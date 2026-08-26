Яке церковне свято 27 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

27 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Пимена Великого, а також преподобних священномученика Кукшу, його учня Никона та Пимена Пісника Києво-Печерських. Для віруючих ця дата важлива як день пам’яті подвижників, чиє життя було пов’язане з молитвою, чернечим подвигом, духовним наставництвом і проповіддю. У календарі 2026 року 27 серпня припадає на четвер.

Яке церковне свято 27 серпня

Головне церковне свято 27 серпня — день пам’яті преподобного Пимена Великого. Він жив у Єгипті приблизно у IV–V століттях і належить до відомих отців-пустельників. За церковним переданням, Пимен разом із двома братами залишив мирське життя та оселився в монастирі. Після руйнування обителі під час нападу близько 407 року монахи переселилися в інше місце, де продовжили подвижницьке життя. До Пимена приходили за духовною порадою, а його настанови збереглися у збірниках висловів пустельних отців.

Ім’я Пимена пов’язують зі значенням «пастир», що добре відповідає його ролі духовного наставника. У церковній традиції він запам’ятався не лише суворим способом життя, а й розсудливістю, стриманістю та увагою до внутрішнього стану людини. Саме тому пам’ять святого 27 серпня має для віруючих передусім духовний зміст: цей день нагадує про необхідність працювати над собою, уникати осуду та вчитися милосердя.

Цього ж дня календар згадує києво-печерських подвижників — священномученика Кукшу, його учня Никона та Пимена Пісника. Кукша був ієромонахом і проповідником, який, за житійною традицією, проповідував серед в’ятичів і загинув після мучень разом зі своїм учнем Никоном. Пимен Пісник прославився суворим постницьким життям; церковне передання також пов’язує його з передбаченням мученицької смерті Кукші. Їхня спільна пам’ять припадає на 27 серпня.

У календарі на цю дату також зазначені святитель Осия, сповідник, єпископ Кордовський, святитель Ліверій, сповідник, єпископ Римський, преподобний Пимен Палестинський, мучениця Анфіса Нова та преподобний Сава Венефальський. Проте центральним святим дня в сучасному календарі є саме Пимен Великий.

Важливо не плутати календарні стилі. У 2026 році 27 серпня за новим стилем припадає пам’ять Пимена Великого та києво-печерських святих, тоді як за старим стилем ця дата відповідає 9 вересня за сучасним літочисленням. Саме через це в різних календарях в інтернеті можна побачити різні свята, пов’язані з одним і тим самим числом.

Що не можна робити 27 серпня

Церковний календар не встановлює для 27 серпня окремого переліку побутових заборон на кшталт «не можна працювати», «не можна прибирати» або «не можна виходити з дому». Такі твердження належать переважно до народних повір’їв, а не до церковних правил. У церковному розумінні цього дня, як і в будь-який інший, важливо уникати злоби, наклепу, свідомого заподіяння шкоди іншій людині, сварок та осуду.

Окремо варто звернути увагу на піст. За календарем 2026 року Успенський піст за новим стилем тривав з 1 до 14 серпня, тому 27 серпня вже не є його днем. Водночас звичайні одноденні пісні дні припадають на середу і п’ятницю, а 27 серпня 2026 року — четвер. Отже, твердження, що саме цього дня всі віруючі повинні дотримуватися Успенського посту, є результатом змішування двох календарних стилів.

У народних джерелах можна знайти заборони не позичати гроші, не вирушати в далеку дорогу, не робити великих покупок або не свататися. Однак це саме народні повір’я, а не церковні приписи. Тому подавати їх як обов’язкові правила для віруючих некоректно.

Натомість 27 серпня доречно присвятити молитві, добрим справам, примиренню з близькими та допомозі тим, хто її потребує. Для церковної традиції значення дня визначається не набором магічних заборон, а пам’яттю про святих та їхній духовний приклад.

День ангела 27 серпня

27 серпня 2026 року іменини відзначають Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан та Анфіса. Саме такий перелік наводять актуальні календарі іменин на 2026 рік.

Власникам цих імен можна побажати миру, добробуту, здоров’я та духовної сили. Водночас день ангела не варто ототожнювати лише з календарною датою: у церковній традиції вибір імені святого покровителя може враховувати день хрещення та інші обставини.

Ім’я Пимен також безпосередньо пов’язане з пам’яттю святих цього дня, однак у поширених календарях іменин на 27 серпня 2026 року воно не завжди входить до переліку іменинників. Тому безпідставно додавати його до стандартного списку іменин не варто.

Народні прикмети та традиції 27 серпня

З народними традиціями цієї дати є важливий календарний нюанс. Назви «Два Пимени», «Пименів день» та «Анфіса Горобинниця», а також звичай збирати горобину історично пов’язані з 27 серпня за старим стилем. У сучасному календарі ця дата припадає на 9 вересня. Тому переносити старі народні прикмети про горобину без пояснення саме на 27 серпня 2026 року означало б змішувати дві календарні системи.

За історично зафіксованою народною традицією на Пимена збирали горобину. Перед збором ягід люди залишали частину врожаю птахам, а грона використовували для заготівель на зиму. Горобину сушили, додавали до напоїв і страв, а грона могли підвішувати під дахом. У народних віруваннях дереву приписували захисні властивості.

До прикмет, пов’язаних із цим народним днем, належали спостереження за кількістю ягід на горобині та станом рослин. Великий урожай ягід трактували як передвісник холодної зими, а погоду на осінь намагалися визначати за природними явищами. Однак це саме народні прогнози, сформовані історичною аграрною культурою, а не церковні передбачення.

Тому для 27 серпня 2026 року коректніше говорити про пам’ять Пимена Великого та інших святих за сучасним календарем, а традиції «Двох Пименів» і «Анфіси Горобинниці» подавати лише з поясненням їхньої календарної історії. Такий підхід дозволяє не видавати народне повір’я за церковне правило.

Коротко про день

Показник 27 серпня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 239-й До Нового року 126 днів Фаза Місяця зростаючий Місяць, майже повний Повня 28 серпня о 07:18 Схід Сонця в Києві близько 06:05 Захід Сонця в Києві близько 19:56

27 серпня — 239-й день 2026 року, після нього до завершення року залишається 126 днів. Астрономічно Місяць перебуває у фазі зростання і майже повністю освітлений: повня настане вранці 28 серпня. Час сходу та заходу Сонця залежить від населеного пункту; для Києва 27 серпня Сонце сходить приблизно о 06:05 і заходить близько 19:56 за місцевим часом.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 27 серпня 2026 року?

27 серпня православна церква вшановує пам’ять преподобного Пимена Великого. Також цього дня згадують києво-печерських святих Кукшу, його учня Никона та Пимена Пісника, а також низку інших святих, зазначених у календарі.

Кого привітати з іменинами 27 серпня?

З днем ангела 27 серпня 2026 року можна привітати Володимира, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Степана та Анфісу. Саме ці імена вказані у календарях іменин на цю дату.

Що можна робити 27 серпня?

Цього дня можна займатися звичайними побутовими та робочими справами, молитися, відвідувати храм, допомагати близьким і тим, хто потребує підтримки. Спеціальної церковної заборони на прибирання, роботу чи інші повсякденні заняття 27 серпня немає.

Що заборонено 27 серпня?

Церковних спеціальних заборон на побутові дії цього дня немає. Натомість християнська традиція закликає не грішити, не сваритися, не обмовляти інших, не мститися та не чинити навмисного зла; численні «заборони» з народних календарів слід сприймати саме як повір’я, а не церковні правила.

Які народні традиції пов’язані з 27 серпня?

Традиції «Двох Пименів», «Анфіси Горобинниці» та збору горобини історично належать до 27 серпня за старим стилем, що у сучасному календарі відповідає 9 вересня. Тому у матеріалах про 27 серпня 2026 року їх потрібно подавати лише з таким календарним уточненням, а не видавати за традиції саме цієї сучасної дати.