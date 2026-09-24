Яке церковне свято 25 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

25 вересня 2026 року православна церква відзначає віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці та вшановує пам’ять священномученика Автонома, єпископа Італійського, преподобного Афанасія Висоцького та інших святих. Для віруючих це день завершення святкового періоду Різдва Пресвятої Богородиці, молитви та пам’яті християн, які присвятили життя проповіді й духовному служінню. 25 вересня 2026 року припадає на п’ятницю і є постним днем.

Яке церковне свято 25 вересня

Головною особливістю церковного календаря 25 вересня є віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Різдво Пресвятої Богородиці відзначається 8 вересня, а відданням називають завершальний день періоду святкування. Таким чином, 25 вересня календар нагадує про подію, яка має важливе місце в православній традиції: народження Марії, матері Ісуса Христа.

Цього дня також згадується священномученик Автоном, єпископ Італійський, який жив у період переслідувань християн. За церковним переказом, він залишив Італію через гоніння та продовжив проповідницьке служіння в Малій Азії. Автоном проповідував християнство, сприяв поширенню віри та заснуванню християнської громади. Церковна традиція пов’язує його служіння з храмом на честь Архангела Михаїла.

У календарі 25 вересня також зазначений преподобний Афанасій Висоцький, Серпуховський чудотворець, а також пам’ять праведного Симеона Верхотурського, преподобного Вассиана Тіксненського, священномученика Корнута, єпископа Нікомідійського, священномученика Феодора Олександрійського, священномученика Юліана Галатійського та інших мучеників.

Церковний календар не варто ототожнювати з народним календарем. Частина популярних назв і прикмет, які сьогодні пов’язують із 25 вересня, сформувалася в побутовій культурі та не є церковними постановами.

Окремо важливо враховувати календарну традицію. У календарях, які використовують старый стиль, эта дата соответствует 12 сентября, поэтому состав памятей может отличаться от календаря по новому стилю.

Що не можна робити 25 вересня

25 вересня 2026 року припадає на п’ятницю — постний день. Церковний календар визначає цей день як день посту, тому питання харчових обмежень слід розглядати саме в контексті православної пісної традиції. Конкретні можливості послаблення посту можуть залежати від стану здоров’я, віку та особистих обставин, тому суворість посту не варто визначати за народними прикметами.

Церковний зміст дня не передбачає окремого переліку заборон на кшталт «не можна брати до рук ножиці», «не можна прати» або «не можна працювати». Такі твердження, які часто поширюються в календарних публікаціях, не є загальними церковними правилами.

Натомість для віруючої людини день пов’язаний із молитвою, участю в богослужінні, духовним зосередженням, відмовою від сварок, образ, наклепу та свідомого заподіяння шкоди іншій людині. Це не специфічні заборони саме 25 вересня, а загальні християнські моральні принципи.

У народній традиції існували й побутові застереження. Їх потрібно сприймати саме як народні повір’я, а не як вимоги православної церкви. Зокрема, у фольклорних описах цього дня не радили сваритися, пліткувати, заздрити, ледарювати або відмовляти людині в посильній допомозі. Такі приписи стосуються традиційної культури, а не церковного статуту.

День ангела 25 вересня

Іменини 25 вересня пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. У календарях на цей день підтверджуються імена Автоном, Афанасій, Вассиан, Корнут, Юліан, Феодор та інші імена, пов’язані з пам’яттю святих цього дня.

Зокрема, день ангела можуть відзначати чоловіки, названі на честь священномученика Автонома, преподобного Афанасія Висоцького, преподобного Вассиана, священномученика Корнута, священномученика Феодора або священномученика Юліана.

Водночас списки іменин у різних календарях можуть бути ширшими, оскільки вони враховують усіх святих, згаданих у конкретній редакції святців. Тому для визначення іменин конкретної людини насамперед орієнтуються на ім’я святого-покровителя, пам’ять якого відзначається в цей день.

День ангела не є тотожним дню народження. Його традиційний зміст пов’язаний із церковною пам’яттю святого, чиє ім’я носить людина.

Народні прикмети та традиції 25 вересня

У народному календарі 25 вересня пов’язували з осінніми господарськими роботами та підготовкою до холодного сезону. В окремих місцевостях цей період називали Капусником або Капусняком, оскільки приблизно в цей час активно займалися заготівлею капусти на зиму. З капусти готували страви, а частину врожаю квасили та зберігали до холодного сезону.

У традиційній культурі такі роботи часто виконували гуртом. Заготівля капусти була не лише господарською справою, а й приводом для спільної роботи сусідів або родичів. Звідси походять згадки про спільне шаткування капусти, пісні та застілля після завершення роботи.

Частина народних прикмет стосувалася погоди. За традиційними спостереженнями, тепла погода 25 вересня віщувала ще кілька тижнів тепла. Якщо цього дня випадав сніг, у деяких регіонах це пов’язували з раннім встановленням зимової погоди. Такі прогнози належать до фольклорної метеорології та не мають статусу церковного вчення чи наукового прогнозу.

Інші зафіксовані народні спостереження пов’язували майбутню зиму зі станом дерев і погодою: раннє опадання листя трактували як ознаку близьких холодів, заморозки — як сприятливий знак для майбутнього врожаю, а дощ — як передвісник тривалої зими.

Таким чином, народні прикмети 25 вересня відображають передусім спостереження селян за природою та сезонними роботами. Вони не є обов’язковими правилами поведінки для віруючих.

Коротко про день

Показник 25 вересня 2026 року День тижня п’ятниця Порядковий день року 268-й Днів до Нового року 98 Фаза Місяця зростаючий Місяць, майже повний Освітленість Місяця близько 97–99% Схід Сонця в Києві близько 06:48 Захід Сонця в Києві близько 18:49 Тривалість світлового дня близько 12 годин

25 вересня 2026 року Місяць перебуватиме у фазі, близькій до повні: повний Місяць у Києві припадає на 26 вересня ввечері. За астрономічними розрахунками, 25 вересня Місяць буде освітлений приблизно на 97–99%.

Час сходу та заходу Сонця залежить від конкретного місця спостереження. Для Києва 25 вересня схід припадає приблизно на 06:48, а захід — на 18:49 за місцевим часом.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 25 вересня?

25 вересня православна церква відзначає віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Також цього дня згадують священномученика Автонома, преподобного Афанасія Висоцького та інших святих, зазначених у церковному календарі.

Кого привітати з іменинами 25 вересня?

З днем ангела можна привітати людей, чиї імена пов’язані з пам’яттю святих цього дня. Серед них — Автоном, Афанасій, Вассиан, Корнут, Феодор та Юліан. Остаточний вибір імені святого-покровителя залежить від того, на честь якого святого людину було названо.

Що можна робити 25 вересня?

Віруючі можуть відвідати богослужіння, помолитися, згадати святих цього дня та провести день без конфліктів і навмисного заподіяння шкоди іншим. Оскільки це п’ятниця і постний день, харчування узгоджується з правилами посту та особистими обставинами.

Що заборонено 25 вересня?

Окремої церковної заборони на звичайну хатню чи професійну роботу саме 25 вересня немає. Народні застереження щодо сварок, пліток, заздрощів або неробства належать до фольклорної традиції й не повинні подаватися як церковні правила.

Які народні традиції є 25 вересня?

У народному календарі цю дату пов’язували з осінніми роботами та заготівлею капусти на зиму. Також за погодою цього дня намагалися передбачити тривалість тепла, наближення зими та майбутні погодні зміни.