адже від неї залежав майбутній урожай зернових культур, овочів і фруктів. Саме тому наші предки уважно стежили за небом, вітром, росою та поведінкою птахів.

Серед поширених народних прикмет цього дня були такі:

якщо вранці багато роси — день буде ясним і теплим;

дощ 29 липня віщує тривалу вологу погоду;

сильний вітер обіцяє зміну погоди найближчими днями;

хмари швидко рухаються небом — очікується похолодання;

якщо ластівки літають низько над землею, можливий дощ.

У селах саме наприкінці липня активно збирали ранні яблука, овочі та перший урожай городини. Господарі також продовжували жнива там, де вони вже розпочалися, використовуючи кожен погожий день.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

29 липня вірянам рекомендується розпочати день із молитви та подяки за прожитий час. За можливості відвідують богослужіння або читають молитви вдома, просячи у Бога мудрості, терпіння й духовної сили.

Доброю традицією вважається допомога близьким, літнім людям або тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Благодійність і милосердя цього дня сприймаються як прояв християнської любові до ближнього.

У народній традиції радили завершувати розпочаті справи, наводити лад у господарстві та готуватися до початку останнього місяця літа. Водночас рекомендували більше часу проводити з родиною, уникати сварок і поспішних рішень.

Коротко про день

Показник Дані Дата 29 липня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 210-й До Нового року 155 днів Фаза Місяця Повний Місяць (повня) Схід сонця близько 05:25* Захід сонця близько 20:39*

* Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 29 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого мученика Калиніка, а також мучениці Серафими, святителя Лупа та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату.

Що не можна робити 29 липня?

Церква закликає уникати сварок, образ, брехні, заздрості та інших гріховних вчинків. Народні звичаї також радять не розпочинати день із конфліктів і не бажати нікому зла.

Хто святкує день ангела 29 липня?

Іменини цього дня відзначають Калинік, Костянтин, Косма, Луп, Серафима та Феодотія. Привітання зазвичай супроводжують побажаннями здоров’я, миру та Божого благословення.

Які народні прикмети пов’язані з 29 липня?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер, хмари та поведінку птахів, намагаючись передбачити погоду найближчих днів і майбутній урожай. Такі прикмети є частиною української народної традиції.

Що рекомендується зробити цього дня?

Цей день доречно присвятити молитві, добрим справам, допомозі іншим і збереженню миру в родині. Також можна завершити важливі домашні справи та приділити час близьким.