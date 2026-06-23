Яке церковне свято 24 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

24 червня 2026 року православна церква відзначає одне з великих свят церковного календаря — Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. У народній традиції ця дата також пов’язана зі святом Івана Купала. Цього дня віряни згадують народження святого Іоана Хрестителя, який підготував людей до приходу Ісуса Христа та здійснив Його хрещення в річці Йордан.

Яке церковне свято 24 червня

24 червня православна церква святкує Різдво Іоана Хрестителя — одну з небагатьох подій церковного року, коли вшановується саме народження святого, а не день його упокоєння. Святий Іоан Предтеча займає особливе місце в християнській традиції як пророк, який передбачив прихід Спасителя та закликав людей до покаяння.

Згідно з Євангелієм, Іоан народився в сім’ї праведних Захарії та Єлисавети. Його народження стало дивом, оскільки батьки були вже похилого віку. Саме Іоан Хреститель почав проповідувати покаяння на берегах Йордану та хрестив людей, готуючи їх до зустрічі з Месією.

Свято належить до важливих церковних дат червня. У храмах звершуються урочисті богослужіння, під час яких згадують життя та духовний подвиг святого.

Що не можна робити 24 червня

Церква не встановлює окремого офіційного переліку суворих заборон на цей день, однак традиційно вірянам рекомендується уникати:

сварок, конфліктів і образ;

лихослів’я та пліток;

проявів заздрості, злості та жорстокості;

зловживання алкоголем;

нехтування молитвою та духовними обов’язками.

Оскільки дата припадає на велике церковне свято, в народі також радили не присвячувати день важкій фізичній праці без нагальної потреби. Головну увагу рекомендували приділяти молитві, родині та добрим справам.

Варто пам’ятати, що церковна традиція наголошує насамперед на духовному змісті свята, а не на численних побутових забобонах.

День ангела 24 червня

Іменини 24 червня відзначають власники імені:

Іван.

Саме цього дня вшановують Різдво Іоана Хрестителя, тому для Іванів це одна з найважливіших дат року серед усіх днів ангела.

Під час дня ангела традиційно відвідують храм, дякують своєму небесному покровителю за заступництво та моляться про здоров’я, мир і благополуччя.

Народні прикмети та традиції 24 червня

З днем Івана Купала пов’язано багато народних спостережень за природою, частина яких використовувалася для прогнозування погоди та врожаю.

Серед поширених народних прикмет:

рясна роса вранці обіцяє добрий урожай;

ясний і сонячний день віщує тепле літо;

дощ на Купала вважався ознакою вологої другої половини літа;

велика кількість зірок у нічному небі пов’язувалася з гарним урожаєм грибів.

У народній культурі особливе місце займали купальські вогнища, плетіння вінків та вечірні гуляння. Багато таких звичаїв мають дохристиянське походження й збереглися як елемент народної культури.

Водночас церква закликає сприймати свято насамперед через його духовний зміст — вшанування Іоана Хрестителя та його служіння.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

24 червня віряни можуть:

відвідати богослужіння;

помолитися до Іоана Хрестителя;

присвятити час добрим справам;

підтримати близьких та допомогти тим, хто потребує допомоги;

провести день у мирі та примиренні з оточенням.

У народній традиції також вважалося доброю ознакою зустріти світанок, прогулятися на природі та провести день у гармонії з родиною.

Головним змістом свята залишається духовне оновлення, вдячність Богові та наслідування прикладу праведного життя Іоана Предтечі.

Коротко про день

Показник Дані Дата 24 червня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 175-й день року До Нового року 190 днів Фаза Місяця Зростаючий опуклий Місяць (Waxing Gibbous) Схід сонця (Київ) близько 04:47 Захід сонця (Київ) близько 21:13

Фаза Місяця 24 червня 2026 року — зростаючий опуклий Місяць із освітленістю близько 76%, що передує повні наприкінці червня.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 24 червня 2026 року?

Цього дня православна церква святкує Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Це одне з найважливіших свят, присвячених святому Іоану Хрестителю.

Хто святкує день ангела 24 червня?

Іменини відзначають чоловіки з ім’ям Іван. День присвячений народженню їхнього небесного покровителя — Іоана Хрестителя.

Чи можна працювати 24 червня?

Прямої церковної заборони на роботу немає. Водночас за традицією на великі свята рекомендується уникати важкої фізичної праці без нагальної потреби та приділити час молитві.

Які народні прикмети пов’язані з 24 червня?

У народі звертали увагу на росу, дощ, ясну погоду та зоряне небо. За цими природними явищами намагалися передбачити врожай і погодні умови другої половини літа.

Чому свято Іоана Хрестителя вважається особливим?

Іоан Хреститель є одним із найшанованіших святих християнства. Саме він проповідував покаяння, готував людей до приходу Спасителя та здійснив хрещення Ісуса Христа в Йордані.