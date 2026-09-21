Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

22 вересня 2026 року православна церква відзначає попразднство Різдва Пресвятої Богородиці та вшановує праведних богоотців Іоакима й Анну, батьків Діви Марії. Цього дня також згадують мученика Северіана Севастійського, преподобного Йосипа Волоцького та святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Дата важлива для віруючих насамперед через пам’ять Іоакима й Анни — подружжя, яке в церковному переданні стало батьками Пресвятої Богородиці.

Яке церковне свято 22 вересня

Головна особливість 22 вересня — попразднство Різдва Пресвятої Богородиці. Попразднство є продовженням святкування великого церковного свята: після самого дня Різдва Богородиці церковний календар ще певний час зберігає його літургійний зміст і звертає увагу на пов’язані з подією образи та святих.

Особливе місце цього дня займають праведні Іоаким та Анна. За церковним переданням, вони були батьками Марії. Пам’ять подружжя безпосередньо пов’язана з Різдвом Богородиці, адже саме народження Марії є центральною подією попереднього святкового дня.

Іоаким та Анна в церковній традиції відомі як богоотці. Їхнє шанування пов’язане не лише з родинним зв’язком із Богородицею, а й із темою довгоочікуваного народження дитини та подружньої вірності. У богослужбових текстах дня особливу увагу приділено тому, що від Іоакима й Анни народилася Марія, через яку у християнській історії пов’язується прихід Спасителя.

22 вересня також згадують мученика Северіана Севастійського, який постраждав за християнську віру приблизно у 320 році. Цього дня вшановують і преподобного Йосипа Волоцького, ігумена та чудотворця, а також здійснюють спогад про знайдення й перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.

Таким чином, 22 вересня не є окремим новим святом Різдва Богородиці: це день його попразднства, доповнений пам’яттю кількох святих. У церковному календарі на цю дату посту немає.

Що не можна робити 22 вересня

Церковний календар не встановлює для 22 вересня спеціального переліку побутових заборон на кшталт «не можна брати до рук ножа», «не можна прати» або «не можна працювати». Подібні твердження, які поширюються в популярних календарях, належать переважно до народних повір’їв, а не до загальних церковних приписів.

Оскільки цього дня немає посту, звичайні побутові справи самі по собі не вважаються забороненими. Віруючій людині доречно провести день без сварок, образ, навмисного заподіяння шкоди іншим і зневажливого ставлення до святині. Це загальні християнські принципи поведінки, а не спеціальні заборони саме 22 вересня.

Якщо людина відзначає день пам’яті Іоакима й Анни, доречними є молитва, відвідування храму та увага до родини. Церковна традиція не вимагає відмовлятися від роботи, хатніх справ чи інших необхідних занять лише через дату в календарі.

Водночас у народному календарі 22 вересня існували власні застереження. Їх варто сприймати саме як історичні повір’я, а не як обов’язкові правила православної церкви. Зокрема, день пов’язували з переходом до осіннього укладу життя, родиною, врожаєм і завершенням частини сезонних робіт.

Тому твердження, що будь-яка хатня робота 22 вересня автоматично є гріхом, не має підстав у самому церковному календарі.

День ангела 22 вересня

Іменини 22 вересня пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. Насамперед це Іоаким та Анна, а також Северіан, Йосип і Феодосій.

Тому 22 вересня можуть вітати з днем ангела людей, які носять імена Іоаким, Анна, Северіан, Йосип та Феодосій, якщо їхній небесний покровитель у конкретному випадку пов’язаний саме з цією календарною датою.

Водночас визначення іменин не завжди зводиться лише до механічного списку імен. У православній традиції важливе значення має конкретний святий, на честь якого людина отримала ім’я. Якщо в календарі протягом року є кілька святих з одним іменем, дату особистого дня ангела краще уточнювати за церковною традицією родини або у священнослужителя.

Найвиразніше з датою 22 вересня пов’язані Іоаким та Анна, оскільки саме їхня пам’ять є однією з головних подій цього дня.

Народні прикмети та традиції 22 вересня

У народному календарі 22 вересня відоме як день Акима та Анни. Назва походить від народних форм імен Іоакима й Анни, пам’ять яких цього дня відзначається за церковним календарем. В окремих етнографічних джерелах дату також пов’язують із назвами Поднесіння та день породіль.

Традиційне народне сприйняття дня було тісно пов’язане з родиною та продовженням роду. Іоакима й Анну вважали покровителями подружжя та батьків, тому в народному середовищі цього дня приділяли особливу увагу сімейним питанням. Водночас конкретні обряди та повір’я могли відрізнятися залежно від місцевості.

Етнографічні записи також пов’язують цю дату із завершенням літнього періоду та переходом до осінніх господарських справ. У селянському календарі вересень був часом підбиття підсумків урожайного сезону, заготівлі продуктів і підготовки господарства до холодів.

Серед поширених народних спостережень особливу увагу приділяли погоді, поведінці птахів і змінам у природі. Такі прикмети виникали як спосіб багаторічного спостереження за сезонними змінами, а не як церковне вчення.

Важливо також не плутати 22 вересня 2026 року з днем осіннього рівнодення. Астрономічне осіннє рівнодення у Києві настане 23 вересня 2026 року о 03:05, тому 22 вересня не є днем рівнодення, хоча в народному календарі ця дата історично могла бути пов’язана з очікуванням осіннього перелому.

Окремі популярні сайти наводять численні «магічні» ритуали та категоричні заборони на 22 вересня. Їх не слід подавати як автентичні церковні приписи без етнографічного підтвердження. Історично зафіксовані народні звичаї та сучасні інтернет-повір’я — не одне й те саме.

Коротко про день

Показник 22 вересня 2026 року День тижня вівторок Порядковий день року 265-й До Нового року 101 день Церковна подія попразднство Різдва Пресвятої Богородиці Головні святі дня Іоаким та Анна Піст немає Фаза Місяця зростаючий Місяць Освітленість Місяця близько 84% Схід Сонця у Києві близько 06:43 Захід Сонця у Києві близько 18:56

Фаза Місяця 22 вересня — зростаюча, між першою чвертю 18 вересня та повнею 26 вересня. Для Києва астрономічні розрахунки дають близько 12 годин 12 хвилин світлового дня, зі сходом Сонця о 06:43 і заходом о 18:56 за місцевим часом.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 22 вересня 2026 року?

22 вересня православна церква відзначає попразднство Різдва Пресвятої Богородиці та вшановує праведних богоотців Іоакима й Анну. Також цього дня згадують мученика Северіана, преподобного Йосипа Волоцького та святителя Феодосія Чернігівського.

Кого вітати з днем ангела 22 вересня?

За календарем цього дня з іменами святих пов’язані Іоаким, Анна, Северіан, Йосип і Феодосій. Якщо в людини є небесний покровитель із відповідним ім’ям, 22 вересня може бути її днем ангела.

Що можна робити 22 вересня?

Можна виконувати необхідну роботу, займатися домашніми справами, працювати та проводити час із родиною. Для віруючих доречними є молитва, участь у богослужінні та вшанування пам’яті Іоакима й Анни.

Що заборонено робити 22 вересня?

Спеціальної церковної заборони на звичайну працю чи хатні справи цього дня немає. Різноманітні категоричні заборони з народних календарів — не церковні правила, тому їх потрібно відокремлювати від офіційної традиції.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 22 вересня?

У народному календарі дату пов’язували з Акимом та Анною, родиною, подружжям, народженням дітей і переходом до осіннього господарського циклу. Погодні та природні прикмети цього дня мають фольклорне походження і не є догматами православної церкви.