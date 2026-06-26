Яке церковне свято 27 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-26-06    116

Яке церковне свято 27 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

27 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, преподобного Мефодія Пешношського та інших святих. Цей день припадає на суботу та проходить у період Апостольського посту. Віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим і дотримуються постових обмежень.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 27 червня

Головною подією церковного календаря цього дня є вшанування святого пророка Єлисея — одного з найбільших старозавітних пророків, учня пророка Іллі. Згідно зі Святим Письмом, Єлисей продовжив пророче служіння після вознесіння свого наставника, проповідував віру в Бога та здійснив багато чудес, серед яких очищення води, зцілення хворих і допомога нужденним.

Також 27 червня згадують святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, який у IX столітті захищав шанування святих ікон та відіграв важливу роль у подоланні іконоборчих суперечок. Окрім цього, православна церква вшановує преподобного Мефодія Пешношського, благовірного князя Мстислава (у Хрещенні Георгія), преподобного Єлисея Сумського та інших святих, пам’ять яких припадає на цю дату.

Оскільки день припадає на період Апостольського посту, богослужіння мають постовий характер, а віряни традиційно приділяють більше уваги молитві, милосердю та духовному вдосконаленню.

Що не можна робити 27 червня

Церква не встановлює окремих спеціальних заборон саме для цієї дати. Основні обмеження пов’язані із загальними принципами християнського життя та перебуванням у періоді Апостольського посту.

Цього дня не рекомендується сваритися, ображати інших людей, поширювати неправдиву інформацію, заздрити чи чинити несправедливо. Також віруючі намагаються уникати надмірних розваг, зловживання алкоголем та будь-яких дій, що суперечать духовному змісту посту.

За народною традицією небажано без потреби відмовляти у допомозі тим, хто її просить. Водночас такі звичаї не є церковними приписами, а належать до народної культури.

День ангела 27 червня

За церковним календарем цього дня іменини можуть святкувати:

  • Єлисей;
  • Мефодій;
  • Георгій;
  • Мстислав.

День ангела традиційно починають із молитви своєму небесному покровителю. Якщо є можливість, віряни відвідують храм, дякують Богові за прожитий рік та просять благословення на майбутнє.

Народні прикмети та традиції 27 червня

У народному календарі кінець червня вважався важливим періодом для спостереження за погодою та майбутнім урожаєм.

До поширених прикмет належать:

  • ясний і теплий день віщує гарну погоду на найближчий період;
  • рясна ранкова роса вважається ознакою сонячного дня;
  • якщо ввечері багато комах літає низько над землею — можливий дощ;
  • сильний вітер може свідчити про зміну погоди.

Наші предки також уважно стежили за станом полів, садів і городів, адже саме наприкінці червня формувався майбутній урожай багатьох культур.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

27 червня рекомендується присвятити час молитві, читанню Святого Письма або духовної літератури, а також добрим справам.

Традиційно цього дня допомагали літнім людям, підтримували родичів і нужденних, намагалися завершити розпочаті добрі справи та примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння.

Якщо людина дотримується посту, цього дня бажано зберігати помірність у їжі та приділяти більше уваги духовному життю, ніж побутовим турботам.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата27 червня 2026 року
День тижняСубота
Порядковий день року178-й
До Нового року187 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць (майже повний)
Схід сонця (Київ)04:48
Захід сонця (Київ)21:13

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 27 червня 2026 року?

Цього дня православна церква насамперед вшановує пророка Єлисея. Також згадують святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, та низку інших святих.

Хто святкує день ангела 27 червня?

Іменини можуть відзначати люди з іменами Єлисей, Мефодій, Георгій і Мстислав відповідно до церковного календаря.

Чи можна працювати 27 червня?

Церква не забороняє працювати, якщо це необхідно. Водночас рекомендується знайти час для молитви та уникати справ, які відволікають від духовного змісту дня.

Яких обмежень слід дотримуватися цього дня?

Окремих спеціальних заборон немає. Віряни дотримуються правил Апостольського посту, уникають сварок, осуду та недобрих вчинків.

Які народні прикмети пов’язані з 27 червня?

Найчастіше цього дня звертали увагу на росу, силу вітру, поведінку комах і характер ранкової погоди, пов’язуючи ці явища з прогнозом на найближчі дні.

27 червня 2026, Апостольський піст, Георгій, день ангела, Єлисей, іменини, Мефодій Пешношський, Мстислав, народні прикмети, православна церква, православні свята, пророк Єлисей, святитель Мефодій, церковне свято, церковний календар
Останні новини
Для українців за кордоном запустили платформу «Додому»

Для українців за кордоном запустили платформу «Додому»
Міністерство соціальної політики України запустило цифрову платформу «Додому», яка покликана читать далее
26-06, 20:12
Федерація кіберспорту України дискваліфікувала 44 гравців

Федерація кіберспорту України дискваліфікувала 44 гравців
Федерація кіберспорту України (UESF) ухвалила рішення про дисциплінарні санкції щодо читать далее
26-06, 20:10
Яке церковне свято 27 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 27 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
27 червня 2026 року православна церква вшановує пам'ять пророка Єлисея, читать далее
26-06, 16:49
Фінансова грамотність для дітей: як навчити дитину керувати грошима

Фінансова грамотність для дітей: як навчити дитину керувати грошима
Фінансова грамотність для дітей — це не лише вміння рахувати читать далее
26-06, 16:28
Саморозвиток: з чого почати та як побудувати систему змін

Саморозвиток: з чого почати та як побудувати систему змін
Саморозвиток — це безперервний процес удосконалення знань, навичок, звичок і читать далее
26-06, 16:12
Китайські автовиробники вперше зайняли понад 10% ринку Європи

Китайські автовиробники вперше зайняли понад 10% ринку Європи
Частка китайських автомобільних брендів на ринку нових легкових автомобілів у читать далее
26-06, 15:46
З 1 липня в низці міст України зростуть тарифи на воду

З 1 липня в низці міст України зростуть тарифи на воду
З 1 липня 2026 року в низці регіонів України набудуть читать далее
26-06, 14:54
Єврокомісія пропонує змінити правила захисту для українських чоловіків

Єврокомісія пропонує змінити правила захисту для українських чоловіків
Європейська комісія 26 червня представила Раді Європейського Союзу пропозицію продовжити читать далее
26-06, 13:32
У Канаді зі сплячки одночасно виходять до 100 тисяч змій

У Канаді зі сплячки одночасно виходять до 100 тисяч змій
У канадській провінції Манітоба щороку наприкінці квітня та на початку читать далее
26-06, 10:57
Лукашенко заявив про зустріч із представниками Зеленського

Лукашенко заявив про зустріч із представниками Зеленського
Олександр Лукашенко 25 червня під час зустрічі з губернатором Московської читать далее
26-06, 10:55
Нідерланди та Японія визначили суперників у плей-оф ЧС-2026

Нідерланди та Японія визначили суперників у плей-оф ЧС-2026
Збірна Нідерландів здобула перемогу над Тунісом з рахунком 3:1 у читать далее
26-06, 10:51
ЧС-2026: Австралія вийшла в плей-оф, США програли Туреччині

ЧС-2026: Австралія вийшла в плей-оф, США програли Туреччині
На чемпіонаті світу з футболу 2026 року в ніч на читать далее
26-06, 10:38
Надія Матвєєва: біографія та цікаві факти про телеведучу

Надія Матвєєва: біографія та цікаві факти про телеведучу
Надія Матвєєва — українська телеведуча, журналістка та радіоведуча, яка здобула читать далее
26-06, 10:34
Еквадор сенсаційно переміг Німеччину та вийшов у плей-оф ЧС-2026

Еквадор сенсаційно переміг Німеччину та вийшов у плей-оф ЧС-2026
Збірна Еквадору здобула історичну перемогу над Німеччиною з рахунком 2:1 читать далее
26-06, 10:30
Нові контракти ЗСУ 2026: як змінилися строки служби та виплати

Нові контракти ЗСУ 2026: як змінилися строки служби та виплати
Кабінет Міністрів України 12 червня 2026 року ухвалив постанову №768, читать далее
26-06, 09:38
Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ для впливу на Росію

Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ для впливу на Росію
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що затвердив для Служби безпеки читать далее
26-06, 09:34
У Москві виникли довгі черги на АЗС через дефіцит бензину

У Москві виникли довгі черги на АЗС через дефіцит бензину
У Москві та Московській області триває дефіцит автомобільного пального, через читать далее
26-06, 09:32
Данія обмежить захист для частини українських чоловіків

Данія обмежить захист для частини українських чоловіків
Уряд Данії оголосив про зміни до правил надання захисту громадянам читать далее
25-06, 21:00
Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування

Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування
Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Гаркавого відсторонили від виконання читать далее
25-06, 20:36
Ірак пригрозив виходом з ОПЕК через обмеження видобутку

Ірак пригрозив виходом з ОПЕК через обмеження видобутку
Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), якщо читать далее
25-06, 18:58
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026