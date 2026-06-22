Яке церковне свято 23 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

23 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським церковним календарем вшановують пам’ять святої мучениці Агрипини. Цей день не належить до числа великих дванадесятих свят, однак має важливе місце в церковній традиції. Віряни згадують подвиг ранньохристиянської мучениці, відвідують богослужіння, моляться за здоров’я та духовну стійкість, а також дотримуються усталених моральних і церковних настанов.

Яке церковне свято 23 червня

23 червня за новим стилем православна церква вшановує святу мученицю Агрипину Римську. Вона жила у III столітті та, згідно з церковним переданням, постраждала за християнську віру під час переслідувань у Римській імперії.

Свята Агрипина належить до ранньохристиянських мучеників, яких особливо шанували у Східній та Західній Церквах. Її життя стало прикладом вірності християнським переконанням навіть перед загрозою смерті. Після мученицької кончини пам’ять про святу поширилася в різних регіонах християнського світу.

У церковному календарі день пам’яті святої Агрипини присвячений молитві, духовному вдосконаленню та добрим справам. У храмах читаються відповідні богослужбові тексти, присвячені її подвигу та свідченню віри.

Що не можна робити 23 червня

Церква не встановлює спеціальних суворих заборон на цей день, оскільки він не є великим святом чи днем посту. Водночас вірянам рекомендується уникати сварок, образ, наклепів, заздрості та інших вчинків, які суперечать християнській моралі.

Традиційно не схвалюються конфлікти в родині, груба поведінка, надмірне вживання алкоголю та нехтування духовними обов’язками. День вважається сприятливим для примирення, допомоги ближнім і молитви.

У народній традиції також намагалися не починати справи в поганому настрої та не відмовляти в посильній допомозі тим, хто її потребує. Такі звичаї мають моральний, а не догматичний характер.

День ангела 23 червня

Іменини 23 червня відзначають жінки на ім’я Агрипина. Саме цього дня Церква вшановує їхню небесну покровительку — святу мученицю Агрипину.

День ангела є нагодою для молитви, участі в богослужінні та подяки Богові за отримані дари. У християнській традиції день небесного покровителя вважається важливішим за день народження, адже пов’язаний із духовним життям людини.

Власниць цього імені традиційно вітають побажаннями здоров’я, миру, благополуччя та Божого благословення.

Народні прикмети та традиції 23 червня

У народному календарі кінець червня традиційно пов’язували зі спостереженням за погодою та станом посівів. Саме в цей період селяни оцінювали перспективи врожаю зернових культур, городини та садових рослин.

Серед поширених прикмет були такі:

ясна та сонячна погода обіцяє теплі й сухі дні найближчим часом;

рясна ранкова роса вважалася ознакою доброї погоди;

дощ 23 червня пов’язували з вологим періодом наприкінці місяця;

активний спів птахів із самого ранку сприймали як прикмету стабільної погоди.

Більшість таких спостережень виникла на основі багаторічного сільськогосподарського досвіду та не має наукового підтвердження.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

23 червня віряни можуть відвідати храм, помолитися святій мучениці Агрипині та згадати близьких у домашній молитві. Також день вважається сприятливим для справ милосердя, благодійності та підтримки людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У народній традиції кінець червня був періодом активних польових робіт. Господарі приділяли увагу догляду за посівами, садом та городом. Водночас намагалися завершувати розпочаті справи та планувати роботи на другу половину літа.

Для багатьох цей день стає нагодою провести час із родиною, приділити увагу духовному розвитку та внутрішньому спокою.

Коротко про день

Показник Дані Дата 23 червня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 174-й До Нового року 191 день Фаза Місяця Зростаючий Місяць Схід сонця 04:46 Захід сонця 21:13

Дані про схід і захід сонця наведені для Києва.

FAQ

Яке церковне свято відзначають 23 червня 2026 року?

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять святої мучениці Агрипини Римської. Її ім’я внесене до церковного календаря як приклад стійкості у вірі.

Хто святкує день ангела 23 червня?

Іменини відзначають жінки на ім’я Агрипина. Саме свята мучениця Агрипина є їхньою небесною покровителькою.

Чи є піст 23 червня 2026 року?

23 червня 2026 року не належить до великих постових днів. Однак віряни можуть дотримуватися особистих духовних практик і молитовного правила.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, агресії та недобрих вчинків. Особливу увагу радять приділяти миру в родині та взаєминам із близькими.

Які народні прикмети пов’язані з 23 червня?

У народі звертали увагу на росу, дощ, хмарність та поведінку птахів. За цими ознаками намагалися передбачити погоду та майбутній врожай.