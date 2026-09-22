Яке церковне свято 23 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

23 вересня 2026 року православна церква відзначає Зачаття чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Цього дня також вшановують преподобних жінок Ксанфипу та Поліксенію, мученицю Іраїду (Раїсу), мучеників Андрія, Іоана та синів Іоана — Петра й Антоніна. Дата важлива для віруючих тим, що присвячена початку земного життя святого Іоана Предтечі — пророка, якому в церковній традиції відведена особлива роль як попереднику Христа.

Яке церковне свято 23 вересня

Головна подія церковного календаря 23 вересня — Зачаття Іоана Предтечі. Її основою є євангельська розповідь про священника Захарію та його дружину Єлизавету, які тривалий час не мали дітей. За Євангелієм від Луки, під час служіння Захарії в храмі йому явився ангел Гавриїл і сповістив, що Єлизавета народить сина, якому належить дати ім’я Іоан. Події, пов’язані із зачаттям і майбутнім народженням Предтечі, описані в першому розділі Євангелія від Луки.

Церковне святкування нагадує не лише про народження майбутнього пророка, а передусім про особливе покликання Іоана. Його називають Предтечею, оскільки він мав підготувати людей до приходу Христа та проповідував покаяння перед початком земного служіння Ісуса. У церковному календарі Іоан Предтеча має кілька окремих днів пам’яті: згадується його зачаття, Різдво, усікновення голови та інші події, пов’язані з його життям.

23 вересня пов’язане із завершенням євангельської історії про Захарію та Єлизавету. Після звістки ангела Єлизавета зачала дитину, а майбутній Іоан став тим, про кого йдеться як про Предтечу Господнього. Саме тому цього дня особливо наголошують на темах віри, Божого промислу та виконання обітниці.

Окрім Іоана Предтечі, календар згадує преподобних жінок Ксанфипу та Поліксенію, мученицю Іраїду, або Раїсу, а також мучеників Андрія, Іоана, Петра та Антоніна. Ці імена безпосередньо зазначені в календарному переліку святих на 23 вересня.

Історія самого свята є давньою. Джерела церковної традиції пов’язують його встановлення з ранньою історією християнського богослужбового календаря; згадки про святкування Зачаття Іоана Предтечі відомі щонайменше з пізньої античності. Дата також має календарний зв’язок із Різдвом Іоана, яке припадає приблизно через дев’ять місяців — 24 червня.

Що не можна робити 23 вересня

23 вересня 2026 року припадає на середу, тому цей день є пісним у церковному календарі. Піст у цьому випадку пов’язаний саме з днем тижня, а не з окремою забороною, встановленою спеціально через свято Зачаття Іоана Предтечі. Конкретні правила посту залежать від церковної практики та стану здоров’я людини, тому побутові списки категоричних харчових заборон не варто видавати за універсальні церковні приписи.

Церковна традиція не встановлює на 23 вересня окремої загальної заборони на прибирання, прання, рукоділля, роботу в саду чи інші звичайні домашні справи. Тому твердження, що в цей день не можна брати до рук голку, мити підлогу або працювати, не слід подавати як церковне правило.

Натомість віруючим доречно уникати сварок, образ, лихослів’я, помсти та свідомого заподіяння шкоди іншим. Це загальні християнські моральні принципи, а не спеціальний перелік заборон саме на 23 вересня.

Окремо варто розділяти церковні приписи та народні повір’я. У календарях народних прикмет можна зустріти заборони на позичання грошей, важливі рішення чи сварки. Такі твердження належать до побутового фольклору і не мають статусу церковних правил.

Оскільки 23 вересня 2026 року є середою, основною практичною особливістю дня для віруючих залишається пісний режим. Водночас участь у богослужінні, молитва, допомога близьким і милосердя відповідають духовному змісту дня значно більше, ніж дотримання численних побутових забобонів.

День ангела 23 вересня

За календарем 23 вересня іменини пов’язані з іменами святих, яких цього дня згадує православна церква. До переліку належать Андрій, Антонін, Іоан, Іван, Іраїда, Ксантипа, Петро та Поліксенія. У сучасній українській традиції ім’я Іоан також відповідає поширеній формі Іван. Календарні джерела подають саме ці імена для дати 23 вересня.

Чоловіків на ім’я Андрій цього дня пов’язують із пам’яттю мученика Андрія. Ім’я Антонін — із мучеником Антоніном, одним із синів Іоана, згаданих у календарі. Петро також входить до цього переліку як ім’я одного з мучеників.

Іменини Іоана та Івана пов’язані насамперед із пам’яттю пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана, а також мученика Іоана, якого календар згадує цього дня. Для жінок календар називає Іраїду, Ксантипу та Поліксенію. Іраїда також відома під ім’ям Раїса.

Водночас день ангела не означає автоматично, що кожна людина з відповідним ім’ям обов’язково має святкувати іменини саме 23 вересня. У церковній традиції день ангела пов’язаний із конкретним святим, чиє ім’я людина отримала під час хрещення або на честь якого була названа.

Народні прикмети та традиції 23 вересня

Народний календар 23 вересня історично пов’язував із сезонними спостереженнями за природою. У фольклорних джерелах цей період описується як час переходу до осіннього циклу, коли тривалість дня і ночі наближається до рівності. У 2026 році астрономічне осіннє рівнодення справді припадає на 23 вересня. У Києві воно настає о 03:05 за місцевим часом.

У народних календарях збереглися прикмети, пов’язані з погодою. Зокрема, спостереження за горобиною використовували для прогнозування майбутньої погоди: велика кількість ягід традиційно пов’язувалася з дощовою осінню або холодною зимою, а мала — із сухішою погодою. Такі твердження належать до народної метеорології і не є науковим прогнозом.

Інша група прикмет стосувалася безпосередньо погоди цього дня. У фольклорних збірках зазначалося, що дощ 23 вересня пов’язували з холоднішою та сирішою осінню, а тепла ясна погода — із тривалішим теплим періодом. Ранковий туман також трактували як ознаку збереження тепла. Ці спостереження варто сприймати саме як традиційні народні прикмети, а не як гарантований прогноз.

У частині народних календарів 23 вересня має іншу назву — Петро і Павло Горобинники. Із цим днем пов’язували заготівлю горобини, приготування напоїв та використання ягід у домашньому господарстві. Водночас така назва належить до народної календарної традиції і не повинна підміняти церковну назву дня — Зачаття Іоана Предтечі.

Отже, горобина, погодні спостереження та сезонні звичаї — це фольклорний пласт календаря. Вони не є частиною офіційного церковного вчення про свято.

Коротко про день

Показник 23 вересня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 266-й Днів до Нового року 100 Фаза Місяця Зростаючий опуклий Місяць, близько 87–89% освітлення Схід Сонця, Київ близько 06:45 Захід Сонця, Київ близько 18:54 Астрономічна подія Осіннє рівнодення

23 вересня 2026 року — середа, 266-й день року. До 1 січня 2027 року залишається 100 днів. Місяць перебуває у фазі зростання, його освітленість становить близько 87–89%. Для Києва джерела дають схід Сонця приблизно о 06:45 та захід близько 18:54. Незначна різниця у хвилинах залежить від використаної точки розрахунку.

Головною астрономічною подією дати є осіннє рівнодення. Воно не є церковним святом, але збігається у 2026 році з 23 вересня.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 23 вересня 2026 року?

Головна церковна подія дня — Зачаття чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Також цього дня згадують Ксанфипу, Поліксенію, Іраїду, Андрія, Іоана, Петра та Антоніна.

Кого привітати з іменинами 23 вересня?

День ангела за календарем пов’язаний з іменами Андрій, Антонін, Іоан (Іван), Іраїда, Ксантипа, Петро та Поліксенія. Для конкретної людини важливо враховувати святого-покровителя, на честь якого вона отримала ім’я.

Що можна робити 23 вересня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, займатися звичайними справами, допомагати близьким і приділяти увагу духовному життю. Окремої церковної заборони на хатню роботу чи працю цього дня немає.

Що заборонено 23 вересня?

Основна календарна особливість 23 вересня 2026 року — пісний день, оскільки це середа. Списки побутових заборон на кшталт «не прибирати», «не шити» або «не працювати» не є загальними церковними правилами; подібні твердження належать переважно до народних повір’їв.

Які народні традиції та прикмети є 23 вересня?

У народному календарі дату пов’язували із сезонними змінами, спостереженнями за погодою та горобиною. Рясний урожай горобини, дощ, ясна погода й ранковий туман мали різні фольклорні тлумачення щодо майбутньої осені та зими, але наукового статусу такі прикмети не мають.