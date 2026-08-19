Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-19-08    176

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

20 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла. Цього дня також згадують священномученика Севира, мученика Мемнона та інших святих. Дата має особливе значення для вірян, оскільки пророк Самуїл вважається однією з найважливіших постатей біблійної історії, яка поєднала епоху суддів і становлення ізраїльського царства. Крім того, 20 серпня триває Успенський піст, тому день супроводжується відповідними церковними обмеженнями та традиціями.

Яке церковне свято 20 серпня

Головною подією церковного календаря 20 серпня є день пам’яті святого пророка Самуїла. Він народився в родині Елкани та Анни після тривалих молитов матері, яка просила в Бога дитину. Вдячна за народження сина, Анна присвятила його служінню Господу. Майбутній пророк виховувався при святині в Силомі, де змалку був покликаний до духовного служіння.

Самуїл став останнім ізраїльським суддею та одним із найвпливовіших пророків Старого Завіту. Саме він помазав на царство Саула, а пізніше — Давида. Його діяльність припала на період важливих політичних і духовних змін. Пророк виступав не лише як релігійний діяч, а й як наставник, який закликав народ дотримуватися Божих заповідей.

У церковному календарі цього дня також згадують священномученика Севира, мученика Мемнона та інших мучеників, які постраждали за віру. У деяких календарних традиціях 20 серпня також пов’язують із вшануванням преподобних Пимена Багатохворобливого та Меркурія Печерського.

20 серпня припадає на період Успенського посту, який триває з 14 до 27 серпня. У цей час віряни приділяють особливу увагу молитві, духовному очищенню та стриманості.

Що не можна робити 20 серпня

Церковна традиція не містить окремих заборон, пов’язаних виключно з днем пам’яті пророка Самуїла. Основні обмеження стосуються Успенського посту. Вірянам рекомендують утримуватися від надмірностей, конфліктів, лихослів’я та вчинків, які суперечать християнським моральним принципам.

У цей день не рекомендується нехтувати молитвою та духовними практиками. Церква закликає присвятити час добрим справам, допомозі ближнім і переосмисленню власних вчинків.

Народні вірування пов’язували 20 серпня з початком підготовки до осінніх польових робіт. Частина побутових прикмет застерігала від необдуманих фінансових рішень і сварок у родині. Водночас такі уявлення не належать до церковних приписів і є елементом народної культури.

День ангела 20 серпня

За церковним календарем 20 серпня іменини можуть святкувати чоловіки, які мають імена Самуїл, Олександр, Олексій, Антон, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Петро та Пимен. Дані про іменини ґрунтуються на згадках святих у календарі цього дня.

Ім’я Самуїл походить із давньоєврейської мови й перекладається як «почутий Богом». Саме тому цього дня найчастіше вітають чоловіків із цим ім’ям.

Народні прикмети та традиції 20 серпня

У народній традиції цього дня спостерігали за погодою, намагаючись передбачити, якою буде осінь.

Серед поширених прикмет були такі:

  • ранковий туман віщує теплу погоду;
  • велика кількість роси свідчить про ясний день;
  • холодний вітер може бути ознакою раннього похолодання;
  • активна поведінка птахів вважалася провісником зміни погоди.

Історично друга половина серпня була пов’язана зі збиранням урожаю, підготовкою комор і завершенням літніх сільськогосподарських робіт. Саме тому багато народних звичаїв цього періоду стосувалися господарської діяльності, а не релігійних обрядів.

Коротко про день

ПоказникЗначення
Дата20 серпня 2026 року
День тижняЧетвер
Порядковий день року232-й
До Нового року133 дні
Фаза МісяцяЗростаючий Місяць
Схід сонця05:50
Захід сонця20:06

Відповіді на питання

Яке церковне свято сьогодні, 20 серпня 2026 року?

20 серпня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла. Також цього дня згадують кількох мучеників і преподобних, які зазначені в церковному календарі.

Кого вітати з днем ангела 20 серпня?

Найчастіше цього дня вітають чоловіків на ім’я Самуїл. Також іменини можуть відзначати власники імен Олександр, Олексій, Антон, Дмитро, Михайло, Петро та деяких інших.

Що можна робити 20 серпня?

Цей день традиційно присвячують молитві, духовному зосередженню та добрим справам. Оскільки триває Успенський піст, багато вірян дотримуються помірності в харчуванні та способі життя.

Що заборонено робити 20 серпня?

Церковний календар не містить особливих заборон, пов’язаних саме з днем пророка Самуїла. Обмеження переважно стосуються посту та моральних настанов.

Які народні традиції пов’язані з 20 серпня?

У народі цього дня стежили за погодою та завершували частину сезонних господарських робіт. Більшість прикмет була пов’язана з майбутньою осінню та врожаєм.

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