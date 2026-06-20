Яке церковне свято 21 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

21 червня 2026 року за новоюліанським календарем православні віряни в Україні вшановують пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського. Цього дня також згадують його подвиг віри та відданість християнським переконанням. У народній традиції дата пов’язувалася зі спостереженнями за погодою, початком справжнього літнього тепла та прикметами на майбутній урожай.

Яке церковне свято 21 червня

21 червня Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського, який жив у III–IV століттях та постраждав за християнську віру під час гонінь у Римській імперії. Згідно з церковним переданням, він відмовився зректися своїх переконань, незважаючи на тиск і переслідування, за що був страчений.

У богослужбовій традиції день присвячений пам’яті стійкості у вірі, мужності та духовній вірності. У храмах звершуються звичайні служби, а віряни можуть помолитися святому Юліану, просячи сили духу, терпіння та мудрості у складних життєвих обставинах.

Що не можна робити 21 червня

Церква не встановлює особливих побутових заборон на цей день, однак закликає уникати вчинків, що суперечать християнській моралі. Насамперед не варто:

сваритися, ображати інших чи поширювати наклеп;

проявляти жорстокість, заздрість або мстивість;

свідомо обманювати чи порушувати дані обіцянки;

нехтувати молитвою та духовними обов’язками;

зловживати алкоголем або вести себе негідно.

Поширені в інтернеті твердження про сувору заборону працювати, шити, прати чи виконувати хатні справи не мають загальноцерковного підґрунтя. Якщо робота є необхідною та не заважає участі в богослужінні чи молитві, вона не вважається гріхом.

День ангела 21 червня

За церковним календарем 21 червня день ангела можуть відзначати чоловіки на ім’я Юліан (Юліян), якщо їхній небесний покровитель пов’язаний із пам’яттю святого мученика Юліана Тарсійського.

Традиційно в день іменин рекомендують відвідати храм, подякувати Богові за прожитий рік, помолитися своєму святому покровителю та провести час із рідними. Головним змістом свята є духовна пам’ять про святого, а не гучні застілля.

Народні прикмети та традиції 21 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою в червні, оскільки від погоди цього періоду залежав майбутній урожай. Із 21 червня пов’язували такі прикмети:

ранкова роса вважалася ознакою ясного дня;

велика кількість комах увечері нерідко свідчила про стійку теплу погоду;

якщо день був тихим і сонячним, очікували добрий розвиток польових культур;

похмуре небо та тривалі опади могли сприйматися як передвісник затяжної вологої погоди.

Водночас подібні прикмети є елементом народної спадщини, а не офіційного церковного вчення, тому їх слід розглядати як культурну традицію.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

21 червня доречно присвятити час молитві, подяці за отримані блага та добрим справам. У церковній традиції особливу увагу приділяють милосердю, допомозі ближнім і примиренню з тими, з ким виникли конфлікти.

У народному побуті цей період використовували для сезонних робіт у саду та на городі, якщо дозволяла погода. Також вважалося доброю справою навести лад у домі, завершити відкладені справи та провести час із сім’єю.

Коротко про день

Параметр Дані Дата 21 червня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 172-й До Нового року 193 дні Фаза Місяця Перша чверть (перехід до фази першої чверті) Схід сонця (Київ) 04:47 Захід сонця (Київ) 21:13

Відповіді на питання

Яке церковне свято відзначають 21 червня 2026 року?

Цього дня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського. Його шанують як приклад непохитності у вірі та духовної мужності.

Чи можна працювати 21 червня?

Загальної церковної заборони на працю немає. Важливо, щоб щоденні справи не відволікали від духовного життя, молитви та належної поведінки.

Хто святкує день ангела 21 червня?

Насамперед іменини можуть відзначати чоловіки на ім’я Юліан або Юліян, якщо їхній небесний покровитель пов’язаний із пам’яттю святого, що згадується цього дня.

Які народні прикмети пов’язані з 21 червня?

У народі звертали увагу на ранкову росу, поведінку комах і характер погоди. За цими ознаками намагалися передбачити погодні умови та перспективи врожаю.

Що рекомендується зробити цього дня?

Доброю традицією вважаються молитва, благодійність, допомога близьким і примирення з людьми. Також можна присвятити час корисним домашнім або господарським справам.