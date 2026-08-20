Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2026-20-08    93

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

20 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла, а також мучеників Севіра, Мемнона та інших 37 мучеників. Головною церковною подією дня є пам’ять пророка Самуїла — біблійного судді та пророка, який відіграв важливу роль в історії старозавітного Ізраїлю. Для віруючих ця дата пов’язана передусім із молитвою, згадкою про життя святого та його служіння Богові. У календарі на 2026 рік 20 серпня припадає на четвер.

Яке церковне свято 20 серпня

Цього дня православна церква згадує пророка Самуїла. Його ім’я походить від давньоєврейського імені Шмуель, яке традиційно пояснюють як «почутий Богом» або «Бог почув». Самуїл жив приблизно в XI столітті до Різдва Христового, у період, коли ізраїльський народ переходив від устрою суддів до монархії.

Історія святого починається з молитви його матері Анни. За біблійною розповіддю, вона довго не мала дітей і дала обітницю присвятити майбутнього сина служінню Богові. Після народження Самуїла Анна виконала свою обіцянку, і хлопчик зростав при святилищі під опікою священника Ілія.

Самуїл став пророком і останнім із суддів Ізраїлю. У біблійній традиції йому приписується особлива роль у період встановлення царської влади: саме він помазав Саула на царство, а згодом — Давида. Його діяльність описана у Першій книзі Самуїловій, яка входить до Старого Завіту.

20 серпня також припадає пам’ять мучеників Севіра, Мемнона та 37 мучеників. Ця група святих згадується в церковному календарі разом із пророком Самуїлом. Окремо 20 серпня у церковних календарях не встановлено великого дванадесятого свята, тому головний акцент богослужбової пам’яті дня припадає на пророка Самуїла.

Важливо не плутати 20 серпня з Преображенням Господнім. За новим календарем це свято відзначали 6 серпня, тоді як за старим юліанським стилем його дата припадає на 19 серпня. Тому в різних календарях можна побачити різні дати одних і тих самих нерухомих свят.

20 серпня 2026 року не припадає на середу або п’ятницю, а отже, за звичайним тижневим календарем це не пісний день. Утримання від їжі тваринного походження цього дня не є загальною вимогою церковного календаря.

Що не можна робити 20 серпня

Церковних заборон на звичайні побутові справи саме 20 серпня немає. Не існує правила, яке забороняло б у цей день прати, прибирати, готувати їжу, працювати, займатися ремонтом або виконувати інші необхідні справи.

Натомість для віруючої людини день пам’яті святого є приводом уникати сварок, образ, лихослів’я, помсти, заздрості та свідомого заподіяння шкоди іншим. Це не особлива «заборона Самуїлового дня», а загальні християнські моральні принципи, які мають значення незалежно від конкретної календарної дати.

Якщо є можливість, віруючим радять приділити час молитві, відвідати богослужіння та згадати близьких у молитві. Водночас побутова робота не вважається гріхом сама по собі: проблема виникає тоді, коли людина навмисно нехтує молитвою, богослужінням або допомогою ближнім заради другорядних справ.

Окрема група заборон, яку можна зустріти в матеріалах про 20 серпня, походить уже не з церковного календаря, а з народних вірувань. Наприклад, деякі традиційні уявлення радили не сваритися, не починати конфліктів і не укладати важливих домовленостей у поганому настрої. Такі правила не слід видавати за офіційні приписи православної церкви.

Так само немає церковної заборони на стрижку, манікюр, миття голови, роботу в саду чи використання ножа 20 серпня. Подібні твердження належать до побутових забобонів, які формувалися в народному календарі й не є частиною християнського віровчення.

День ангела 20 серпня

За церковним календарем 20 серпня насамперед пов’язане з іменем Самуїл, адже цього дня відзначають пам’ять святого пророка Самуїла. У календарях також згадуються Севір і Мемнон, тому носії цих імен можуть пов’язувати свій день ангела з цією датою.

До списків іменин іноді додають Івана, Максима, Віктора, Володимира, Тимофія та Федора. Однак такі розширені переліки залежать від конкретної редакції святців і можуть містити імена святих, пам’ять яких припадає на інші календарні дати за старим стилем. Тому для точного визначення іменин краще орієнтуватися на ім’я святого, зазначене у календарі парафії або в церковному записі про хрещення.

День ангела не обов’язково збігається з днем народження. Якщо людина названа на честь святого Самуїла, 20 серпня є безпосередньою датою його церковної пам’яті. За наявності кількох святих з одним ім’ям конкретну дату іменин зазвичай визначають відповідно до найближчого дня пам’яті небесного покровителя після народження або за традицією, якої дотримується родина.

Привітати іменинника можна словами побажання здоров’я, миру, мудрості та духовної сили. Для віруючої людини доречним подарунком буде також ікона або інше символічне нагадування про небесного покровителя.

Народні прикмети та традиції 20 серпня

У народному календарі 20 серпня відоме як Самуїлів день. На відміну від церковної пам’яті пророка, народні звичаї цієї дати значною мірою були пов’язані з переходом літа до осіннього сезону та спостереженнями за природою.

Однією з характерних традицій було спостереження за птахами. Особливу увагу звертали на лелек і журавлів, адже зміна їхньої поведінки сприймалася як ознака наближення осені. Якщо птахи починали раніше залишати звичні місця, це пов’язували з раннім похолоданням.

Існували й погодні прикмети. Ясний і теплий день пов’язували із сухою осінню, дощову погоду — з вологою осінньою порою, а велику кількість павутиння вранці — з теплими та ясними днями. Такі прикмети були способом прогнозування погоди до появи сучасних метеорологічних спостережень, а не церковними передбаченнями.

У деяких регіональних традиціях 20 серпня називали днем, присвяченим чоловікам. Жінки могли готувати для чоловіків святкову страву, зокрема картоплю з грибами, і дякувати їм за працю. Водночас етнографічна традиція цієї дати не була однаковою для всіх українських регіонів, тому сприймати такий звичай як загальнонаціональне правило не варто.

Народні приказки також відображали сезонний характер дня. 20 серпня сприймалося як час, коли літо поступово наближається до завершення, а природа починає подавати перші помітні сигнали осені. Саме тому увагу звертали на поведінку птахів, стан неба, росу, павутиння та температуру.

Коротко про день

Показник20 серпня 2026 року
День тижнячетвер
Порядковий день року232-й
До Нового року133 дні
Фаза Місяцязростаючий Місяць, близько фази першої чверті
Схід Сонця в Києвіблизько 05:53
Захід Сонця в Києвіблизько 20:07

20 серпня 2026 року припадає на 232-й день року. До завершення 2026-го залишиться 133 дні. За астрономічними даними для Києва Сонце зійде приблизно о 05:53, а зайде близько 20:07 за місцевим часом.

Місяць у цей період перебуває у фазі зростання. Молодик припав на середину серпня, а повний Місяць очікується наприкінці місяця, тому 20 серпня освітлена частина місячного диска вже поступово збільшується.

Відповіді на питання

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року?
Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Самуїла. Також календар згадує мучеників Севіра, Мемнона та 37 мучеників. Дата не є одним із дванадесятих свят.

Кого привітати з днем ангела 20 серпня?
Найперше — Самуїла, оскільки цього дня відзначається пам’ять пророка Самуїла. У церковному календарі також згадуються Севір і Мемнон, тому носії цих імен можуть відзначати іменини.

Що можна робити 20 серпня?
Можна працювати, займатися домашніми справами, готувати їжу, доглядати за дітьми та виконувати інші необхідні завдання. Для віруючих бажано знайти час для молитви й богослужіння, якщо це дозволяють обставини.

Що заборонено 20 серпня?
Спеціальної церковної заборони на роботу, стрижку, прибирання чи інші побутові справи цього дня немає. Натомість християнська традиція закликає уникати сварок, злості, образ, лихослів’я та інших проявів ворожості.

Які народні традиції та прикмети пов’язані з 20 серпня?
У народному календарі цей день називали Самуїловим і спостерігали за погодою, птахами, павутинням та іншими природними ознаками. Такі прикмети мають фольклорне походження і не є церковними правилами чи гарантованими прогнозами погоди.

день ангела, народні прикмети, пророк Самуїл, церковне свято, церковний календар
Останні новини
Віталій Капранов: біографія та цікаві факти про музиканта

Віталій Капранов: біографія та цікаві факти про музиканта
Віталій Капранов — український музикант, барабанщик і бек-сінгер київського гурту читать далее
20-08, 16:08
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від ШІ

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від ШІ
Штучний інтелект спрогнозував можливі терміни завершення війни Росії проти України читать далее
20-08, 16:06
Мудра, Столар, Микитась: САП назвала повний список фігурантів нової антикорупційної справи

Мудра, Столар, Микитась: САП назвала повний список фігурантів нової антикорупційної справи
Вищий антикорупційний суд 20 серпня розглядає клопотання САП про обрання читать далее
20-08, 15:48
У ЄС українок перевірятимуть на військовий облік

У ЄС українок перевірятимуть на військовий облік
Європейська комісія підтвердила, що жінки, які є військовозобов’язаними громадянками України, читать далее
20-08, 15:37
Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
20 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого пророка читать далее
20-08, 15:11
Арсен Жумаділов: біографія та цікаві факти про есккерівника АОЗ

Арсен Жумаділов: біографія та цікаві факти про есккерівника АОЗ
Арсен Жумаділов — кримськотатарський громадський діяч, управлінець та фахівець у читать далее
20-08, 15:09
Михайло Федоров отримав бронювання через два дні після відставки

Михайло Федоров отримав бронювання через два дні після відставки
Колишній міністр оборони Михайло Федоров, за заявою народного депутата Олексія читать далее
20-08, 11:17
Верховна Рада схвалила новий Митний кодекс

Верховна Рада схвалила новий Митний кодекс
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про нову редакцію Митного читать далее
20-08, 10:42
«Пірати Карибського моря 6»: Марго Роббі змінить Джека Вороб’я

«Пірати Карибського моря 6»: Марго Роббі змінить Джека Вороб’я
Нова частина «Піратів Карибського моря» може зосередитися на героїні Марго читать далее
20-08, 09:56
Михайло Дунадковський, автор анімації «Мішутка Красоткін», мобілізований

Михайло Дунадковський, автор анімації «Мішутка Красоткін», мобілізований
Автор сатиричних мультфільмів «Мішутка Красоткін» Михайло Дунадковський повідомив про свою читать далее
20-08, 09:53
Вчені з’ясували, як нічний перегляд рілсів впливає на лібідо

Вчені з’ясували, як нічний перегляд рілсів впливає на лібідо
Нічний перегляд коротких відео може негативно впливати на сон і читать далее
20-08, 09:47
Масований удар по Києву: загинули 12 людей, 33 постраждали

Масований удар по Києву: загинули 12 людей, 33 постраждали
У ніч на 20 серпня російські війська завдали масованого удару читать далее
20-08, 09:42
Оля Полякова з дочкою потрапила в ДТП дорогою до Одеси

Оля Полякова з дочкою потрапила в ДТП дорогою до Одеси
Оля Полякова разом із донькою потрапила в дорожньо-транспортну пригоду дорогою читать далее
20-08, 09:30
Микола Гладишенко: біографія та цікаві факти про банкіра

Микола Гладишенко: біографія та цікаві факти про банкіра
Микола Гладишенко — український юрист і фінансист, який у 2025 читать далее
20-08, 09:25
В Україні хочуть дозволити використовувати тіла померлих для навчання

В Україні хочуть дозволити використовувати тіла померлих для навчання
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає можливість використання тіл померлих, читать далее
19-08, 19:17
МОН посилить контроль за студентами 25+ і відстрочками

МОН посилить контроль за студентами 25+ і відстрочками
Міністерство освіти і науки планує посилити контроль за навчанням студентів читать далее
19-08, 19:14
TikTok тестує переказ грошей у приватних повідомленнях

TikTok тестує переказ грошей у приватних повідомленнях
TikTok розглядає запуск функції переказу грошей безпосередньо в особистих повідомленнях: читать далее
19-08, 19:01
У Києві скасували головний бій MMA через мобілізацію бійця

У Києві скасували головний бій MMA через мобілізацію бійця
У Києві не відбувся головний бій турніру з MMA за читать далее
19-08, 18:53
Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 20 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
20 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого пророка читать далее
19-08, 15:32
FT попередила про ризик світової зернової кризи

FT попередила про ризик світової зернової кризи
Взаємні атаки Росії та України на об'єкти, пов'язані з експортом читать далее
19-08, 14:59
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Національній банк України Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар