Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

29 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Це одне з найважливіших літніх церковних свят, яке завершує Петрів піст і присвячене двом найбільш відомим проповідникам християнства. У цей день віряни згадують їхній духовний подвиг, моляться за зміцнення віри та вітають усіх, хто носить імена Петро й Павло.

Яке церковне свято 29 червня

29 червня за новоюліанським церковним календарем відзначають день пам’яті святих апостолів Петра і Павла. Саме вони стали одними з найвпливовіших проповідників раннього християнства та відіграли ключову роль у поширенні Євангелія.

Апостол Петро, який до покликання Ісусом Христом був рибалкою, входив до числа дванадцяти апостолів. Саме він одним із перших визнав Ісуса Месією та став одним із найавторитетніших учнів.

Апостол Павло спочатку переслідував християн, однак після свого навернення став одним із найактивніших місіонерів. Йому приписують авторство значної частини послань Нового Завіту, а його подорожі охопили великі території Римської імперії.

За церковним переданням, обидва апостоли загинули мученицькою смертю приблизно в середині I століття в Римі за часів імператора Нерона. Їхню пам’ять вшановують в один день як символ єдності апостольського служіння.

Свято Петра і Павла також знаменує завершення Петрового посту, який щороку триває різну кількість днів залежно від дати Великодня.

Що не можна робити 29 червня

У день пам’яті апостолів Петра і Павла православна церква рекомендує утримуватися від сварок, образ, наклепів, заздрості та будь-яких вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

Традиційно не схвалюються важкі конфлікти, лайка, зловживання алкоголем і навмисне завдання шкоди іншим людям. Вважається, що святковий день варто присвятити молитві, відвідуванню богослужіння, спілкуванню з рідними та добрим справам.

У народній традиції також уникали безпідставної роботи в полі чи на городі саме в день великого церковного свята, якщо це не було пов’язано з нагальною необхідністю. Водночас жодних офіційних церковних заборон на виконання повсякденної домашньої роботи немає.

День ангела 29 червня

29 червня День ангела відзначають люди, які носять імена:

Петро;

Павло.

Ім’я Петро походить від грецького слова «камінь» або «скеля» та символізує твердість і стійкість.

Ім’я Павло має латинське походження та означає «малий», «скромний». Обидва імені протягом століть залишаються одними з найпоширеніших в Україні.

За традицією, іменинників цього дня вітають теплими побажаннями здоров’я, Божої допомоги, миру, добробуту та духовної сили.

Народні прикмети та традиції 29 червня

Зі святом Петра і Павла українці пов’язували чимало погодних спостережень, які формувалися протягом багатьох поколінь.

Найвідоміші народні прикмети:

ясна й сонячна погода — до теплого літа та доброго врожаю;

дощ цього дня вважали ознакою вологої другої половини літа;

ранкова роса обіцяла ясну погоду найближчими днями;

якщо багато зозуль ще кує після Петра і Павла — осінь буде пізньою;

сильний вітер віщував зміну погоди.

Історично після цього свята в багатьох регіонах України починався активний період жнив. Саме тому день Петра і Павла символізував завершення одного етапу сільськогосподарських робіт і початок нового.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Віряни цього дня відвідують храм, беруть участь у богослужінні, дякують Богові за прожитий час і моляться до святих апостолів про зміцнення віри, мудрість та духовну підтримку.

Після завершення Петрового посту родини традиційно збиралися за святковим столом. Вважалося доброю справою допомогти нужденним, підтримати близьких або зробити пожертву на благодійність.

Також цей день часто використовували для примирення після сварок, адже апостоли Петро і Павло є символом духовного служіння, прощення та єдності.

Коротко про день

Показник Дані Дата 29 червня 2026 року День тижня Понеділок Порядковий день року 180-й До Нового року 185 днів Фаза Місяця Повний Місяць (наближена фаза) Схід сонця близько 04:50* Захід сонця близько 21:12*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 29 червня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Свято є одним із найважливіших літніх днів церковного календаря.

Хто святкує День ангела 29 червня?

Іменини відзначають Петро та Павло. Саме ці імена пов’язані зі святими, пам’ять яких звершується цього дня.

Чи завершується Петрів піст 29 червня?

Так. Свято апостолів Петра і Павла традиційно знаменує завершення Петрового посту, після чого обмеження в їжі припиняються.

Чи можна працювати 29 червня?

Православна церква радить присвятити день молитві та духовному відпочинку. Якщо є можливість, варто відкласти несуттєві справи, однак необхідна праця не вважається порушенням.

Які прикмети пов’язані зі святом Петра і Павла?

У народі уважно спостерігали за погодою цього дня, вважаючи її провісником другої половини літа та майбутнього врожаю. Особливу увагу звертали на дощ, вітер, росу та поведінку птахів.