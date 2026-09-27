Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

28 вересня 2026 року православна церква продовжує святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього та вшановує пам’ять великомученика Микити Готського. Цього дня також згадують преподобного Харитона Сповідника, мучеників Максима, Феодота й Аскліпіодоти та інших святих. Для віруючих дата важлива богослужбовим продовженням одного з великих свят і пам’яттю святого, який загинув за християнську віру.

Яке церковне свято 28 вересня

28 вересня припадає на попразднство Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Попразднство — це період після великого свята, коли його зміст продовжує розкриватися у богослужінні та молитвах. Саме тому церковний календар цього дня ще зберігає зв’язок із темою Хреста Господнього.

Головною пам’яттю дня є великомученик Микита Готський, який жив у IV столітті серед готів на землях поблизу Дунаю. За церковним переказом, він прийняв християнство та проповідував віру серед свого народу. У період переслідувань Микита не погодився відмовитися від християнства, за що зазнав мученицької смерті приблизно 372 року.

Церковні джерела пов’язують його діяльність із поширенням християнства серед готів. Після переслідувань святого схопили, піддали тортурам і кинули у вогонь. За переказом, полум’я не знищило його тіло, а християни згодом поховали мощі мученика. Частина його мощей у подальшому опинилася в різних християнських святинях.

28 вересня календар також містить пам’ять преподобного Харитона Сповідника, який жив у III–IV століттях та присвятив життя християнському подвижництву. Окремо згадуються мученики Максим, Феодот і Аскліпіодота, а також святитель Акакій, єпископ Мелітинський, у зв’язку з обрітенням його мощей.

У деяких календарях цього дня також зазначається Собор преподобних отців Києво-Печерських, які спочивають у Ближніх печерах. До цього церковного поминання належать, зокрема, преподобні Антоній, Прохор, Іоан, Юліанія, Василій, Федір, Полікарп, Варлаам, Никон, Даміан, Никодим та інші подвижники.

Таким чином, 28 вересня — не окреме нове велике свято після Воздвиження, а день його попразднства, поєднаний із пам’яттю кількох святих. У богослужбовому календарі він має власний набір читань і службових текстів.

Що не можна робити 28 вересня

Церковний календар на 28 вересня 2026 року не встановлює окремої загальної заборони на звичайну працю чи домашні справи. Цього дня немає посту, тому твердження про обов’язкову сувору харчову заборону саме 28 вересня не відповідає календарю.

Для віруючої людини важливіше не перетворювати день пам’яті святого на привід для сварок, образ, зневаги до молитви або навмисного конфлікту з іншими. Якщо є можливість, день можна присвятити молитві, відвідуванню богослужіння, читанню духовної літератури та добрим справам.

Інша група заборон походить не з церковного календаря, а з народних повір’їв. У традиційних описах Микитиного дня можна зустріти рекомендації не позичати гроші, не сваритися, не починати важливих справ, не робити генерального прибирання або не займатися певними косметичними процедурами. Такі твердження слід сприймати саме як народні звичаї та прикмети, а не як церковні приписи.

Не має церковного підтвердження і твердження, що за невиконання побутової заборони людину обов’язково спіткає нещастя. Церква не встановлює магічних правил поведінки, за якими конкретна дія автоматично спричиняє добрі або погані події.

Практично 28 вересня можна займатися роботою, навчанням, домашніми справами та іншими необхідними заняттями. Якщо людина дотримується певних родинних або місцевих традицій, їх варто відокремлювати від обов’язкових церковних норм.

День ангела 28 вересня

28 вересня 2026 року день ангела за новим церковним календарем пов’язують з іменами В’ячеслав, Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна та Юліана.

Іменини мають церковне походження і пов’язані з пам’яттю святого, ім’я якого носить людина. Водночас у різних календарях перелік може відрізнятися, оскільки одне ім’я може відповідати кільком святим, а календарі можуть подавати ширший або коротший список пам’ятей.

Особливо варто звернути увагу на ім’я В’ячеслав. Цього дня згадується святий князь В’ячеслав Чеський, християнський правитель X століття, пам’ять якого припадає на 28 вересня. У церковній традиції він відомий як князь, який підтримував християнське життя та будівництво храмів.

Власникам імен Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна та Юліана можна побажати духовної сили, миру, здоров’я та підтримки небесного покровителя.

Водночас сам факт збігу імені з календарною датою не означає, що кожна людина з таким ім’ям обов’язково святкує іменини саме цього дня. У церковній традиції день ангела пов’язаний із конкретним святим-покровителем, а тому для точного визначення дати іменин враховують також особисту церковну традицію людини.

Народні прикмети та традиції 28 вересня

У народному календарі 28 вересня відоме як Микитин день, Микита Гусятник, Гусепроліт або Ріпоріз. Ці назви пов’язані передусім із сезонними роботами та спостереженнями за природою, а не з офіційною назвою церковного свята.

Назва «Гусятник» виникла через традицію, за якою в цей період забивали відгодованих домашніх гусей. Одночасно дикі гуси починали масово відлітати у тепліші краї. Тому поведінка птахів стала одним із головних джерел народних спостережень за майбутньою погодою.

Інша назва — «Ріпоріз» — пов’язана зі збиранням ріпи. Наприкінці вересня коренеплід уже достигав, тому його прибирали з городів і використовували для приготування різних страв. У сільському побуті цей період також був пов’язаний із завершенням частини сезонних робіт.

До народних традицій 28 вересня відносили й стрижку овець. Осінній цикл господарських робіт поступово переходив до підготовки подвір’я, запасів та худоби до холодного сезону.

Частина звичаїв мала виразно дохристиянське походження. Наприклад, у деяких етнографічних описах згадуються вірування про водяного та домовика, яким нібито залишали частини забитого гусака. Це не є церковною традицією і не належить до православного богослужбового календаря.

Окремо фіксували погодні прикмети. Якщо дикі гуси відлітали на південь, це сприймали як ознаку наближення холодів. Якщо птахи довго залишалися на землі, очікували тривалішої теплої осені. Гусак, який стоїть на одній нозі, у народних спостереженнях віщував похолодання або мороз.

Поширеною була й прикмета про політ гусей: високий політ пов’язували з майбутнім весняним повноводдям, а низький — із меншою кількістю весняної води. Дощ 28 вересня вважали ознакою пізньої та сирої весни.

Ці спостереження є частиною традиційного народного календаря. Вони не є метеорологічними прогнозами та не мають статусу церковних правил. Їхнє значення полягає передусім в історії селянського календаря та способах, якими люди спостерігали за природою.

Коротко про день

Показник 28 вересня 2026 року День тижня понеділок Порядковий день року 271-й До Нового року 94 дні Церковний день попразднство Воздвиження Хреста Господнього Основна пам’ять великомученик Микита Готський Піст немає Фаза Місяця спадний Місяць, близько 98% освітлення Схід сонця в Києві близько 06:53 Захід сонця в Києві близько 18:43

Час сходу і заходу сонця залежить від конкретного населеного пункту. Наведені значення орієнтовані на Київ. 28 вересня Місяць перебуватиме у фазі спадного опуклого Місяця після повні.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 28 вересня 2026 року?

28 вересня православна церква відзначає попразднство Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також цього дня вшановують великомученика Микиту Готського, преподобного Харитона Сповідника та інших святих, зазначених у календарі.

Кого привітати з іменинами 28 вересня?

З днем ангела можна привітати В’ячеслава, Валентина, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Остапа, Федора, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну та Юліану. Для конкретної людини бажано враховувати, якого саме святого-покровителя вона вшановує.

Що можна робити 28 вересня?

Цього дня можна працювати, виконувати домашні справи, навчатися, займатися повсякденними обов’язками. Для віруючих доречними є молитва, відвідування храму, участь у богослужінні та допомога іншим.

Що заборонено робити 28 вересня?

Церковний календар не встановлює загальної заборони на працю або домашні справи 28 вересня. Заборони не сваритися, не позичати гроші, не прибирати чи не починати певних справ належать до народних повір’їв, тому їх не слід видавати за церковні правила.

Які народні традиції та прикмети є 28 вересня?

У народному календарі цей день пов’язували з Микитою Гусятником і Ріпорізом: забивали відгодованих гусей, збирали ріпу, стригли овець та спостерігали за відльотом диких птахів. За поведінкою гусей традиційно намагалися передбачити похолодання, мороз, тривалість осені та характер майбутньої весни.