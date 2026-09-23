Яке церковне свято 24 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

24 вересня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну першомученицю Феклу Іконійську, преподобного Феодосія Манявського, преподобного Копрія Палестинського, святого князя Стефана Сербського та його сина князя Владислава Сербського. Також цього дня згадується преподобний Силуан Афонський. Дата поєднує церковне вшанування святих із давньою народною традицією, пов’язаною з Феклою Заревницею та завершенням осінніх польових робіт.

Яке церковне свято 24 вересня

Головною подією церковного календаря 24 вересня є пам’ять рівноапостольної першомучениці Фекли Іконійської. За християнським переданням, вона жила в I столітті в Іконії, почула проповідь апостола Павла і прийняла християнську віру. Феклу називають рівноапостольною через її місіонерське служіння, а першомученицею — через випробування та переслідування, яких вона зазнала за віру.

У церковному календарі 24 вересня також зазначений преподобний Феодосій Манявський. Він був учнем і сподвижником преподобного Іова Манявського та відіграв важливу роль у розвитку Манявського скиту. Пам’ять Феодосія пов’язана з духовною традицією карпатського монастирського осередку.

Цього ж дня згадують преподобного Копрія Палестинського. За житієм, немовля Копрія знайшли монахи монастиря святого Феодосія в Палестині. Дитину виховали в обителі, згодом він прийняв чернечий постриг і все життя провів у монастирі. За церковним переказом, преподобний Копрій помер у похилому віці після тривалого подвижницького життя.

До переліку святих цього дня належать також святий князь Стефан Сербський та його син святий князь Владислав Сербський. Церковні джерела пов’язують пам’ять Владислава з 24 вересня, а Стефан був першим коронованим сербським королем і наприкінці життя прийняв чернецтво.

Окремо календар згадує преподобного Силуана Афонського, пам’ять якого також припадає на цю дату. Таким чином, 24 вересня має кілька церковних пам’ятей, але центральною для народної традиції стала саме постать Фекли Іконійської.

Що не можна робити 24 вересня

Православна церква не встановлює на 24 вересня окремого загального переліку побутових заборон. Тому твердження, що цього дня категорично не можна прати, прибирати, працювати, користуватися гострими предметами або виконувати певну домашню роботу, не слід подавати як церковні правила.

Для віруючої людини важливішими є молитва, пам’ять святих, участь у богослужінні за можливості, милосердя та утримання від сварок, образ і навмисного заподіяння шкоди іншим. Повсякденна праця сама по собі не стає гріхом через дату календаря.

Інша річ — народні повір’я, які сформувалися навколо Фекли Заревниці. У традиційній культурі 24 вересня пов’язували із завершенням частини сезонних робіт, молотьбою та вогнем. Такі звичаї належать до народного календаря, а не до обов’язкових церковних приписів.

У народній традиції вважалося, що цього дня не варто легковажно ставитися до вогню, оскільки він мав особливе значення під час осінніх робіт. Також існувало повір’я, що зав’язане на Феклу важко розв’язати, тому символічним оберегом вважали порядок у справах і завершення розпочатого. Це саме народні уявлення, а не церковні заборони.

Не варто також приписувати даті заборони на кредити, покупки, походи в гості або ухвалення важливих рішень як загальнообов’язкові правила. Подібні списки часто повторюються в популярних календарях, але вони походять із побутових повір’їв і не є частиною церковного календаря.

День ангела 24 вересня

Іменини 24 вересня пов’язані насамперед з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. За календарем цього дня можна вітати Феклу, Феодосія, Копрія, Стефана та Владислава. Саме ці імена безпосередньо відповідають святим, зазначеним у календарі на 24 вересня.

Ім’я Фекла пов’язане з рівноапостольною першомученицею Феклою Іконійською. Для Феодосія небесним покровителем цього дня є преподобний Феодосій Манявський, для Копрія — преподобний Копрій Палестинський.

Стефан і Владислав пов’язані відповідно зі святими князями Сербськими, яких згадують 24 вересня. У сучасному вжитку ім’я Степан є українською формою, спорідненою з ім’ям Стефан, однак під час визначення іменин конкретної людини варто орієнтуватися на її хрещальне ім’я та особистий церковний календар.

День ангела не обов’язково збігається з днем народження. Іменини визначають за пам’яттю святого, чиє ім’я людина носить, а в різних календарних традиціях дати пам’яті можуть відрізнятися.

Народні прикмети та традиції 24 вересня

У народному календарі дата відома як Фекла Заревниця або Фекла Запрядальниця. Ці назви виникли не як окреме церковне свято, а в народному середовищі навколо дня пам’яті Фекли. У східнослов’янській традиції дату пов’язували з осінніми роботами, молотьбою та початком нового етапу господарського року.

Назва «Заревниця» пов’язана з вечірніми загравами та вогнем. За етнографічними описами, у традиції східних слов’ян існував звичай добувати «новий вогонь» і використовувати його під час початку молотьби. Вогонь мав господарське й символічне значення, але ці дії не є церковним обрядом.

Інша назва — «Запрядальниця» — пов’язана з жіночим рукоділлям. У деяких місцевостях цього дня намагалися хоча б трохи попрясти, сприймаючи початок роботи як символічний старт осіннього періоду. Саме від такого звичаю походить народна назва дня.

Із Феклою також пов’язували завершення жнивних робіт і початок молотьби. У господарському календарі це був час, коли зерно після збирання врожаю переходило до наступного етапу обробки. Тому частина традицій стосувалася не релігійних обрядів, а практичного селянського побуту.

Народні прикмети цього дня здебільшого стосувалися погоди й осінніх робіт. Спостереження за тривалістю дня, вечірнім небом, холодом чи опадами використовували як спосіб орієнтуватися в сезонних змінах. Такі прикмети є фольклорними спостереженнями і не мають статусу церковних прогнозів.

Особливе місце посідав вогонь у господарських звичаях. У деяких регіонах із ним пов’язували очищення, початок молотьби та захист господарства. Однак сучасна людина не має сприймати стародавні обряди як обов’язкові приписи на 24 вересня.

Коротко про день

Показник 24 вересня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 267-й До Нового року 98 днів Фаза Місяця зростаючий Місяць, близько 96% освітлення Схід сонця, Київ близько 06:47 Захід сонця, Київ близько 18:51

24 вересня 2026 року припадає на четвер. Це 267-й день року, після цієї дати до 1 січня залишається 98 днів. За астрономічними даними для Києва, Місяць перебуватиме у фазі, близькій до повні: освітленість становитиме близько 96%, а повня настане 26 вересня. Час сходу та заходу Сонця залежить від конкретної точки спостереження; наведені показники стосуються Києва.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 24 вересня?

24 вересня православна церква вшановує рівноапостольну першомученицю Феклу Іконійську, преподобного Феодосія Манявського, преподобного Копрія Палестинського, князів Стефана і Владислава Сербських. Також цього дня згадується преподобний Силуан Афонський.

Кого вітати з днем ангела 24 вересня?

Безпосередньо з календарними пам’ятями цього дня пов’язані імена Фекла, Феодосій, Копрій, Стефан і Владислав. Якщо людина має іншу форму імені або кілька дат іменин, конкретну дату краще визначати за її хрещальним ім’ям і церковним календарем.

Що можна робити 24 вересня?

Можна виконувати звичайну домашню та професійну роботу, допомагати близьким, відвідувати храм, молитися та робити добрі справи. Православна церква не встановлює на цю дату загальної заборони на працю чи хатні справи.

Що заборонено робити 24 вересня?

Окремого загальноцерковного списку побутових заборон на 24 вересня немає. Народні уявлення про те, що цього дня не можна позичати гроші, купувати речі або виконувати певну роботу, слід називати саме повір’ями, а не церковними правилами.

Які народні традиції є 24 вересня?

Народний календар пов’язує дату з Феклою Заревницею та Феклою Запрядальницею. Історично зафіксовані звичаї стосувалися осінніх робіт, молотьби, прядіння та використання «нового вогню». Ці традиції належать до народної культури й не є обов’язковими церковними обрядами.