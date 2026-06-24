Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-24-06    78

Яке церковне свято 25 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

25 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобномучениці Февронії. Цей день також пов’язаний із вшануванням святих Петра і Февронії, які в церковній традиції є прикладом подружньої вірності та християнського життя. Для вірян дата припадає на період Апостольського посту, тому день має як духовне, так і календарне значення. Окрім церковних згадок, у народній традиції з 25 червня пов’язували спостереження за погодою та майбутнім урожаєм.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 25 червня

За церковним календарем 25 червня згадується свята преподобномучениця Февронія, яка жила у III–IV століттях і постраждала за християнську віру під час гонінь у Римській імперії. Її житіє належить до відомих ранньохристиянських свідчень про мучеництво та відданість вірі.

Також цього дня згадують благовірних князя Петра та княгиню Февронію. Їх шанують як подружжя, яке пройшло через життєві випробування, зберігши вірність одне одному та християнським чеснотам. У церковній традиції їх вважають покровителями сім’ї та подружнього життя.

Дата припадає на Апостольський піст, який у 2026 році триває наприкінці червня після свята П’ятидесятниці. Для багатьох вірян цей період є часом молитви, стриманості та підготовки до свята апостолів Петра і Павла.

Що не можна робити 25 червня

Церква не встановлює спеціальних заборон, пов’язаних виключно з днем пам’яті святої Февронії. Водночас під час посту вірянам рекомендується утримуватися від сварок, образ, лихослів’я, надмірних розваг і вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

Традиційно цього дня не радили конфліктувати з близькими людьми, особливо в родині. У народній культурі вважалося, що суперечки наприкінці червня можуть негативно позначитися на стосунках протягом літа.

Також день не пов’язували з гучними святкуваннями, оскільки він припадає на час посту. Основна увага приділялася молитві, праці та турботі про родину.

День ангела 25 червня

Іменини 25 червня відзначають власники імен Февронія, Петро, Анна, Арсеній, Іоанн, Андрій та Онуфрій. Ці імена пов’язані зі святими, пам’ять яких згадується цього дня у церковному календарі.

День ангела традиційно починають із молитви своєму небесному покровителю. Для багатьох вірян це нагода відвідати храм, подякувати за отримані благословення та помолитися за здоров’я рідних.

Іменинникам бажають духовної сили, миру, добробуту та підтримки небесного покровителя у повсякденних справах.

Народні прикмети та традиції 25 червня

У народному календарі кінець червня вважався важливим періодом для спостереження за погодою. Саме в цей час оцінювали перспективи літнього врожаю та наближення липневої спеки.

Серед поширених прикмет:

  • ясний і сонячний день обіцяв теплий та сухий початок липня;
  • рясна ранкова роса вважалася ознакою гарного врожаю зернових;
  • дощ 25 червня пов’язували з вологою погодою протягом наступних тижнів;
  • сильний вітер віщував зміну погодних умов найближчими днями.

Традиційно господарі приділяли увагу польовим роботам, догляду за городиною та сінокосам, які активно тривали наприкінці червня.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

25 червня віряни можуть присвятити час молитві, читанню Святого Письма та добрим справам. У день пам’яті святої Февронії особливу увагу приділяють сімейним цінностям, взаємній підтримці та турботі про близьких.

За народною традицією цей день вважався сприятливим для господарських справ, роботи в саду та на городі. Також було прийнято допомагати родичам і сусідам, адже добрі вчинки вважалися запорукою благополуччя.

Для тих, хто дотримується посту, день є нагодою зосередитися на духовному житті та внутрішньому вдосконаленні.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата25 червня 2026 року
День тижняЧетвер
Порядковий день року176-й
До Нового року189 днів
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонцяблизько 04:48
Захід сонцяблизько 21:12
Церковне святоПам’ять преподобномучениці Февронії
ІмениниФевронія, Петро, Анна, Арсеній, Андрій, Іоанн, Онуфрій

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 25 червня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобномучениці Февронії. Також згадуються благовірні Петро і Февронія та інші святі церковного календаря.

Чи триває піст 25 червня?

Так. 25 червня 2026 року припадає на Апостольський піст, який завершується напередодні свята апостолів Петра і Павла.

Хто святкує день ангела 25 червня?

Іменини відзначають Петро, Февронія, Анна, Арсеній, Андрій, Іоанн та Онуфрій відповідно до церковного календаря.

Які народні прикмети пов’язані з цією датою?

У народі спостерігали за погодою, росою, вітром і дощем. За цими ознаками намагалися передбачити погоду на початок липня та майбутній урожай.

Що рекомендується зробити цього дня?

Віряни присвячують час молитві, добрим справам та спілкуванню з родиною. Також день вважається сприятливим для господарської праці та допомоги близьким.

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