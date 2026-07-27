Яке церковне свято 28 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

28 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного великого князя Володимира, мучеників Кирика та Іулитти, а також Собор Київських святих. Ця дата пов’язана з Хрещенням Русі, яке відбулося у 988 році за князя Володимира і стало однією з ключових подій у розвитку християнства на українських землях. День присвячують молитві, добрим справам і згадці святих, життя яких стало прикладом віри та служіння ближнім.

Яке церковне свято 28 липня

Цього дня православна церква вшановує рівноапостольного князя Володимира (у хрещенні Василія), який увійшов в історію як правитель, що запровадив християнство як державну релігію Київської Русі. Саме за його правління у 988 році відбулося масове Хрещення Русі, що визначило подальший розвиток культури, освіти та духовного життя держави. День пам’яті князя Володимира встановлений багато століть тому й залишається одним із найважливіших у православному календарі.

Також 28 липня згадують мучеників Кирика та Іулитту, які постраждали за християнську віру на початку IV століття під час гонінь імператора Діоклетіана. За церковним переданням, Іулитта відмовилася зректися віри, а її малолітній син Кирик також прийняв мученицьку смерть. Їхній подвиг став символом непохитності віри та відданості своїм переконанням.

Крім того, цього дня відзначають Собор Київських святих — спільне вшанування подвижників, які прославилися на київській землі та зробили значний внесок у духовну історію Русі.

Що не можна робити 28 липня

Церковна традиція не містить особливих заборон саме для цієї дати, однак рекомендує дотримуватися загальних принципів християнського життя.

У цей день не варто:

сваритися, ображати інших і розпалювати конфлікти;

свідомо обманювати чи порушувати дані обіцянки;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

займатися справами, які суперечать моральним принципам;

нехтувати молитвою та пам’яттю святих.

У народній традиції також уникали безпідставних сварок у родині, вважаючи, що мир і взаєморозуміння цього дня мають особливе значення.

День ангела 28 липня

Іменини 28 липня святкують:

Володимир (Василій у святому хрещенні князя Володимира);

Василь;

Кирик;

Юліта (Іулитта).

День ангела є нагодою згадати свого небесного покровителя, відвідати храм, помолитися та подякувати за отримані благословення. За традицією іменинникам бажають духовної сили, здоров’я та Божої допомоги.

Народні прикмети та традиції 28 липня

У народному календарі ця дата збігалася з розпалом жнив, тому багато прикмет були пов’язані саме з погодою та майбутнім урожаєм.

Найвідоміші прикмети:

ранкова роса віщує ясний і теплий день;

сильний вітер — до зміни погоди;

гроза наприкінці липня може передвіщати дощовий серпень;

багато павутиння у повітрі — до тривалого тепла;

якщо день сонячний і сухий, осінь очікується теплою.

Слід пам’ятати, що народні прикмети належать до фольклорної спадщини й не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

28 липня традиційно рекомендують присвятити час молитві, подяці Богові та добрим справам.

За церковною традицією цього дня доречно:

помолитися рівноапостольному князю Володимиру;

згадати хрещення Русі та його історичне значення;

допомогти нужденним або підтримати близьких;

примиритися з людьми, з якими виникли конфлікти;

провести день без зайвих сварок і негативних емоцій.

У народі також вважали доброю прикметою завершувати розпочаті справи та дбати про лад у домі.

Коротко про день

Показник Дані Дата 28 липня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 209-й До Нового року 156 днів Фаза Місяця Повний Місяць (повня) Схід сонця близько 05:25* Захід сонця близько 20:39*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 28 липня 2026 року?

Головною подією є день пам’яті рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Русі. Також цього дня згадують мучеників Кирика та Іулитту і Собор Київських святих.

Хто святкує день ангела 28 липня?

Іменини відзначають Володимир, Василь, Кирик та Юліта. Варто перевіряти календар святців, адже в різних календарних традиціях перелік імен може дещо відрізнятися.

Чи можна працювати 28 липня?

Церква не встановлює загальної заборони на працю. Водночас рекомендується знайти час для молитви, участі в богослужінні та уникати непотрібних конфліктів.

Які прикмети пов’язані з цим днем?

Народ звертав увагу на росу, вітер, грозу та павутиння, намагаючись передбачити погоду на серпень і осінь. Ці прикмети є елементом народної культури, а не церковного вчення.

Чому князя Володимира називають рівноапостольним?

Такий титул у церковній традиції отримують святі, які зробили винятковий внесок у поширення християнства. Запровадження християнства на Русі стало подією, що суттєво вплинула на історію держави та її культури.