Яке церковне свято 27 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

27 вересня 2026 року припадає на неділю. За новим календарним стилем православна церква цього дня вшановує пам’ять святого мученика Калістрата та його дружини, а також преподобного Ніла Гроттаферратського. За старим стилем на цю дату припадає Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього — одне з дванадцяти великих свят. Тому в пошукових запитах 27 вересня часто зустрічається саме як день Воздвиження. Для правильного розуміння календаря важливо розрізняти ці дві системи датування.

Яке церковне свято 27 вересня

У календарі за новим стилем 27 вересня присвячене пам’яті мученика Калістрата та його дружини, а також преподобного Ніла Гроттаферратського. Цього дня також згадуються апостоли від 70-х Марко, Аристарх і Зіна, мучениця Єпіхарія Римська та інші святі.

Святий Калістрат, або Калістрат Карфагенський, за церковним переданням жив у часи переслідувань християн. Він служив у римському війську, але відкрито сповідував християнську віру. За відмову від участі в язичницьких обрядах його піддали мученицьким випробуванням. Разом із ним постраждали воїни, які прийняли християнство та підтримали його.

Церковний календар також пов’язує цю дату з преподобним Нілом Гроттаферратським — монахом XI століття, відомим своїм аскетичним життям і духовною спадщиною. У різних календарях перелік святих може дещо відрізнятися залежно від календарної традиції.

Окремої уваги потребує Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. У календарі за старим стилем воно припадає саме на 27 вересня. Свято пов’язане з віднайденням у IV столітті Хреста, на якому, за церковним переданням, був розіп’ятий Ісус Христос, а також із його поверненням до Єрусалима після перебування в Персії. Традиційна дата Воздвиження — 14 вересня за старим стилем, що відповідає 27 вересня за сучасним календарним рахунком.

Саме слово «воздвиження» означає піднесення. У богослужбовій традиції свято пов’язане з урочистим прославленням Хреста як символу Христової жертви та спасіння. За новим стилем ця дата змістилася на 14 вересня, тому в календарі 2026 року Воздвиження вже відзначалося раніше.

Що не можна робити 27 вересня

Якщо йдеться про 27 вересня за новим стилем, церква не встановлює спеціального переліку побутових заборон на кшталт «не можна прибирати», «не можна прати» або «не можна працювати». Такі твердження не слід подавати як церковні правила.

Натомість для дати 27 вересня за старим стилем, коли відзначалося Воздвиження, існує одноденний піст. У церковній традиції піст пов’язаний із духовною зосередженістю, молитвою та стриманістю. У богослужбових вказівках для Воздвиження зазначається пісна трапеза; суворість посту пояснюється характером свята та спогадом про Хрест і Христові страждання.

Також у церковній практиці день Воздвиження належить до тих дат, коли не звершується вінчання. Це пов’язано саме з церковним календарем і постом, а не з народними прикметами.

Інша група заборон належить уже до народної традиції. В українському побуті на Здвиження не радили починати важливих справ, уникали важкої господарської роботи та особливо остерігалися походів до лісу. Ці правила були частиною народних уявлень, тому їх не варто називати церковними заповідями. Етнографічні матеріали фіксують, що заборона ходити до лісу була пов’язана з віруваннями про змій, які нібито збиралися перед зимівлею.

Отже, головне практичне правило на 27 вересня — не приписувати народним повір’ям статус обов’язкових церковних норм. Якщо людина дотримується календаря, за яким цього дня відзначається Воздвиження, вона враховує пісний характер свята.

День ангела 27 вересня

Іменини залежать від того, за яким календарем визначається дата пам’яті святого.

За календарем нового стилю 27 вересня пов’язаний передусім із Марком, оскільки цього дня згадується апостол від 70-х Марко. У календарях іменин також можуть наводитися інші імена, пов’язані зі святими, яких згадують цього дня: Калістрат, Аристарх, Ігнатій та деякі інші.

Водночас популярні календарі іменин можуть подавати різні списки. Причина полягає не лише у відмінностях написання імен, а й у тому, що календарі можуть враховувати різні церковні традиції та пам’ять святих за різними стилями.

Якщо людина носить ім’я Марко і дата його святого за календарем припадає на 27 вересня, цей день можна вважати днем ангела. Для інших імен варто звірятися саме з тим церковним календарем, якого дотримується родина.

Народні прикмети та традиції 27 вересня

У народній українській традиції Здвиження було пов’язане насамперед із переходом від теплої пори року до холоднішого осінньо-зимового періоду. Саме звідси походить уявлення, що «земля здвигається» назустріч зимі. Етнографічні записи пов’язують із цією датою завершення польових робіт, підготовку господарства до холодів і відліт птахів.

Однією з поширених традицій було завершення збору пізнього врожаю та підготовка овочів до зими. Особливе місце займала капуста: у різних регіонах після Воздвиження починали або активніше проводили її заготівлю. Із цією роботою були пов’язані спільні вечірні зібрання, пісні та частування. У народній культурі такі вечори отримали назви «капустки» або «капустниці».

Окремий пласт становили уявлення про змій та інших плазунів. За народним віруванням, на Здвиження вони ховалися в землю до весни. Саме тому дітей застерігали від походів до лісу. Це було повір’ям, а не церковною забороною.

До традиційних погодних прикмет належали спостереження за птахами та природою. Вважалося, що масовий відліт птахів може віщувати суворішу зиму, високе летіння гусей — тривалу осінь, а велика кількість осінньої павутини — ясну та суху погоду. Такі прогнози є частиною традиційної народної метеорології, а не церковним ученням.

Ще одна зафіксована прикмета стосувалася початку нової роботи: у народі вважали, що серйозну справу на Здвиження краще не починати, оскільки вона може завершитися невдало. Це також народне повір’я, яке не має статусу церковного правила.

Коротко про день

Показник 27 вересня 2026 року День тижня неділя Порядковий день року 270-й До Нового року 95 днів Фаза Місяця спадний Місяць Схід сонця у Києві 06:51 Захід сонця у Києві 18:46 Тривалість світлового дня близько 11 год 55 хв

Астрономічні показники залежать від місцевості. Наведені часи сходу та заходу сонця стосуються Києва; для інших населених пунктів вони будуть дещо відрізнятися. 27 вересня 2026 року Місяць перебуває у спадній фазі після повні.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 27 вересня 2026 року?

За новим календарним стилем 27 вересня православна церква вшановує мученика Калістрата та його дружину, а також інших святих, серед яких апостоли Марко, Аристарх і Зіна. Воздвиження Хреста Господнього у 2026 році за новим стилем припало на 14 вересня.

Кого привітати з днем ангела 27 вересня?

За календарями нового стилю з цією датою пов’язують, зокрема, ім’я Марко. У розширених календарях іменин можуть фігурувати також імена святих, пам’ять яких припадає на цей день, тому конкретну дату іменин доцільно звіряти за календарем, яким користується людина.

Що можна робити 27 вересня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, допомагати близьким, займатися необхідними домашніми справами. Якщо йдеться про Воздвиження за старим стилем, слід враховувати пісний характер цього дня; народні заборони на роботу не є загальнообов’язковими церковними правилами.

Що заборонено 27 вересня?

Для 27 вересня за новим стилем немає окремого універсального церковного списку побутових заборон. Якщо говорити про Воздвиження за старим стилем, основною церковною вимогою є одноденний піст, а заборони не починати справи чи не ходити до лісу належать до народних вірувань.

Які народні традиції пов’язані з 27 вересня?

У народній культурі Здвиження пов’язували із завершенням осінніх робіт, підготовкою до зими, заготівлею капусти та відльотом птахів. Також існувало повір’я, що плазуни цього часу ховаються в землю, через що людей, особливо дітей, застерігали від походів до лісу.