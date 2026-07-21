Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

22 липня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну святу Марію Магдалину — одну з найвідоміших жінок Євангелія, яка була ученицею Ісуса Христа та однією з перших стала свідком Його Воскресіння. Цього дня віряни згадують її життя, моляться про духовне зміцнення та допомогу у подоланні життєвих випробувань. У народному календарі дата пов’язана із завершенням одного етапу літніх польових робіт та спостереженнями за погодою.

Яке церковне свято 22 липня

22 липня за церковним календарем відзначають день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Згідно з Євангелієм, після зцілення вона стала однією з найвідданіших послідовниць Христа, супроводжувала Його під час земного служіння, була присутня біля Хреста під час розп’яття та першою побачила воскреслого Спасителя.

Саме Марії Магдалині приписують благовістя про Воскресіння апостолам, через що її називають рівноапостольною. За церковним переданням, після цих подій вона проповідувала християнство в різних країнах, а пізніше завершила земний шлях в Ефесі.

У православній традиції цей день не належить до великих дванадесятих свят, однак займає важливе місце серед пам’ятних дат літнього церковного календаря. У 2026 році 22 липня припадає на середу, тому відповідно до церковного уставу це пісний день.

Що не можна робити 22 липня

Церква не встановлює окремих заборон, пов’язаних саме з днем пам’яті Марії Магдалини, окрім загальних моральних і духовних настанов.

У цей день не рекомендується сваритися, ображати інших, поширювати неправдиву інформацію, виявляти жорстокість або заздрість. Вважається, що день варто провести у спокої, молитві та добрих справах.

Оскільки цього року свято припадає на середу, віруючі, які дотримуються церковного уставу, зберігають одноденний піст. Також традиційно не схвалюється нехтування богослужінням або молитвою, якщо є можливість відвідати храм.

Народні повір’я також радили не розпочинати конфліктів із близькими та не приймати поспішних фінансових рішень, хоча такі перестороги не є частиною церковного вчення.

День ангела 22 липня

Іменини цього дня святкують жінки, які носять ім’я:

Марія;

Магдалина.

За традицією, у день ангела вітають іменинників, бажають духовної сили, здоров’я та Божого благословення. Найкращим способом відзначити свято вважається молитва своєму небесному покровителю.

Народні прикмети та традиції 22 липня

Протягом століть люди уважно спостерігали за природою цього дня, пов’язуючи погодні явища з майбутнім урожаєм.

Найпоширеніші народні прикмети:

ранкова роса рясна — буде теплий і сонячний день;

дощ 22 липня — осінь може бути вологою;

багато бджіл і метеликів — найближчими днями утримається спека;

ясний світанок — до кількох днів стабільної погоди;

сильний вітер — до зміни погодних умов.

У селах цього дня продовжували жнива, збирали ягоди та лікарські рослини, якщо дозволяла погода.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У день пам’яті Марії Магдалини віряни моляться про зміцнення віри, духовний мир, злагоду в сім’ї та підтримку у складних життєвих обставинах.

Також доброю традицією вважається допомога тим, хто цього потребує, відвідування літніх родичів, благодійність або участь у справах громади.

Якщо дозволяють обставини, можна присвятити час читанню Святого Письма, сімейній молитві або тихому відпочинку без зайвої метушні.

Коротко про день

Показник Дані Дата 22 липня 2026 року День тижня Середа Порядковий день року 203-й До Нового року 162 дні Фаза Місяця Перша чверть (зростаючий Місяць) Схід сонця близько 05:12* Захід сонця близько 20:47*

*Час сходу та заходу Сонця може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 22 липня 2026 року?

Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної святої Марії Магдалини — однієї з найшанованіших учениць Ісуса Христа.

Чи є 22 липня пісним днем?

Так. У 2026 році ця дата припадає на середу, тому для тих, хто дотримується церковного уставу, це одноденний піст.

Хто святкує день ангела 22 липня?

Іменини відзначають насамперед жінки з ім’ям Марія та Магдалина, небесною покровителькою яких вважається свята Марія Магдалина.

Що не рекомендується робити цього дня?

Церква закликає уникати сварок, образ, неправди, злості та інших вчинків, що суперечать християнським моральним принципам.

Які народні прикмети пов’язані з 22 липня?

У народі цього дня звертали увагу на росу, дощ, вітер та поведінку комах, вважаючи їх ознаками погоди на найближчий період.