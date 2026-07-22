Яке церковне свято 23 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

23 липня 2026 року православна церква вшановує святих мучеників Трохима, Теофіла та інших мучеників. Цей день присвячений пам’яті християн, які постраждали за віру та залишили приклад мужності, стійкості й відданості своїм переконанням. У народному календарі дата пов’язана зі спостереженнями за погодою, майбутнім урожаєм та завершенням активних літніх польових робіт.

Яке церковне свято 23 липня

23 липня православна церква згадує святих мучеників Трохима, Теофіла та їхніх сподвижників, які жили в перші століття християнства. За церковним переданням, вони зазнали переслідувань за сповідування християнської віри та не зреклися своїх переконань навіть під загрозою смерті.

Пам’ять мучеників нагадує вірянам про важливість духовної стійкості, чесності, терпіння та готовності залишатися вірними своїм моральним принципам. У цей день під час богослужінь читають уривки зі Святого Письма, присвячені подвигу мучеників, а також підносять молитви про зміцнення віри, мир і благополуччя.

Церква закликає провести цей день у спокої, уникати сварок і проявляти милосердя до ближніх. Особливу увагу приділяють молитві, добрим справам та допомозі людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Що не можна робити 23 липня

Церковні традиції не містять спеціальних заборон, які стосуються саме цієї дати, однак нагадують про загальні моральні принципи християнського життя.

У цей день не рекомендується:

сваритися, ображати інших або поширювати плітки;

заздрити, проявляти жорстокість чи мстивість;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

свідомо обманювати або порушувати дані обіцянки;

проводити день у лінощах, якщо є можливість зробити добру справу.

Народна традиція також радила уникати необдуманих рішень щодо великих покупок або початку ризикованих справ. Такі поради є частиною народних вірувань і не належать до церковного вчення.

День ангела 23 липня

23 липня День ангела можуть святкувати люди, які носять такі імена:

Трохим ;

; Теофіл.

Іменини відзначаються у день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У цей день традиційно відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю, дякують за отримані благословення та просять духовної підтримки.

Якщо ім’я згадується в календарі кілька разів протягом року, зазвичай обирають найближчу дату після дня народження.

Народні прикмети та традиції 23 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою саме наприкінці липня, коли можна було оцінити перспективи врожаю та характер майбутньої осені.

Найпоширеніші народні прикмети цього дня:

ранковий туман обіцяє ясну погоду;

рясна роса віщує кілька сонячних днів;

якщо бджоли активно літають із самого ранку — найближчим часом дощу не буде;

сильний вітер може передвіщати зміну погоди;

якщо ввечері багато зірок на небі — очікували теплу та суху погоду.

У народі вважали, що саме в цей період варто завершувати заготівлю сіна, перевіряти посіви та готуватися до початку жнив ранніх культур.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

23 липня рекомендують знайти час для молитви, спокійних роздумів та подяки за прожитий день. Церква заохочує допомогти рідним, підтримати літніх людей або зробити пожертву тим, хто цього потребує.

Доброю традицією вважається примиритися після конфліктів, попросити вибачення або самому пробачити образи. Також цей день підходить для спокійної домашньої роботи, впорядкування оселі та завершення вже розпочатих справ.

У сільській місцевості традиційно продовжували сезонні польові роботи, якщо цьому сприяла погода.

Коротко про день

Показник Дані Дата 23 липня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 204-й До Нового року 161 день Фаза Місяця зростаючий Місяць (наближення до повні) Схід сонця близько 05:18* Захід сонця близько 20:45*

* Час сходу та заходу Сонця може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 23 липня 2026 року?

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших мучеників, які постраждали за сповідування християнської віри.

Що категорично не можна робити 23 липня?

Церква закликає уникати гріховних вчинків: сварок, образ, наклепів, обману та байдужості до людей. Народні прикмети також радять не поспішати з ризикованими рішеннями.

Хто святкує День ангела 23 липня?

Іменини цього дня відзначають власники імен Трохим і Теофіл, якщо їхнім небесним покровителем є святі, яких згадують цього дня.

Які народні прикмети пов’язані з 23 липня?

За ранковою росою, туманом, поведінкою бджіл і силою вітру наші предки прогнозували погоду та майбутній урожай. Ці прикмети належать до народної традиції, а не до церковного вчення.

Що рекомендується зробити цього дня?

Бажано присвятити час молитві, добрим справам, підтримці близьких і примиренню з тими, з ким виникли непорозуміння. Також день підходить для завершення розпочатих справ і спокійної праці.