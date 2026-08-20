Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

20 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла, а також мучеників Севіра, Мемнона та інших 37 мучеників. Головною церковною подією дня є пам’ять пророка Самуїла — біблійного судді та пророка, який відіграв важливу роль в історії старозавітного Ізраїлю. Для віруючих ця дата пов’язана передусім із молитвою, згадкою про життя святого та його служіння Богові. У календарі на 2026 рік 20 серпня припадає на четвер.

Яке церковне свято 20 серпня

Цього дня православна церква згадує пророка Самуїла. Його ім’я походить від давньоєврейського імені Шмуель, яке традиційно пояснюють як «почутий Богом» або «Бог почув». Самуїл жив приблизно в XI столітті до Різдва Христового, у період, коли ізраїльський народ переходив від устрою суддів до монархії.

Історія святого починається з молитви його матері Анни. За біблійною розповіддю, вона довго не мала дітей і дала обітницю присвятити майбутнього сина служінню Богові. Після народження Самуїла Анна виконала свою обіцянку, і хлопчик зростав при святилищі під опікою священника Ілія.

Самуїл став пророком і останнім із суддів Ізраїлю. У біблійній традиції йому приписується особлива роль у період встановлення царської влади: саме він помазав Саула на царство, а згодом — Давида. Його діяльність описана у Першій книзі Самуїловій, яка входить до Старого Завіту.

20 серпня також припадає пам’ять мучеників Севіра, Мемнона та 37 мучеників. Ця група святих згадується в церковному календарі разом із пророком Самуїлом. Окремо 20 серпня у церковних календарях не встановлено великого дванадесятого свята, тому головний акцент богослужбової пам’яті дня припадає на пророка Самуїла.

Важливо не плутати 20 серпня з Преображенням Господнім. За новим календарем це свято відзначали 6 серпня, тоді як за старим юліанським стилем його дата припадає на 19 серпня. Тому в різних календарях можна побачити різні дати одних і тих самих нерухомих свят.

20 серпня 2026 року не припадає на середу або п’ятницю, а отже, за звичайним тижневим календарем це не пісний день. Утримання від їжі тваринного походження цього дня не є загальною вимогою церковного календаря.

Що не можна робити 20 серпня

Церковних заборон на звичайні побутові справи саме 20 серпня немає. Не існує правила, яке забороняло б у цей день прати, прибирати, готувати їжу, працювати, займатися ремонтом або виконувати інші необхідні справи.

Натомість для віруючої людини день пам’яті святого є приводом уникати сварок, образ, лихослів’я, помсти, заздрості та свідомого заподіяння шкоди іншим. Це не особлива «заборона Самуїлового дня», а загальні християнські моральні принципи, які мають значення незалежно від конкретної календарної дати.

Якщо є можливість, віруючим радять приділити час молитві, відвідати богослужіння та згадати близьких у молитві. Водночас побутова робота не вважається гріхом сама по собі: проблема виникає тоді, коли людина навмисно нехтує молитвою, богослужінням або допомогою ближнім заради другорядних справ.

Окрема група заборон, яку можна зустріти в матеріалах про 20 серпня, походить уже не з церковного календаря, а з народних вірувань. Наприклад, деякі традиційні уявлення радили не сваритися, не починати конфліктів і не укладати важливих домовленостей у поганому настрої. Такі правила не слід видавати за офіційні приписи православної церкви.

Так само немає церковної заборони на стрижку, манікюр, миття голови, роботу в саду чи використання ножа 20 серпня. Подібні твердження належать до побутових забобонів, які формувалися в народному календарі й не є частиною християнського віровчення.

День ангела 20 серпня

За церковним календарем 20 серпня насамперед пов’язане з іменем Самуїл, адже цього дня відзначають пам’ять святого пророка Самуїла. У календарях також згадуються Севір і Мемнон, тому носії цих імен можуть пов’язувати свій день ангела з цією датою.

До списків іменин іноді додають Івана, Максима, Віктора, Володимира, Тимофія та Федора. Однак такі розширені переліки залежать від конкретної редакції святців і можуть містити імена святих, пам’ять яких припадає на інші календарні дати за старим стилем. Тому для точного визначення іменин краще орієнтуватися на ім’я святого, зазначене у календарі парафії або в церковному записі про хрещення.

День ангела не обов’язково збігається з днем народження. Якщо людина названа на честь святого Самуїла, 20 серпня є безпосередньою датою його церковної пам’яті. За наявності кількох святих з одним ім’ям конкретну дату іменин зазвичай визначають відповідно до найближчого дня пам’яті небесного покровителя після народження або за традицією, якої дотримується родина.

Привітати іменинника можна словами побажання здоров’я, миру, мудрості та духовної сили. Для віруючої людини доречним подарунком буде також ікона або інше символічне нагадування про небесного покровителя.

Народні прикмети та традиції 20 серпня

У народному календарі 20 серпня відоме як Самуїлів день. На відміну від церковної пам’яті пророка, народні звичаї цієї дати значною мірою були пов’язані з переходом літа до осіннього сезону та спостереженнями за природою.

Однією з характерних традицій було спостереження за птахами. Особливу увагу звертали на лелек і журавлів, адже зміна їхньої поведінки сприймалася як ознака наближення осені. Якщо птахи починали раніше залишати звичні місця, це пов’язували з раннім похолоданням.

Існували й погодні прикмети. Ясний і теплий день пов’язували із сухою осінню, дощову погоду — з вологою осінньою порою, а велику кількість павутиння вранці — з теплими та ясними днями. Такі прикмети були способом прогнозування погоди до появи сучасних метеорологічних спостережень, а не церковними передбаченнями.

У деяких регіональних традиціях 20 серпня називали днем, присвяченим чоловікам. Жінки могли готувати для чоловіків святкову страву, зокрема картоплю з грибами, і дякувати їм за працю. Водночас етнографічна традиція цієї дати не була однаковою для всіх українських регіонів, тому сприймати такий звичай як загальнонаціональне правило не варто.

Народні приказки також відображали сезонний характер дня. 20 серпня сприймалося як час, коли літо поступово наближається до завершення, а природа починає подавати перші помітні сигнали осені. Саме тому увагу звертали на поведінку птахів, стан неба, росу, павутиння та температуру.

Коротко про день

Показник 20 серпня 2026 року День тижня четвер Порядковий день року 232-й До Нового року 133 дні Фаза Місяця зростаючий Місяць, близько фази першої чверті Схід Сонця в Києві близько 05:53 Захід Сонця в Києві близько 20:07

20 серпня 2026 року припадає на 232-й день року. До завершення 2026-го залишиться 133 дні. За астрономічними даними для Києва Сонце зійде приблизно о 05:53, а зайде близько 20:07 за місцевим часом.

Місяць у цей період перебуває у фазі зростання. Молодик припав на середину серпня, а повний Місяць очікується наприкінці місяця, тому 20 серпня освітлена частина місячного диска вже поступово збільшується.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року?

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла. Також календар згадує мучеників Севіра, Мемнона та 37 мучеників. Дата не є одним із дванадесятих свят.

Кого привітати з днем ангела 20 серпня?

Найперше — Самуїла, оскільки цього дня відзначається пам’ять пророка Самуїла. У церковному календарі також згадуються Севір і Мемнон, тому носії цих імен можуть відзначати іменини.

Що можна робити 20 серпня?

Можна працювати, займатися домашніми справами, готувати їжу, доглядати за дітьми та виконувати інші необхідні завдання. Для віруючих бажано знайти час для молитви й богослужіння, якщо це дозволяють обставини.

Що заборонено 20 серпня?

Спеціальної церковної заборони на роботу, стрижку, прибирання чи інші побутові справи цього дня немає. Натомість християнська традиція закликає уникати сварок, злості, образ, лихослів’я та інших проявів ворожості.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 20 серпня?

У народному календарі цей день називали Самуїловим і спостерігали за погодою, птахами, павутинням та іншими природними ознаками. Такі прикмети мають фольклорне походження і не є церковними правилами чи гарантованими прогнозами погоди.