Яке церковне свято 26 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

26 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномучеників Єрмолая, Єрміппа та Єрмократа Никомидійських, преподобномучениці Параскеви Римської, а також преподобного Мойсея Угрина, Печерського. Цей день не належить до великих дванадесятих свят, однак займає важливе місце в церковному календарі завдяки пам’яті ранньохристиянських мучеників і подвижників. Віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святим та згадують їхній духовний подвиг.

Яке церковне свято 26 липня

Головною подією церковного календаря 26 липня є день пам’яті священномучеників Єрмолая, Єрміппа та Єрмократа, пресвітерів Никомидійських, які загинули на початку IV століття під час переслідувань християн за імператора Максиміана. За церковним переданням, святий Єрмолай став духовним наставником великомученика і цілителя Пантелеймона, який прийняв християнську віру саме після знайомства з ним.

Також цього дня згадують преподобномученицю Параскеву Римську, яка постраждала за віру у II столітті, та преподобного Мойсея Угрина, ченця Києво-Печерського монастиря, відомого своїм подвигом духовної стійкості та чернечого життя.

Що не можна робити 26 липня

Церковна традиція не встановлює особливих побутових заборон на цей день. Основні обмеження стосуються духовного життя. Вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, заздрості, жорстокості та будь-яких вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Не варто нехтувати молитвою, свідомо ображати ближніх або відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Якщо людина має можливість, день бажано присвятити добрим справам, милосердю та духовному зосередженню.

День ангела 26 липня

26 липня іменини святкують:

Єрмолай;

Єрміпп;

Єрмократ;

Параскева;

Мойсей.

За церковною традицією день ангела є нагодою подякувати Богові за небесного покровителя, відвідати храм, помолитися та прийняти вітання від рідних і друзів.

Народні прикмети та традиції 26 липня

У народному календарі день пам’яті святого Єрмолая пов’язували зі спостереженнями за погодою та майбутнім урожаєм.

Наші предки звертали увагу на такі прикмети:

ранкова роса рясна — день буде ясним;

грім удень віщує дощову погоду найближчими днями;

багато павутиння у повітрі — до тривалого тепла;

ясний захід сонця вважали ознакою стійкої погоди;

сильний вітер обіцяв зміну погодних умов.

Ці прикмети належать до народних спостережень і не є частиною церковного віровчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

26 липня віряни можуть відвідати богослужіння, згадати святих дня у молитві та подякувати за отримані благословення. Традиційно цього дня моляться про зміцнення віри, духовну витривалість, здоров’я рідних та мир у родині.

За народною традицією вважалося доброю справою допомогти нужденним, підтримати близьких, завершити розпочаті справи та провести день без конфліктів. Такі звичаї узгоджуються із загальними християнськими чеснотами милосердя та любові до ближнього.

Коротко про день

Показник Дані Дата 26 липня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 207-й До Нового року 158 днів Фаза Місяця Зростаючий Місяць Схід сонця 05:20* Захід сонця 20:43*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 26 липня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує священномучеників Єрмолая, Єрміппа та Єрмократа, преподобномученицю Параскеву Римську і преподобного Мойсея Угрина.

Чи є 26 липня великим церковним святом?

Ні. Це день пам’яті святих, який входить до звичайного річного церковного календаря без статусу дванадесятого свята.

Хто святкує день ангела 26 липня?

Іменини цього дня відзначають люди з іменами Єрмолай, Єрміпп, Єрмократ, Параскева та Мойсей.

Чи можна працювати 26 липня?

Так. Церква не встановлює заборони на працю, якщо вона не заважає молитві та участі в богослужінні.

Про що моляться святим цього дня?

Віряни звертаються з молитвами про зміцнення віри, духовну мужність, здоров’я, захист родини та допомогу у подоланні життєвих труднощів.