Яке церковне свято 25 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-24-07    109

Яке церковне свято 25 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

25 липня 2026 року православна церква вшановує Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений пам’яті жінки, яку християнська традиція шанує як матір Діви Марії. Також цього дня вітають іменинників, згадують народні прикмети та дотримуються традицій, пов’язаних із завершенням літніх польових робіт і турботою про родину.

Яке церковне свято 25 липня

25 липня православна церква відзначає Успіння святої праведної Анни. Згідно з церковним переданням, свята Анна разом із чоловіком Йоакимом довгий час не мала дітей, але після щирих молитов подружжю було даровано доньку Марію, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Успіння святої Анни належить до давніх християнських свят і відоме ще з перших століть. У богослужіннях цього дня віряни згадують її праведне життя, терпіння, віру та відданість Богові. Святу Анну вважають покровителькою матерів, вагітних жінок, сімейного благополуччя та дітей.

У народній традиції ця дата також була пов’язана із завершенням жнив у багатьох регіонах, хоча конкретні строки залежали від місцевості та погодних умов.

Що не можна робити 25 липня

Церква не встановлює спеціальних заборон, окрім загальних моральних настанов. У день пам’яті святої Анни рекомендується утримуватися від сварок, образ, наклепів, заздрості та грубих слів.

За народними уявленнями цього дня не слід без потреби відмовляти в допомозі близьким, конфліктувати в сім’ї чи залишати без уваги старших родичів. Також не заохочувалися лінощі, марнотратство та легковажне ставлення до домашніх обов’язків.

Як і в інші церковні свята, вірянам радять присвятити час молитві, добрим справам і духовному спокою.

День ангела 25 липня

25 липня День ангела можуть відзначати:

  • Анна;
  • Марія.

Найбільш поширені привітання цього дня адресують жінкам на ім’я Анна, адже саме їхня небесна покровителька згадується у церковному календарі.

Народні прикмети та традиції 25 липня

У народному календарі день Успіння святої Анни вважався важливою літньою датою. Наші предки уважно спостерігали за погодою та робили прогнози на найближчі тижні.

Відомі народні прикмети:

  • якщо день теплий і сонячний — серпень очікується сухим;
  • ранковий густий туман віщує теплу погоду;
  • рясна роса вранці — до ясних днів;
  • дощ 25 липня може свідчити про вологий початок серпня;
  • сильний вітер вважали ознакою зміни погоди.

Більшість таких прикмет є частиною народної традиції та не мають наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У день пам’яті святої Анни багато вірян відвідують храм, моляться за здоров’я дітей, мир у родині та благополуччя близьких.

За традицією цього дня намагалися приділити більше уваги батькам і літнім членам сім’ї, допомогти тим, хто цього потребує, зробити добру справу або пожертву на благодійність.

У господарстві завершували невідкладні роботи, пов’язані зі збиранням врожаю, а вечір проводили в сімейному колі. У народній культурі день вважався сприятливим для примирення та зміцнення родинних стосунків.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата25 липня 2026 року
День тижняСубота
Порядковий день року206-й
До Нового року159 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць (орієнтовно)
Схід сонцяблизько 05:18*
Захід сонцяблизько 20:42*

*Час сходу та заходу сонця залежить від населеного пункту та може незначно відрізнятися.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 25 липня 2026 року?
Православна церква цього дня вшановує Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Це одна з найбільш шанованих жіночих постатей у християнській традиції.

Кого вітають із Днем ангела 25 липня?
Насамперед цього дня вітають жінок на ім’я Анна. У деяких календарях також згадується ім’я Марія.

Чи можна працювати 25 липня?
Церква не забороняє необхідної праці. Водночас рекомендується уникати зайвої метушні, приділити час молитві та родині.

Які народні прикмети пов’язані з 25 липня?
Найпоширеніші прикмети стосуються погоди: сонячний день пов’язували із сухим серпнем, а ранковий туман — із потеплінням. Це елементи народної спадщини, а не наукові прогнози.

Чому свята Анна особливо шанується вірянами?
Згідно з церковним переданням, вона є матір’ю Діви Марії та прикладом терпіння, віри й сімейної відданості. До неї традиційно звертаються з молитвами про дітей, родину та материнство.

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