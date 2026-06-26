Яке церковне свято 27 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

27 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, преподобного Мефодія Пешношського та інших святих. Цей день припадає на суботу та проходить у період Апостольського посту. Віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і дотримуються постових обмежень.

Яке церковне свято 27 червня

Головною подією церковного календаря цього дня є вшанування святого пророка Єлисея — одного з найбільших старозавітних пророків, учня пророка Іллі. Згідно зі Святим Письмом, Єлисей продовжив пророче служіння після вознесіння свого наставника, проповідував віру в Бога та здійснив багато чудес, серед яких очищення води, зцілення хворих і допомога нужденним.

Також 27 червня згадують святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, який у IX столітті захищав шанування святих ікон та відіграв важливу роль у подоланні іконоборчих суперечок. Окрім цього, православна церква вшановує преподобного Мефодія Пешношського, благовірного князя Мстислава (у Хрещенні Георгія), преподобного Єлисея Сумського та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату.

Оскільки день припадає на період Апостольського посту, богослужіння мають постовий характер, а віряни традиційно приділяють більше уваги молитві, милосердю та духовному вдосконаленню.

Що не можна робити 27 червня

Церква не встановлює окремих спеціальних заборон саме для цієї дати. Основні обмеження пов’язані із загальними принципами християнського життя та перебуванням у періоді Апостольського посту.

Цього дня не рекомендується сваритися, ображати інших людей, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи чинити несправедливо. Також віруючі намагаються уникати надмірних розваг, зловживання алкоголем та будь-яких дій, що суперечать духовному змісту посту.

За народною традицією небажано без потреби відмовляти у допомозі тим, хто її просить. Водночас такі звичаї не є церковними приписами, а належать до народної культури.

День ангела 27 червня

За церковним календарем цього дня іменини можуть святкувати:

Єлисей;

Мефодій;

Георгій;

Мстислав.

День ангела традиційно починають із молитви своєму небесному покровителю. Якщо є можливість, віряни відвідують храм, дякують Богові за прожитий рік та просять благословення на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 27 червня

У народному календарі кінець червня вважався важливим періодом для спостереження за погодою та майбутнім урожаєм.

До поширених прикмет належать:

ясний і теплий день віщує гарну погоду на найближчий період;

рясна ранкова роса вважається ознакою сонячного дня;

якщо ввечері багато комах літає низько над землею — можливий дощ;

сильний вітер може свідчити про зміну погоди.

Наші предки також уважно стежили за станом полів, садів і городів, адже саме наприкінці червня формувався майбутній урожай багатьох культур.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

27 червня рекомендується присвятити час молитві, читанню Святого Письма або духовної літератури, а також добрим справам.

Традиційно цього дня допомагали літнім людям, підтримували родичів і нужденних, намагалися завершити розпочаті добрі справи та примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння.

Якщо людина дотримується посту, цього дня бажано зберігати помірність у їжі та приділяти більше уваги духовному життю, ніж побутовим турботам.

Коротко про день

Показник Значення Дата 27 червня 2026 року День тижня Субота Порядковий день року 178-й До Нового року 187 днів Фаза Місяця Зростаючий Місяць (майже повний) Схід сонця (Київ) 04:48 Захід сонця (Київ) 21:13

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 27 червня 2026 року?

Цього дня православна церква насамперед вшановує пророка Єлисея. Також згадують святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, та низку інших святих.

Хто святкує день ангела 27 червня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами Єлисей, Мефодій, Георгій і Мстислав відповідно до церковного календаря.

Чи можна працювати 27 червня?

Церква не забороняє працювати, якщо це необхідно. Водночас рекомендується знайти час для молитви та уникати справ, які відволікають від духовного змісту дня.

Яких обмежень слід дотримуватися цього дня?

Окремих спеціальних заборон немає. Віряни дотримуються правил Апостольського посту, уникають сварок, осуду та недобрих вчинків.

Які народні прикмети пов’язані з 27 червня?

Найчастіше цього дня звертали увагу на росу, силу вітру, поведінку комах і характер ранкової погоди, пов’язуючи ці явища з прогнозом на найближчі дні.