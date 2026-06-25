Яке церковне свято 26 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-25-06    133

Яке церковне свято 26 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

26 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Давида Солунського. У народному календарі цей день пов’язували зі спостереженням за погодою, станом рослин та майбутнім урожаєм. Також 26 червня відзначають день ангела носіїв кількох християнських імен.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 26 червня

26 червня православна церква вшановує преподобного Давида Солунського — подвижника VI століття, який прославився суворим аскетичним життям, молитвою та духовним наставництвом. Майже сімдесят років він провів у подвигах біля Солуня, здобувши повагу сучасників завдяки смиренню та благочестю.

Також цього дня згадують святителя Діонісія Києво-Печерського, архієпископа Суздальського. Він був відомий як церковний діяч, книжник і духовний просвітитель. Його життя пов’язане з Києво-Печерською лаврою, де він прийняв чернецтво та займався переписуванням богослужбових книг.

День не належить до дванадесятих чи великих церковних свят, проте залишається важливою датою для вірян, які вшановують пам’ять святих подвижників.

Що не можна робити 26 червня

Церква не встановлює спеціальних побутових заборон на цей день, однак закликає утримуватися від гріховних вчинків і поведінки, несумісної з християнськими цінностями.

За церковною традицією не варто:

  • сваритися, ображати ближніх та поширювати плітки;
  • заздрити успіхам інших людей;
  • відмовляти в посильній допомозі тим, хто її потребує;
  • допускати зневіру та розпач;
  • нехтувати молитвою і духовними обов’язками.

У народі також намагалися не псувати стосунки з родичами та сусідами, вважаючи, що конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго.

День ангела 26 червня

Іменини 26 червня святкують:

  • Давид;
  • Денис (Діонісій).

Власникам цих імен традиційно бажають міцного здоров’я, духовної сили, миру та Божого благословення. День ангела вважається доброю нагодою для молитви до свого небесного покровителя та участі у богослужінні.

Народні прикмети та традиції 26 червня

У червні селяни уважно спостерігали за природою, оскільки від її стану залежали прогнози щодо врожаю та погоди на найближчі тижні.

Народні прикмети дня:

  • рясна ранкова роса віщує ясну й теплу погоду;
  • якщо день видався сонячним і безвітряним — літо буде врожайним;
  • сильний вітер обіцяє зміну погоди найближчими днями;
  • багато бджіл біля квітів — до тривалого тепла;
  • хмари швидко рухаються небом — можливий дощ.

Наприкінці червня тривала активна заготівля сіна, догляд за городиною та підготовка до майбутнього збору раннього врожаю.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

26 червня рекомендується присвятити час добрим справам, праці та духовному вдосконаленню.

Традиційно цього дня:

  • моляться святому Давиду Солунському;
  • відвідують храм або читають домашню молитву;
  • допомагають рідним і нужденним;
  • займаються господарськими роботами;
  • дякують Богові за отримані блага та прожитий день.

За народними уявленнями, щира допомога іншим і працьовитість цього дня сприяють добробуту та миру в родині.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата26 червня 2026 року
День тижняП’ятниця
Порядковий день року177-й
До Нового року188 днів
Фаза МісяцяЗростаючий опуклий Місяць
Схід сонцяблизько 04:50*
Захід сонцяблизько 21:10*

* Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 26 червня 2026 року?

Православна церква вшановує преподобного Давида Солунського та святителя Діонісія Києво-Печерського. Обидва святі відомі своїм подвижницьким життям і служінням Церкві.

Чи є 26 червня великим церковним святом?

Ні, ця дата не належить до числа дванадесятих або великих свят. Водночас вона є днем пам’яті шанованих святих.

Хто святкує день ангела 26 червня?

Іменини відзначають Давид і Денис (Діонісій). У день ангела заведено молитися своєму небесному покровителю.

Чи можна працювати 26 червня?

Так, спеціальних церковних заборон на працю цього дня немає. Важливо виконувати свої обов’язки чесно та не забувати про духовне життя.

Які народні прикмети пов’язані з 26 червня?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер, поведінку комах і хмарність. За цими ознаками намагалися передбачити погоду та врожайність літа.

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