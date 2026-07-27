Яке церковне свято 28 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-27-07    101

Яке церковне свято 28 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

28 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного великого князя Володимира, мучеників Кирика та Іулитти, а також Собор Київських святих. Ця дата пов’язана з Хрещенням Русі, яке відбулося у 988 році за князя Володимира і стало однією з ключових подій у розвитку християнства на українських землях. День присвячують молитві, добрим справам і згадці святих, життя яких стало прикладом віри та служіння ближнім.

Яке церковне свято 28 липня

Цього дня православна церква вшановує рівноапостольного князя Володимира (у хрещенні Василія), який увійшов в історію як правитель, що запровадив християнство як державну релігію Київської Русі. Саме за його правління у 988 році відбулося масове Хрещення Русі, що визначило подальший розвиток культури, освіти та духовного життя держави. День пам’яті князя Володимира встановлений багато століть тому й залишається одним із найважливіших у православному календарі.

Також 28 липня згадують мучеників Кирика та Іулитту, які постраждали за християнську віру на початку IV століття під час гонінь імператора Діоклетіана. За церковним переданням, Іулитта відмовилася зректися віри, а її малолітній син Кирик також прийняв мученицьку смерть. Їхній подвиг став символом непохитності віри та відданості своїм переконанням.

Крім того, цього дня відзначають Собор Київських святих — спільне вшанування подвижників, які прославилися на київській землі та зробили значний внесок у духовну історію Русі.

Що не можна робити 28 липня

Церковна традиція не містить особливих заборон саме для цієї дати, однак рекомендує дотримуватися загальних принципів християнського життя.

У цей день не варто:

  • сваритися, ображати інших і розпалювати конфлікти;
  • свідомо обманювати чи порушувати дані обіцянки;
  • відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • займатися справами, які суперечать моральним принципам;
  • нехтувати молитвою та пам’яттю святих.

У народній традиції також уникали безпідставних сварок у родині, вважаючи, що мир і взаєморозуміння цього дня мають особливе значення.

День ангела 28 липня

Іменини 28 липня святкують:

  • Володимир (Василій у святому хрещенні князя Володимира);
  • Василь;
  • Кирик;
  • Юліта (Іулитта).

День ангела є нагодою згадати свого небесного покровителя, відвідати храм, помолитися та подякувати за отримані благословення. За традицією іменинникам бажають духовної сили, здоров’я та Божої допомоги.

Народні прикмети та традиції 28 липня

У народному календарі ця дата збігалася з розпалом жнив, тому багато прикмет були пов’язані саме з погодою та майбутнім урожаєм.

Найвідоміші прикмети:

  • ранкова роса віщує ясний і теплий день;
  • сильний вітер — до зміни погоди;
  • гроза наприкінці липня може передвіщати дощовий серпень;
  • багато павутиння у повітрі — до тривалого тепла;
  • якщо день сонячний і сухий, осінь очікується теплою.

Слід пам’ятати, що народні прикмети належать до фольклорної спадщини й не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

28 липня традиційно рекомендують присвятити час молитві, подяці Богові та добрим справам.

За церковною традицією цього дня доречно:

  • помолитися рівноапостольному князю Володимиру;
  • згадати хрещення Русі та його історичне значення;
  • допомогти нужденним або підтримати близьких;
  • примиритися з людьми, з якими виникли конфлікти;
  • провести день без зайвих сварок і негативних емоцій.

У народі також вважали доброю прикметою завершувати розпочаті справи та дбати про лад у домі.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата28 липня 2026 року
День тижняВівторок
Порядковий день року209-й
До Нового року156 днів
Фаза МісяцяПовний Місяць (повня)
Схід сонцяблизько 05:25*
Захід сонцяблизько 20:39*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 28 липня 2026 року?

Головною подією є день пам’яті рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Також цього дня згадують мучеників Кирика та Іулитту і Собор Київських святих.

Хто святкує день ангела 28 липня?

Іменини відзначають Володимир, Василь, Кирик та Юліта. Варто перевіряти календар святців, адже в різних календарних традиціях перелік імен може дещо відрізнятися.

Чи можна працювати 28 липня?

Церква не встановлює загальної заборони на працю. Водночас рекомендується знайти час для молитви, участі в богослужінні та уникати непотрібних конфліктів.

Які прикмети пов’язані з цим днем?

Народ звертав увагу на росу, вітер, грозу та павутиння, намагаючись передбачити погоду на серпень і осінь. Ці прикмети є елементом народної культури, а не церковного вчення.

Чому князя Володимира називають рівноапостольним?

Такий титул у церковній традиції отримують святі, які зробили винятковий внесок у поширення християнства. Запровадження християнства на Русі стало подією, що суттєво вплинула на історію держави та її культури.

28 липня 2026, день ангела 28 липня, іменини Володимира, Іулитта, Кирик, князь Володимир, липень 2026, народні прикмети, православна церква, православні свята, рівноапостольний Володимир, Собор Київських святих, Хрещення Русі, церковне свято 28 липня, церковний календар
Останні новини
Секс із роботами може стати реальністю до 2030 року, — футурологи

Секс із роботами може стати реальністю до 2030 року, — футурологи
Футурологи прогнозують, що вже до 2030 року роботи з елементами читать далее
27-07, 21:26
Олександр Баньков: біографія та цікаві факти про колишнього держсекретаря МЗС

Олександр Баньков: біографія та цікаві факти про колишнього держсекретаря МЗС
Олександр Баньков — український дипломат і державний службовець, який у читать далее
27-07, 21:19
Антон Вендель: прокурора звільнили після повідомлень про інтимний контент на OnlyFans

Антон Вендель: прокурора звільнили після повідомлень про інтимний контент на OnlyFans
Колишнього прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили з посади читать далее
27-07, 21:10
Яке церковне свято 28 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 28 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
28 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного великого читать далее
27-07, 20:35
Василь Гончарук: біографія та цікаві факти про організатора кривавої виставки

Василь Гончарук: біографія та цікаві факти про організатора кривавої виставки
Василь Гончарук — український громадський діяч, керівник громадських організацій та читать далее
27-07, 15:29
Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів

Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів
У серпні 2026 року частина пенсіонерів автоматично отримає підвищення виплат читать далее
27-07, 12:08
Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО

Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО
Британська розвідка попереджає про можливість нових провокацій Росії проти країн читать далее
27-07, 11:30
Життя родини Януковича в РФ: що відомо про активи та оточення

Життя родини Януковича в РФ: що відомо про активи та оточення
Журналісти оприлюднили нові дані про життя колишнього президента України Віктора читать далее
27-07, 11:27
Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку

Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку
Катерина Сергіївна Шалупня — українська юристка, начальниця юридичного відділу Секретаріату читать далее
27-07, 11:24
Які професії найбільш затребувані на ринку праці України та кого шукатимуть у майбутньому

Які професії найбільш затребувані на ринку праці України та кого шукатимуть у майбутньому
Український ринок праці у 2026 році продовжує перебудовуватися під впливом читать далее
27-07, 11:21
Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак

Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак
Україна та США обговорювали нові пропозиції щодо можливого припинення повітряних читать далее
27-07, 11:18
Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка

Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка
Постійне представництво Франції при ООН 25 липня розкритикувало позицію США читать далее
27-07, 11:15
Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт

Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт
Світовий ринок кавунів демонструє стале зростання попиту завдяки селекції нових читать далее
27-07, 10:25
У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців

У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців
У Польщі за перше півріччя 2026 року зафіксували зростання кількості читать далее
27-07, 10:17
Мобілізація стане головним завданням нового керівництва ЗСУ, — Зеленський

Мобілізація стане головним завданням нового керівництва ЗСУ, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням нового військового керівництва читать далее
27-07, 09:49
ВООЗ нагадала про важливість щоденної фізичної активності

ВООЗ нагадала про важливість щоденної фізичної активності
Недостатня фізична активність залишається одним із головних факторів ризику для читать далее
26-07, 18:45
Китайський гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків
Серпень 2026 року в китайському гороскопі стане періодом практичних рішень, читать далее
26-07, 18:36
Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку
Серпень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
26-07, 18:30
«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків

«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків
Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея», світова прем'єра якого відбулася 17 читать далее
26-07, 18:27
«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року

«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року
Анімаційний фільм «Історія іграшок 5» від студії Pixar менш ніж читать далее
26-07, 18:24
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026