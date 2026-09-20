Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

21 вересня 2026 року православна церква за юліанським календарем відзначає Різдво Пресвятої Богородиці, відоме в народі як Друга Пречиста. Цього дня згадують народження Діви Марії, дочки праведних Йоакима та Анни. Свято належить до дванадесятих, тобто дванадцяти найважливіших свят церковного року, і для віруючих пов’язане з початком історії земного життя майбутньої Матері Ісуса Христа.

Водночас у календарі важливо враховувати різницю стилів: за новим календарним стилем Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році припало на 8 вересня, а 21 вересня є датою цього свята за юліанським календарем. Саме тому в різних календарях на 21 вересня можна побачити різні церковні події.

Яке церковне свято 21 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці присвячене народженню Марії — матері Ісуса Христа. За церковним переказом, її батьками були праведні Йоаким та Анна. Подружжя довго залишалося бездітним, що в тогочасному суспільстві сприймалося як важке випробування. Йоаким усамітнився для молитви, а Анна також просила Бога про дитину. Після цього подружжю було звіщено про майбутнє народження дочки.

Дитину назвали Марією. Її народження у церковній традиції розглядається не лише як сімейна подія, а як початок важливого етапу історії спасіння. Саме тому Різдво Богородиці має статус одного з дванадесятих свят і займає особливе місце у православному календарі.

У народній традиції 21 вересня називають Другою Пречистою. Назва допомагала відрізняти це свято від інших богородичних дат, зокрема Першої Пречистої та Третьої Пречистої. День припадав на початок осіннього періоду, тому церковне свято поступово поєдналося з сезонним народним календарем.

Для віруючих головним змістом дня залишається молитва, богослужіння і шанування Богородиці. У традиції особливо зверталися з молитвами за родину, дітей і матерів. У народній культурі цей день також набув значення свята продовження роду та сімейної єдності.

Що не можна робити 21 вересня

У церковному розумінні на велике свято немає універсального переліку побутових заборон на кшталт «не можна брати до рук ніж» або «не можна виходити з дому». Такі твердження часто належать до народних повір’їв, а не до обов’язкових релігійних правил.

Передусім у святковий день радили не перетворювати його на час сварок, образ, ворожнечі та зневаги до інших людей. Важливішими за побутові обмеження вважаються молитва, участь у богослужінні та увага до близьких.

У народному побуті на Другу Пречисту намагалися не виконувати без нагальної потреби важку роботу. Це було пов’язано не стільки з церковною забороною, скільки зі старим календарним укладом, коли великі свята використовували для відпочинку після сезонних польових робіт.

Окремо варто відрізняти церковну традицію від прикмет. Наприклад, заборони шити, прясти, ткати, працювати в полі або виконувати певні домашні справи зустрічаються в етнографічних описах, але не є загальними церковними правилами. Тому їх коректніше називати народними звичаями, а не обов’язковими заборонами.

Так само немає церковної підстави вважати, що порушення будь-якої побутової прикмети автоматично призведе до нещастя. Народні повір’я відображають історичний спосіб сприйняття природи та календаря, а не церковне вчення.

День ангела 21 вересня

Іменини 21 вересня потрібно визначати за конкретним церковним календарем і стилем, якого дотримується людина. Для дати 21 вересня за старим стилем у календарних переліках згадуються імена, пов’язані зі святими, пам’ять яких припадає на цей день: Андрій, Дмитро, Євсевій, Іпатій, Кодрат, Мелетій, Приск.

Водночас у сучасних календарях, складених за новим стилем, 21 вересня має інший набір церковних пам’ятей та іменин. Серед календарних списків для цієї дати зустрічаються, зокрема, Андрій і Дмитро, а в інших виданнях перелік є ширшим.

Тому вітати людину з днем ангела лише через збіг імені з датою не завжди правильно. Традиційно іменини пов’язують із днем пам’яті святого, ім’я якого людина отримала при хрещенні. Якщо таких дат протягом року кілька, конкретний день визначають відповідно до прийнятої в родині церковної традиції.

Особливе місце в народній свідомості цього дня займає ім’я Марія, оскільки саме народження Діви Марії є змістом свята. Проте називати 21 вересня універсальним днем ангела для всіх Марій без уточнення календарного стилю некоректно.

Народні прикмети та традиції 21 вересня

Друга Пречиста була тісно пов’язана з осіннім господарським циклом. До цього часу в багатьох місцевостях завершували частину польових робіт, збирали городину, готувалися до холодів, утеплювали вулики та завершували інші сезонні справи.

Однією з поширених традицій було відвідування родичів. Особливе значення надавали підтриманню добрих стосунків між членами сім’ї та спорідненими родинами. У деяких регіонах Другу Пречисту називали жіночим або «маминим» днем: вшановували матерів, бабусь і старших жінок у родині.

Із цим днем також пов’язували завершення окремих сезонних робіт. За етнографічними матеріалами, до Другої Пречистої намагалися завершити збирання врожаю, викопати картоплю, підготувати землю до осінніх робіт. Саме з господарського календаря походять вислови на кшталт «Пречиста — картопля чиста» та «Перша Пречиста жито засіває, а друга — дощем поливає».

Поширеними були й погодні прикмети. Сонячну погоду на Другу Пречисту пов’язували з очікуванням теплої та ясної осені, а похмуре небо або дощ — із подальшим погіршенням погоди. Такі спостереження є саме народними прикметами, а не прогнозами, підтвердженими сучасною метеорологією.

Ще одна відома приказка звучить так: «Прийшла Пречиста — на дереві чисто, а прийде Покрова — на дереві голо». Вона відображає сезонне спостереження за листям і поступовим переходом природи до пізньої осені.

У деяких регіонах до свята збирали калину та барвінок, які мали важливе місце в українській обрядовій культурі. Також існували звичаї родинних застіль і відвідування старших родичів. Етнографічні джерела фіксують регіональні відмінності, тому не всі такі обряди можна вважати загальноукраїнськими.

Коротко про день

21 вересня 2026 року припадає на понеділок і є 264-м днем року. До завершення 2026 року після цієї дати залишається 101 день.

Для Києва час сходу і заходу Сонця 21 вересня становить приблизно 06:43 та 19:01 відповідно. Місяць перебуває у фазі зростаючого опуклого Місяця, освітленість становить близько 72%; повня припадає на 26 вересня.

Показник 21 вересня 2026 року День тижня понеділок Порядковий день року 264-й До Нового року 101 день Фаза Місяця зростаючий Місяць Освітленість Місяця близько 72% Схід Сонця, Київ 06:43 Захід Сонця, Київ 19:01

Астрономічні показники в таблиці наведено для Києва, тому час сходу і заходу Сонця в інших населених пунктах відрізнятиметься.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 21 вересня 2026 року?

За юліанським календарем 21 вересня відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, або Другу Пречисту. Це одне з дванадесятих свят, присвячене народженню Діви Марії.

Кого вітати з днем ангела 21 вересня?

За календарними списками для 21 вересня за старим стилем можна привітати Андрія, Дмитра, Євсевія, Іпатія, Кодрата, Мелетія та Приска. Перед привітанням варто врахувати, яким календарем користується конкретна людина, оскільки після календарної реформи перелік пам’ятей на цю дату відрізняється.

Що можна робити 21 вересня?

Віруючі можуть відвідати богослужіння, помолитися, провести час із родиною, відвідати старших родичів і зробити добру справу. У народній традиції Другу Пречисту також пов’язували з родинними зустрічами та завершенням сезонних господарських робіт.

Що заборонено робити 21 вересня?

Жорсткого універсального переліку побутових заборон церковна традиція не встановлює. Народні обмеження щодо важкої роботи, шиття, прядіння чи інших занять належать до місцевих звичаїв і повір’їв, тому їх не слід ототожнювати з обов’язковими церковними правилами.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з Другою Пречистою?

У різних регіонах цього дня відвідували родичів, вшановували матерів і старших жінок, завершували частину осінніх робіт, збирали калину та інші рослини. Серед погодних прикмет — спостереження за сонцем, дощем, хмарністю та станом листя; наприклад, сонячну погоду пов’язували з теплою осінню.