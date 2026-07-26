Яке церковне свято 27 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-26-07    143

Яке церковне свято 27 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

27 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У народній традиції цей день пов’язують із молитвами за здоров’я, допомогою хворим і вшануванням лікарської справи. Також цього дня свої іменини відзначають люди, які носять ім’я Пантелеймон.

Яке церковне свято 27 липня

27 липня за церковним календарем вшановують святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Він жив наприкінці III – на початку IV століття в місті Нікомідія. За переказами, Пантелеймон здобув освіту лікаря та лікував людей безоплатно, поєднуючи медичні знання з християнським милосердям. Саме тому його здавна вважають покровителем лікарів, медичних працівників і всіх, хто молиться про зцілення від хвороб.

За церковним переданням, після відмови зректися віри Пантелеймон зазнав переслідувань і мученицької смерті за часів імператора Максиміана. Його пам’ять шанують у багатьох країнах, а численні храми та монастирі зберігають частки мощей святого. День великомученика Пантелеймона належить до найбільш відомих літніх днів пам’яті святих, пов’язаних із молитвами за здоров’я.

Що не можна робити 27 липня

Церква не встановлює спеціальних заборон, пов’язаних саме з днем пам’яті Пантелеймона. Як і в інші дні, віруючим рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, жорстокості, заздрості та будь-яких вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

У народній традиції існувало переконання, що цього дня не варто без потреби працювати в полі з гострими знаряддями, особливо під час грози. Такі звичаї пов’язані не з церковними приписами, а з багаторічними спостереженнями людей за літньою погодою та прагненням уникнути небезпеки.

День ангела 27 липня

Іменини 27 липня святкують чоловіки з ім’ям Пантелеймон.

Ім’я має грецьке походження й перекладається як «всемилостивий». У день ангела заведено відвідати богослужіння, подякувати за прожитий рік, помолитися своєму небесному покровителю та прийняти привітання від рідних і друзів.

Народні прикмети та традиції 27 липня

У народному календарі день Пантелеймона вважався часом спостереження за погодою та майбутнім урожаєм.

Найпоширеніші прикмети:

  • ранкова роса віщує ясний день;
  • дощ 27 липня вважали ознакою вологої погоди найближчими днями;
  • велика кількість павутиння обіцяє тривалу суху погоду;
  • гучний грім передбачає затяжні опади.

У багатьох місцевостях цього дня збирали лікарські трави, оскільки вірили, що в період літнього цвітіння вони мають найбільшу природну силу. Ця традиція має народне походження й не є церковним приписом.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У день пам’яті великомученика Пантелеймона віряни традиційно моляться за здоров’я своє та своїх близьких, особливо тих, хто проходить лікування. Доброю справою вважається допомога хворим, літнім людям, підтримка медичних закладів або благодійність.

За народними звичаями, цього дня також приділяли увагу заготівлі лікарських рослин, якщо дозволяла погода. Водночас головною традицією залишалися милосердя, співчуття та турбота про інших.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата27 липня 2026 року
День тижняПонеділок
Порядковий день року208-й
До Нового року157 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонця05:16
Захід сонця20:39

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 27 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує великомученика і цілителя Пантелеймона, якого вважають покровителем лікарів і людей, що моляться про зцілення.

Хто святкує день ангела 27 липня?

Іменини відзначають чоловіки на ім’я Пантелеймон. Дата пов’язана з днем пам’яті святого покровителя цього імені.

Чи можна працювати 27 липня?

Церква не забороняє повсякденну працю. Водночас рекомендується присвятити час молитві, добрим справам та уникати конфліктів.

Про що моляться святому Пантелеймону?

До святого звертаються з проханнями про здоров’я, успішне лікування, одужання близьких, мудрість для лікарів і духовну підтримку у важких життєвих обставинах.

Які народні прикмети пов’язані з 27 липня?

Наші предки спостерігали за росою, дощем, громом і павутинням, намагаючись передбачити погоду найближчих днів та особливості майбутнього врожаю. Ці прикмети належать до народної традиції, а не до церковного вчення.

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