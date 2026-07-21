Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-21-07    121

Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

22 липня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну святу Марію Магдалину — одну з найвідоміших жінок Євангелія, яка була ученицею Ісуса Христа та однією з перших стала свідком Його Воскресіння. Цього дня віряни згадують її життя, моляться про духовне зміцнення та допомогу у подоланні життєвих випробувань. У народному календарі дата пов’язана із завершенням одного етапу літніх польових робіт та спостереженнями за погодою.

Яке церковне свято 22 липня

22 липня за церковним календарем відзначають день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Згідно з Євангелієм, після зцілення вона стала однією з найвідданіших послідовниць Христа, супроводжувала Його під час земного служіння, була присутня біля Хреста під час розп’яття та першою побачила воскреслого Спасителя.

Саме Марії Магдалині приписують благовістя про Воскресіння апостолам, через що її називають рівноапостольною. За церковним переданням, після цих подій вона проповідувала християнство в різних країнах, а пізніше завершила земний шлях в Ефесі.

У православній традиції цей день не належить до великих дванадесятих свят, однак займає важливе місце серед пам’ятних дат літнього церковного календаря. У 2026 році 22 липня припадає на середу, тому відповідно до церковного уставу це пісний день.

Що не можна робити 22 липня

Церква не встановлює окремих заборон, пов’язаних саме з днем пам’яті Марії Магдалини, окрім загальних моральних і духовних настанов.

У цей день не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, виявляти жорстокість або заздрість. Вважається, що день варто провести у спокої, молитві та добрих справах.

Оскільки цього року свято припадає на середу, віруючі, які дотримуються церковного уставу, зберігають одноденний піст. Також традиційно не схвалюється нехтування богослужінням або молитвою, якщо є можливість відвідати храм.

Народні повір’я також радили не розпочинати конфліктів із близькими та не приймати поспішних фінансових рішень, хоча такі перестороги не є частиною церковного вчення.

День ангела 22 липня

Іменини цього дня святкують жінки, які носять ім’я:

  • Марія;
  • Магдалина.

За традицією, у день ангела вітають іменинників, бажають духовної сили, здоров’я та Божого благословення. Найкращим способом відзначити свято вважається молитва своєму небесному покровителю.

Народні прикмети та традиції 22 липня

Протягом століть люди уважно спостерігали за природою цього дня, пов’язуючи погодні явища з майбутнім урожаєм.

Найпоширеніші народні прикмети:

  • ранкова роса рясна — буде теплий і сонячний день;
  • дощ 22 липня — осінь може бути вологою;
  • багато бджіл і метеликів — найближчими днями утримається спека;
  • ясний світанок — до кількох днів стабільної погоди;
  • сильний вітер — до зміни погодних умов.

У селах цього дня продовжували жнива, збирали ягоди та лікарські рослини, якщо дозволяла погода.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У день пам’яті Марії Магдалини віряни моляться про зміцнення віри, духовний мир, злагоду в сім’ї та підтримку у складних життєвих обставинах.

Також доброю традицією вважається допомога тим, хто цього потребує, відвідування літніх родичів, благодійність або участь у справах громади.

Якщо дозволяють обставини, можна присвятити час читанню Святого Письма, сімейній молитві або тихому відпочинку без зайвої метушні.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата22 липня 2026 року
День тижняСереда
Порядковий день року203-й
До Нового року162 дні
Фаза МісяцяПерша чверть (зростаючий Місяць)
Схід сонцяблизько 05:12*
Захід сонцяблизько 20:47*

*Час сходу та заходу Сонця може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 22 липня 2026 року?

Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної святої Марії Магдалини — однієї з найшанованіших учениць Ісуса Христа.

Чи є 22 липня пісним днем?

Так. У 2026 році ця дата припадає на середу, тому для тих, хто дотримується церковного уставу, це одноденний піст.

Хто святкує день ангела 22 липня?

Іменини відзначають насамперед жінки з ім’ям Марія та Магдалина, небесною покровителькою яких вважається свята Марія Магдалина.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, неправди, злості та інших вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

Які народні прикмети пов’язані з 22 липня?

У народі цього дня звертали увагу на росу, дощ, вітер та поведінку комах, вважаючи їх ознаками погоди на найближчий період.

22 липня 2026, день ангела, іменини Марії, календар 2026, липень 2026, Марія Магдалина, народні прикмети, піст, православна церква, православні свята, рівноапостольна Марія Магдалина, святі, церковне свято, церковний календар, церковні традиції
Останні новини
Домашні паштети стали одним із головних кулінарних хітів літа

Домашні паштети стали одним із головних кулінарних хітів літа
Попит на домашні паштети та легкі намазки з сезонних продуктів читать далее
21-07, 18:39
The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів

The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів
Колишній міністр оборони Михайло Федоров після звільнення може розглядатися як читать далее
21-07, 18:32
Мова квітів знову набирає популярності: флористи говорять про новий літній тренд

Мова квітів знову набирає популярності: флористи говорять про новий літній тренд
Символіка сезонних квітів знову опинилася в центрі уваги любителів флористики читать далее
21-07, 18:19
НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу

НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу
Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, читать далее
21-07, 17:38
Таємна зустріч представників Німеччини та РФ відбулася в Баку, — Алієв

Таємна зустріч представників Німеччини та РФ відбулася в Баку, — Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку читать далее
21-07, 17:18
Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
22 липня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну святу Марію читать далее
21-07, 17:01
Юристи пояснили, коли студенти можуть втратити відстрочку

Юристи пояснили, коли студенти можуть втратити відстрочку
Після завершення навчання у коледжі та до моменту офіційного зарахування читать далее
21-07, 16:48
Зеленський підписав закон про нові правила для ВПО

Зеленський підписав закон про нові правила для ВПО
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила державної підтримки читать далее
21-07, 16:47
Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни

Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни
Американська політична активістка Лора Лумер, яку в США вважають близькою читать далее
21-07, 12:41
Ідеал жіночої стопи змінюється: як еволюціонували стандарти краси

Ідеал жіночої стопи змінюється: як еволюціонували стандарти краси
Уявлення про ідеальну жіночу стопу змінювалися протягом століть під впливом читать далее
21-07, 12:28
Експерт заявив про вичерпання запасів пального в Україні: ціни будуть рости

Експерт заявив про вичерпання запасів пального в Україні: ціни будуть рости
Запаси пального, які дозволяли стримувати зростання цін на автозаправних станціях, читать далее
21-07, 11:53
Директор ФБР Каш Патель планує візит до Росії у жовтні

Директор ФБР Каш Патель планує візит до Росії у жовтні
Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує у жовтні читать далее
21-07, 11:51
Ілона Гвоздьова: біографія та цікаві факти про українську танцівницю

Ілона Гвоздьова: біографія та цікаві факти про українську танцівницю
Ілона Гвоздьова — українська танцівниця, хореографиня, телеведуча та переможниця шоу читать далее
21-07, 10:44
Маша Єфросиніна: біографія та цікаві факти про телеведучу

Маша Єфросиніна: біографія та цікаві факти про телеведучу
Маша Єфросиніна — українська телеведуча, журналістка, громадська діячка та інтерв'юерка, читать далее
21-07, 10:39
Кирило Буданов: біографія та цікаві факти про керівника Офісу Президента

Кирило Буданов: біографія та цікаві факти про керівника Офісу Президента
Кирило Буданов — український державний діяч, генерал-лейтенант, Герой України та читать далее
21-07, 10:36
Олексій Горбунов: біографія та цікаві факти про актора

Олексій Горбунов: біографія та цікаві факти про актора
Олексій Горбунов — український актор театру, кіно та телебачення, народний читать далее
21-07, 10:31
Лубінець заявив про «точку кипіння» українців через бусифікацію

Лубінець заявив про «точку кипіння» українців через бусифікацію
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що читать далее
21-07, 10:09
У школі Нью-Йорка старшокласників почне навчати робот-гуманоїд

У школі Нью-Йорка старшокласників почне навчати робот-гуманоїд
У середній школі міста Саламанка у штаті Нью-Йорк старшокласники невдовзі читать далее
21-07, 09:47
Нестор Шуфрич: біографія та цікаві факти про депутата

Нестор Шуфрич: біографія та цікаві факти про депутата
Нестор Шуфрич — український політик, багаторічний народний депутат, який протягом читать далее
21-07, 09:46
У Києві підвищать тариф на воду втричі – до 88,90 грн за кубометр?

У Києві підвищать тариф на воду втричі – до 88,90 грн за кубометр?
У Києві готуються переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення читать далее
21-07, 09:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026