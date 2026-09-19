Яке церковне свято 20 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

20 вересня 2026 року православна церква відзначає передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, а також вшановує пам’ять мученика Созонта Помпеольського, святителя Іоанна, архієпископа Новгородського, преподобномученика Макарія Канівського, преподобного Серапіона Псковського та інших святих. Для віруючих цей день є підготовчим до одного з важливих богородичних свят — Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 вересня. 20 вересня також припадає на неділю 16-ту після П’ятидесятниці; посту цього дня немає.

Яке церковне свято 20 вересня

Головна особливість 20 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Передсвятом у церковному календарі називають період безпосередньої підготовки до великих свят. Тому богослужбові тексти цього дня вже спрямовують увагу на подію народження Марії — матері Ісуса Христа. Саме Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня.

Церковний календар також присвячує 20 вересня пам’яті мученика Созонта Помпеольського, який жив приблизно на межі III–IV століть у Кілікії. За церковним переказом, Созонт був пастухом і сповідував християнську віру. Він постраждав під час переслідувань християн і прийняв мученицьку смерть. У церковному календарі його пам’ять є одним із головних споминів цього дня.

Цього ж дня вшановують святителя Іоанна, архієпископа Новгородського, який жив у XII столітті та помер у 1186 році. Також календар згадує преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького та Переяславського, який загинув у 1678 році.

Серед інших святих 20 вересня — преподобний Макарій Оптинський, преподобний Серапіон Псковський, преподобні Олександр Пересвіт та Андрій Ослябя, апостоли від 70-ти Євод і Онисифор, мученик Євпсихій Кесарійський та преподобний Лука Глибокореченський. У календарі також згадується преподобна Кассія Константинопольська, піснеписиця.

Дата має особливе значення через близькість Різдва Пресвятої Богородиці. У богослужбовому циклі 20 вересня фактично відкриває безпосередню підготовку до свята 21 вересня. У цей день читаються недільні та святкові біблійні тексти, а богослужіння перед Різдвом Богородиці вже містить відповідні піснеспіви.

20 вересня 2026 року — неділя 16-та після П’ятидесятниці, глас 7-й. За календарем посту немає, тому для мирян не встановлено загальної пісної вимоги саме на цю дату.

Що не можна робити 20 вересня

Православний церковний календар не встановлює окремого переліку побутових заборон саме на 20 вересня. Тому твердження, що в цей день категорично не можна виконувати певну домашню роботу, користуватися гострими предметами, прати, прибирати чи займатися іншими звичайними справами, не варто подавати як церковні правила.

Для віруючих важливішими є загальні принципи недільного дня: по можливості приділити час молитві, богослужінню, духовному читанню та допомозі близьким. Недільний день не означає абсолютної заборони на працю. Необхідна робота, догляд за дітьми, літніми або хворими людьми та інші невідкладні справи не стають гріхом лише через дату в календарі.

Не слід також приписувати 20 вересня особливі релігійні заборони, яких немає у церковній традиції. Народні повір’я про те, що певна дія цього дня неодмінно принесе невдачу, хворобу чи матеріальні втрати, належать до фольклору, а не до обов’язкових церковних приписів.

Окремо варто врахувати, що 20 вересня 2026 року припадає на неділю, а посту немає. Отже, немає підстав стверджувати, що віруючим обов’язково потрібно відмовлятися від скоромної їжі через церковний календар цього дня.

Якщо людина планує відвідати храм, доречно заздалегідь підготуватися до недільного богослужіння, а в побуті уникати сварок, образ, свідомого завдання шкоди іншим та інших вчинків, які суперечать християнській етиці. Це загальні духовні принципи, а не спеціальні «заборони 20 вересня».

День ангела 20 вересня

Іменини 20 вересня пов’язані з іменами святих, пам’ять яких припадає на цю дату. За церковним календарем цього дня можна пов’язати день ангела з іменами Созонт, Серапіон, Іван, Макарій, Лука, Євод, Онисифор, Євпсихій, Олександр та Андрій. Також календар згадує преподобну Кассію, тому дата пов’язана й з відповідним жіночим іменем.

Ім’я Созонт безпосередньо пов’язане з пам’яттю мученика Созонта Помпеольського. Серапіон — із преподобним Серапіоном Псковським, Лука — з преподобним Лукою Глибокореченським, а Макарій — із кількома святими, яких згадують цього дня, зокрема Макарієм Канівським та Макарієм Оптинським.

Іванами можуть бути люди, чиїм небесним покровителем є святитель Іоанн Новгородський. Імена Олександр та Андрій пов’язані з пам’яттю преподобних воїнів Олександра Пересвіта та Андрія Ослябі. Євод і Онисифор згадуються як апостоли від 70-ти, а Євпсихій — як мученик Кесарійський.

Водночас конкретну дату особистих іменин у православній традиції людина може визначати з урахуванням свого небесного покровителя та дня пам’яті святого, на честь якого її було названо. Тому саме ім’я в календарі не завжди означає, що кожна людина з таким іменем автоматично святкує іменини саме цього дня.

Народні прикмети та традиції 20 вересня

У народному календарі 20 вересня відоме як Луків день, або Луковиця. Назва пов’язана з іменем преподобного Луки та з традиційними осінніми роботами. Приблизно в цей період селяни завершували збирання цибулі та готували врожай до зимового зберігання.

Цибуля посідала важливе місце в господарстві, тому навколо її збирання сформувався окремий пласт народних звичаїв. Цибулини сортували, просушували, зв’язували та зберігали. У деяких місцевостях із кількості лушпиння намагалися зробити висновки про майбутню зиму. Це вже народна метеорологічна традиція, а не церковне вчення.

До зафіксованих народних прикмет 20 вересня належить спостереження за небом: чорні хмари пов’язували з дощем, а велика кількість білих хмар — із наближенням негоди. За польотом журавлів намагалися передбачити характер осені: високий і повільний політ вважали ознакою холодної та дощової погоди.

Ще одна група прикмет стосувалася хвойних дерев. Якщо шишки на ялинах або інших хвойних деревах розташовані низько, це традиційно тлумачили як ознаку ранніх морозів. Високе розташування шишок, навпаки, пов’язували з пізнішим настанням холодів.

У народному побуті 20 вересня також вважалося часом завершення сезонних робіт із цибулею. Її не лише збирали, а й продавали, сушили та закладали на зберігання. Саме господарський зміст цієї пори пояснює поширення назви «Луків день».

Важливо розрізняти ці звичаї та церковну традицію. Спостереження за хмарами, шишками, польотом птахів або кількістю цибулевого лушпиння є історичними народними прикметами. Вони не є церковними прогнозами та не мають статусу обов’язкових правил для віруючих.

Коротко про день

Показник 20 вересня 2026 року День тижня Неділя Порядковий день року 263-й Днів до Нового року 102 Фаза Місяця Зростаючий Місяць, близько 67% освітлення Схід сонця в Києві близько 06:40 Захід сонця в Києві близько 19:00 Церковний день Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці Піст Немає

Час сходу та заходу сонця наведено для Києва, оскільки ці показники залежать від географічного розташування. 20 вересня Місяць перебуватиме у фазі, що зростає: після першої чверті, яка припала на 18 вересня, освітлена частина супутника збільшуватиметься.

Для церковного календаря основною подією дня є передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Наступного дня, 21 вересня, відзначається саме Різдво Пресвятої Богородиці.

Відповіді на питання

Яке сьогодні церковне свято 20 вересня?

20 вересня 2026 року — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Також православна церква вшановує пам’ять мученика Созонта Помпеольського, святителя Іоанна Новгородського, Макарія Канівського, Серапіона Псковського, Луки Глибокореченського та інших святих.

Кого вітати з іменинами 20 вересня?

З днем ангела можна привітати людей з іменами Созонт, Серапіон, Іван, Макарій, Лука, Євод, Онисифор, Євпсихій, Олександр та Андрій. У календарі також згадується преподобна Кассія. Для конкретної людини варто враховувати, на честь якого святого її назвали.

Що можна робити 20 вересня?

20 вересня припадає на неділю, тому можна відвідати храм, помолитися, провести час із родиною, допомогти близьким та виконувати необхідну роботу. Окремої церковної заборони на звичайні домашні справи цього дня немає.

Що заборонено робити 20 вересня?

Церква не встановлює спеціального переліку побутових заборон на 20 вересня. Різноманітні твердження про те, що цього дня не можна прати, прибирати, працювати з певними предметами або виконувати конкретні домашні справи, належать переважно до народних повір’їв, а не до церковних правил.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 20 вересня?

У народному календарі день відомий як Луків і був пов’язаний передусім зі збиранням та заготівлею цибулі. За станом неба, польотом журавлів, розташуванням шишок на хвойних деревах і кількістю лушпиння на цибулинах традиційно намагалися передбачати погоду та характер майбутньої зими. Ці прикмети мають фольклорне походження і не є церковними приписами.