Яке церковне свято 21 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

21 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять великомученика Прокопія Кесарійського. Цей святий відомий як один із ранньохристиянських мучеників, який загинув за віру на початку IV століття під час гонінь імператора Діоклетіана. У народному календарі день пов’язували із завершенням окремих літніх польових робіт, спостереженням за погодою та підготовкою до жнив. Також цього дня свої іменини відзначають люди, які носять ім’я Прокіп або Прокопій.

Яке церковне свято 21 липня

21 липня православна церква згадує великомученика Прокопія Кесарійського. За церковним переданням, майбутній святий народився в Єрусалимі та спочатку перебував на військовій службі. Під час переслідування християн він пережив духовне навернення, після чого відкрито визнав християнську віру.

За відмову зректися своїх переконань Прокопія було заарештовано. Він зазнав тортур, однак не зрікся віри, за що був страчений приблизно у 303 році. Його подвиг став одним із символів стійкості та мужності перших християн. Пам’ять святого збереглася у богослужбовому календарі як приклад вірності своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.

Що не можна робити 21 липня

Церква не встановлює спеціальних заборон, пов’язаних саме з днем пам’яті великомученика Прокопія. Вірянам рекомендується уникати сварок, наклепів, образ, жорстокості, заздрості та інших вчинків, що суперечать християнському способу життя.

У народній традиції цього дня не радили без потреби розпочинати великі конфлікти, позичати гроші через сварки або псувати стосунки з близькими. Такі звичаї не є церковними правилами, однак вони тривалий час існували в українській народній культурі.

День ангела 21 липня

21 липня день ангела відзначають чоловіки, які носять ім’я Прокіп (Прокопій).

За церковною традицією, у день іменин прийнято молитися своєму небесному покровителю, дякувати за отримані благословення та просити духовної підтримки. День ангела відрізняється від дня народження тим, що пов’язаний із пам’яттю святого, ім’я якого носить людина.

Народні прикмети та традиції 21 липня

У народному календарі день великомученика Прокопія був пов’язаний із серединою літа та спостереженням за майбутнім урожаєм.

Найвідоміші прикмети:

якщо день ясний і сухий — очікували тривалого періоду гарної погоди;

ранкова роса вважалася ознакою теплого дня;

густі хмари зранку могли передвіщати дощову погоду;

активна поведінка птахів вранці вважалася ознакою ясного дня.

Ці прикмети належать до народної традиції й не є частиною церковного вчення.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У день пам’яті великомученика Прокопія віряни традиційно відвідують богослужіння або моляться вдома, просячи про духовну стійкість, мудрість і сили долати життєві труднощі.

За народною традицією цей день вважався сприятливим для завершення розпочатих справ, роботи на присадибній ділянці, підготовки до жнив і допомоги рідним або сусідам. Благодійність, примирення та добрі справи також відповідали духовному змісту цього дня.

Коротко про день

Показник Значення Дата 21 липня 2026 року День тижня Вівторок Порядковий день року 202-й До Нового року 163 дні Фаза Місяця Зростаючий Місяць (перша чверть) Схід сонця близько 05:14* Захід сонця близько 20:51*

*Час сходу та заходу сонця може незначно відрізнятися залежно від населеного пункту.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 21 липня 2026 року?

Православна церква вшановує великомученика Прокопія Кесарійського. Він належить до ранньохристиянських мучеників, які загинули за віру на початку IV століття.

Хто святкує день ангела 21 липня?

Іменини цього дня відзначають власники імені Прокіп або Прокопій. Саме їхнім небесним покровителем є великомученик Прокопій.

Чи існують церковні заборони цього дня?

Окремих спеціальних заборон немає. Церква закликає утримуватися від гріховних вчинків, конфліктів, образ і несправедливості.

Які народні прикмети пов’язані з 21 липня?

У народі звертали увагу на росу, хмарність і поведінку птахів, намагаючись передбачити погоду та майбутній урожай. Ці прикмети є елементом народної культури.

Що рекомендується зробити 21 липня?

Цей день традиційно присвячують молитві, добрим справам, допомозі ближнім і мирному завершенню важливих справ. Такі дії відповідають як церковній, так і народній традиції.