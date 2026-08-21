Яке церковне свято 22 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

22 серпня 2026 року православна церква вшановує святого апостола Матфія, якого після смерті Іуди Іскаріота обрали до числа дванадцяти апостолів. Також цього дня згадують Собор Соловецьких святих, святителя Філарета, архієпископа Чернігівського, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського та інших святих. Для віруючих дата важлива насамперед пам’яттю апостола Матфія та продовженням Успенського посту.

Яке церковне свято 22 серпня

Головна церковна подія 22 серпня — день пам’яті святого апостола Матфія. У церковному календарі ця дата також припадає на попразднство Преображення Господнього, тобто період після самого свята, коли його богослужбова пам’ять ще триває. Крім того, цього дня згадують Собор Соловецьких святих та низку інших подвижників і мучеників.

Апостол Матфій став одним із дванадцяти учнів Христа після того, як апостоли обрали його замість Іуди Іскаріота. Про це розповідається в Діяннях святих апостолів: кандидатами були Матфій та Йосиф, якого називали Варсавою, а остаточний вибір зробили жеребкуванням. Таким чином Матфій увійшов до числа Дванадцятьох уже після Вознесіння Ісуса Христа.

У церковному переданні Матфій постає як учень, який був свідком земного служіння Христа і продовжив проповідувати Євангеліє після Вознесіння. Точні відомості про всі обставини його подальшого життя збереглися в різних традиціях, тому деталі його місії та мученицької смерті в джерелах можуть відрізнятися. Основна церковна пам’ять 22 серпня пов’язана саме з його служінням як апостола.

Цього дня також вшановують святителя Філарета, архієпископа Чернігівського, який помер у 1866 році, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, а також мучеників Юліана, Маркіана, Іоанна, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія та Марію патрикію і інших постраждалих разом із ними. Окремо календар згадує преподобномученицю Маргариту Гунаропулу.

22 серпня припадає на Успенський піст. Тому значення дня для віруючих визначається не лише пам’яттю апостола Матфія, а й підготовкою до свята Успіння Пресвятої Богородиці. У календарних приписах цей день є пісним; у відповідних богослужбових указівках для 22 серпня зазначено дозвіл на рослинну їжу з олією.

Що не можна робити 22 серпня

У церковній традиції немає окремого універсального списку заборон на кшталт «не можна прибирати», «не можна прати», «не можна стригти волосся» або «не можна працювати» саме через день пам’яті апостола Матфія. Такі твердження не слід видавати за церковні правила. Головне практичне обмеження 22 серпня пов’язане з Успенським постом, дотримуватися якого слід відповідно до встановленого для цього періоду постового порядку.

Для віруючої людини цей день не є приводом відкладати необхідну роботу, побутові справи чи догляд за домом. Водночас церковна традиція заохочує не перетворювати святковий або пам’ятний день на час сварок, образ, зневаги до інших людей та байдужості до духовного змісту дати. Молитва, участь у богослужінні та справи милосердя мають більше значення, ніж формальні побутові заборони.

Окремо існувала народна заборона, яка стосувалася не церковного припису, а селянського побуту. У традиції, пов’язаній із «Матвієвим днем» або «Матвієм — змієсосом корів», вірили, що 22 серпня небезпечно виганяти худобу на пасовище, оскільки змії нібито могли нашкодити коровам. Це було народне повір’я, а не церковне правило.

Тому твердження про те, що православна церква забороняє 22 серпня купатися, займатися рукоділлям, працювати в саду чи виконувати домашню роботу, є некоректним. Такі обмеження можуть походити з місцевих звичаїв, побутових повір’їв або сучасних популярних календарів, але їх не варто прирівнювати до церковних норм.

День ангела 22 серпня

Іменини 22 серпня пов’язують передусім з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. У календарних переліках цього дня фігурують Матфій, Псой, Антоній, Юліан, Маркіан, Іван, Яків, Олексій, Дмитро, Фотій, Петро, Леонтій та Марія.

Таким чином, 22 серпня можна привітати з днем ангела людей, які носять відповідні імена, якщо їхній небесний покровитель пов’язаний саме з цією календарною датою. Серед них — Матфій, Антоній, Псой, Юліан, Маркіан, Іван, Яків, Олексій, Дмитро, Фотій, Петро, Леонтій і Марія.

Важливо враховувати, що ім’я людини саме по собі не завжди автоматично визначає дату іменин. Якщо одного імені відповідає кілька святих, конкретний день ангела може залежати від того, на честь якого святого людину було названо або якого небесного покровителя обрала родина. Тому для точного визначення іменин варто звіряти ім’я з календарем хрещення та церковним місяцесловом.

Народні прикмети та традиції 22 серпня

У народному календарі 22 серпня відоме як День Матвія, Матвій непогожий або Матфей — змієсос корів. Назва виникла в селянському середовищі й не є церковною назвою свята. Вона пов’язана з сезонними спостереженнями за погодою, поведінкою худоби та наближенням осені.

Одне з поширених повір’їв стосувалося корів: люди вірили, що цього дня змії можуть «висмоктати» молоко або навіть кров у худоби. Через це в деяких місцевостях корів не випускали на пасовище. Сьогодні це слід розглядати саме як історичне народне вірування, а не як підтверджене явище чи церковну рекомендацію.

У селянському побуті з 22 серпня також пов’язували сезонні зміни. Спостерігали за дощем, вітром, росою та станом водойм, намагаючись за ними передбачити подальшу погоду. Зокрема, існувало повір’я, що дощ на Матвія може означати продовження негоди, а рясна ранкова роса — теплий день. Такі прикмети належать до народної метеорології, а не до церковного вчення.

Ще одна група звичаїв була пов’язана з молоком. У деяких регіонах існували побутові обряди, спрямовані на збереження надоїв: молоко залишали на відкритому повітрі до зникнення ранкової роси, а доїння проводили без сторонніх. Історичні описи таких практик відображають тогочасні уявлення селян про худобу та «лихе око», тому їх не слід подавати як обов’язкові обряди сучасної людини.

Погодні прикмети 22 серпня також відображали відчуття переходу від літа до осені. У народній традиції вважалося, що після Матвія ночі стають прохолоднішими, а тепла погода поступово відступає. Саме тому день отримав назви, пов’язані з негодою. Водночас конкретні прикмети не є науковим способом прогнозування погоди і не мають статусу церковних правил.

Коротко про день

Показник 22 серпня 2026 року День тижня субота Порядковий день року 234-й До Нового року 131 день Церковна дата пам’ять апостола Матфія та інших святих Піст Успенський піст Фаза Місяця зростаючий Місяць, близько 74% освітлення Схід сонця 05:56 Захід сонця 20:03

Дані про схід і захід сонця наведені для Києва: 22 серпня сонце сходить приблизно о 05:56 і заходить о 20:03 за місцевим часом. Тривалість світлового дня становить близько 14 годин 7 хвилин.

Фаза Місяця 22 серпня — зростаюча, освітленість становить близько 74%. Перша чверть настала 20 серпня, а повний Місяць очікується 28 серпня, тому до повні небесне тіло продовжує набирати освітленість.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 22 серпня 2026 року?

22 серпня православна церква вшановує святого апостола Матфія. Також календар згадує Собор Соловецьких святих, святителя Філарета Чернігівського, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського та інших святих.

Кого привітати з днем ангела 22 серпня?

Іменини цього дня пов’язують з Матфієм, Псоєм, Антонієм, Юліаном, Маркіяном, Іваном, Яковом, Олексієм, Дмитром, Фотієм, Петром, Леонтієм та Марією. Для конкретної людини дату іменин бажано звіряти з її хресним ім’ям та календарем небесного покровителя.

Що можна робити 22 серпня?

Можна молитися, відвідувати богослужіння, допомагати близьким, виконувати необхідну роботу та займатися звичайними побутовими справами. Оскільки триває Успенський піст, для тих, хто його дотримується, важливо зважати на пісні приписи цього періоду.

Що заборонено робити 22 серпня?

Церква не встановлює спеціальної заборони на прибирання, прання, роботу в саду чи інші звичайні справи саме через пам’ять апостола Матфія. Основне церковне обмеження дня пов’язане з постом, а заборона виганяти худобу на пасовище належить до народних повір’їв, а не до церковних правил.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 22 серпня?

У народному календарі цей день називали Матвієм, Матвієм непогожим або Матфеєм — змієсосом корів. Селяни спостерігали за дощем, вітром, росою та поведінкою худоби, а деякі господарі через повір’я не випускали корів на пасовище. Ці звичаї мають народне, а не церковне походження.