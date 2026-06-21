Яке церковне свято 22 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-21-06    100

Яке церковне свято 22 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

22 червня 2026 року православні християни вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Александрійського, одного з найвизначніших богословів ранньої Церкви. Цього дня віряни звертаються до Бога з молитвою, згадують духовну спадщину святого та дотримуються традицій, пов’язаних із періодом Апостольського посту. Також 22 червня відзначають день ангела носії окремих християнських імен, а народний календар зберіг низку прикмет, пов’язаних із погодою та майбутнім урожаєм.

В тему: Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Яке церковне свято 22 червня

22 червня 2026 року Церква вшановує святителя Кирила, архієпископа Александрійського, який жив у V столітті та відомий як видатний богослов і захисник православного вчення. Його праці мали великий вплив на формування християнської догматики, а ім’я пов’язують із боротьбою проти єресей та утвердженням вчення про Ісуса Христа.

У церковному календарі також згадують преподобного Кирила Білозерського, преподобного Олександра Куштського, мучениць Феклу, Марфу і Марію в Персії, а також інші пам’ятні постаті, встановлені богослужбовою традицією. Для багатьох вірян цей день проходить у молитовному настрої та припадає на час Апостольського посту.

Що не можна робити 22 червня

Церковна традиція не містить спеціальних заборон, характерних лише для 22 червня. Водночас у день пам’яті святого рекомендується утримуватися від гріховних вчинків, сварок, наклепів, образ та проявів жорстокості.

Оскільки дата припадає на Апостольський піст, віруючі, які його дотримуються, мають керуватися встановленими для посту правилами щодо харчування та способу життя. Також не схвалюються надмірні веселощі, зловживання алкоголем і нехтування молитвою чи добрими справами.

Народні забобони про категоричні «заборони» на хатню роботу, купання чи певні побутові дії не мають офіційного церковного підґрунтя.

День ангела 22 червня

За церковним календарем цього дня іменини можуть відзначати:

  • Кирило;
  • Олександр;
  • Марія;
  • Марфа;
  • Фекла.

Традиційно в день ангела віряни дякують Богові за свого небесного покровителя, відвідують богослужіння або моляться вдома, а також приймають привітання від рідних і друзів. Варто пам’ятати, що конкретна дата іменин залежить від церковного календаря та обраного святого-покровителя.

Народні прикмети та традиції 22 червня

У народному календарі середина літа вважалася важливим періодом спостережень за природою. Наші предки звертали увагу на стан неба, рослин і поведінку птахів, намагаючись передбачити погоду та врожай.

Поширені прикмети:

  • ранкова роса вважається ознакою ясного дня;
  • велика кількість комах увечері часто свідчить про стійке тепло;
  • якщо хмари швидко рухаються, очікували зміну погоди;
  • тихий і спокійний світанок пов’язували з кількома погожими днями поспіль.

Водночас ці прикмети є частиною народної спадщини, а не науково підтвердженими прогнозами.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

22 червня доречно присвятити час молитві, читанню Святого Письма або духовної літератури та добрим справам. Віруючі можуть пом’янути святителя Кирила, звернутися до нього з проханням про мудрість і зміцнення у вірі.

За народною традицією цей день підходив для спокійної праці, догляду за городом і садом, а також спостереження за природою. Добрим звичаєм вважалося допомогти ближнім, підтримати родину чи зробити пожертву на благодійність.

Коротко про день

ПараметрДані
Дата22 червня 2026 року
День тижняПонеділок
Порядковий день року173-й
До Нового року192 дні
Фаза МісяцяПерша чверть, Місяць зростає
Схід сонця (Київ)04:48
Захід сонця (Київ)21:06

Відповіді на питання (FAQ)

Яке головне церковне свято 22 червня 2026 року?

Основною подією дня є вшанування пам’яті святителя Кирила, архієпископа Александрійського. Він належить до найавторитетніших богословів раннього християнства.

Хто святкує день ангела 22 червня?

За церковною традицією цього дня іменини можуть відзначати Кирило, Олександр, Марія, Марфа та Фекла. Конкретна дата небесного покровителя залежить від календарної традиції та святців.

Чи існують суворі церковні заборони на 22 червня?

Спеціальних заборон саме для цієї дати немає. Вірянам рекомендується уникати гріховних учинків, сварок і дотримуватися духовного змісту Апостольського посту.

Які народні прикмети пов’язані з 22 червня?

Найчастіше звертали увагу на ранкову росу, поведінку комах і характер хмарності. Такі спостереження використовували для народних прогнозів погоди та врожаю.

Що корисно зробити цього дня?

Доброю традицією є молитва, участь у богослужінні, допомога ближнім і спокійна праця. Багато людей також використовують цей день для духовного осмислення та благодійності.

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