Яке церковне свято 28 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-27-06    74

Яке церковне свято 28 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

28 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого пророка Амоса, а також святителя Іони, митрополита Московського, мученика Вита, його вихователя Модеста та Крискентії. У народному календарі цей день пов’язували зі спостереженням за погодою, початком активних літніх польових робіт і молитвами про добрий урожай. Розповідаємо, яке церковне свято відзначають цього дня, що не рекомендується робити, хто святкує день ангела та які народні прикмети збереглися до наших днів.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 28 червня

Головною подією церковного календаря 28 червня є вшанування святого пророка Амоса. Він належав до дванадцяти малих пророків Старого Завіту та проповідував покаяння, справедливість і милосердя. У своїх пророцтвах він викривав неправду, засуджував утиски бідних і закликав людей повернутися до праведного життя.

Також цього дня православна церква згадує святителя Іону, митрополита Московського, який відомий ревним служінням Церкві та турботою про духовне життя вірян. Крім того, вшановують мученика Вита, його наставника Модеста та Крискентію, які постраждали за віру.

У храмах цього дня звершують богослужіння, читають уривки зі Святого Письма та моляться святим про зміцнення віри, мудрість і Божу допомогу.

Що не можна робити 28 червня

Церква не встановлює окремих побутових заборон на цей день, однак закликає утримуватися від гріховних вчинків, сварок, образ, наклепу та несправедливості. Особливу увагу варто приділити чесності, милосердю та повазі до ближніх.

За народними уявленнями цього дня не рекомендували без потреби конфліктувати, відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, а також ледарювати під час польових робіт. Вважалося, що лінощі та недбалість можуть негативно позначитися на майбутньому врожаї.

День ангела 28 червня

Іменини цього дня можуть святкувати Амос, Іона, Вит, Модест і Крискентія.

У день ангела заведено відвідати храм, подякувати Богові за прожитий рік, помолитися своєму небесному покровителю та привітати рідних і близьких, які носять відповідні імена. Найкращим подарунком у цей день вважаються щирі побажання здоров’я, миру та духовної радості.

Народні прикмети та традиції 28 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня, намагаючись передбачити погоду та врожай.

Серед найвідоміших прикмет:

  • ясний і теплий день обіцяв спекотний липень;
  • ранкова роса віщувала гарну погоду;
  • густі хмари зранку могли передвіщати дощ;
  • активний спів птахів вважали ознакою тривалого тепла;
  • якщо ввечері багато комах — найближчими днями утримається суха погода.

Традиційно цього дня працювали на городах і в полі, доглядали за посівами, дякували Богові за дари природи та молилися про добрий урожай.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

28 червня варто розпочати день із молитви та подяки Богові. Доброю справою вважається допомога рідним, підтримка тих, хто потребує уваги, або пожертва на благодійність.

Також цей день підходить для чесної праці, наведення ладу вдома, завершення важливих справ і примирення з людьми, з якими виникли непорозуміння. Народна традиція радить уважно ставитися до природи та цінувати її дари.

Коротко про день

ПараметрДані
Дата28 червня 2026 року
День тижняНеділя
Порядковий день року179-й
До Нового року186 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонцяблизько 04:50*
Захід сонцяблизько 21:13*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 28 червня 2026 року?
Православна церква вшановує пам’ять святого пророка Амоса, святителя Іони, митрополита Московського, а також мученика Вита, Модеста та Крискентії.

Хто святкує день ангела 28 червня?
Іменини відзначають носії імен Амос, Іона, Вит, Модест і Крискентія відповідно до церковного календаря.

Чи можна працювати 28 червня?
Так. Церква не забороняє працювати, якщо праця не заважає молитві та участі в богослужінні.

Що не рекомендується робити цього дня?
Слід уникати сварок, неправди, образ, жорстокості та байдужості до чужих проблем. Народні традиції також не схвалювали лінощів і відмови в допомозі.

Які народні прикмети пов’язані з 28 червня?
За погодою цього дня судили про характер липня та майбутній урожай. Особливу увагу звертали на ранкову росу, поведінку птахів, хмари та вечірню активність комах.

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