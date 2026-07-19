Яке церковне свято 20 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-19-07    57

Яке церковне свято 20 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

20 липня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого славного пророка Іллі — одного з найшанованіших старозавітних пророків. Це одна з найважливіших дат липневого церковного календаря, з якою пов’язані багатовікові богослужбові традиції, народні звичаї, прикмети та іменини людей, які носять ім’я Ілля та низку інших імен.

Яке церковне свято 20 липня

20 липня православна церква відзначає день пам’яті святого пророка Іллі. Згідно з біблійною традицією, пророк жив приблизно у IX столітті до Різдва Христового за часів ізраїльського царя Ахава. Він відомий як ревний захисник віри в єдиного Бога та непримиренний противник ідолопоклонства.

У Святому Письмі описані численні події, пов’язані з пророком Іллею. За молитвою пророка тривалий час не було дощу, а згодом він став свідком Божого чуда на горі Кармель, де було засвідчено силу істинної віри. Наприкінці земного життя, згідно з біблійною розповіддю, Ілля був узятий на небо у вогняній колісниці, що зробило його одним із небагатьох старозавітних праведників, які не зазнали звичайної смерті.

У церковній традиції пророк Ілля вважається прикладом мужності, непохитності та вірності Божим заповідям. Його пам’ять щороку посідає особливе місце серед літніх церковних свят.

Що не можна робити 20 липня

У день пам’яті пророка Іллі церква закликає утримуватися від сварок, образ, наклепів, лихослів’я та будь-яких вчинків, які суперечать християнській моралі. Не рекомендується проводити день у гніві, конфліктах чи заздрості.

Народна традиція також пов’язує цей день із пошаною до природної стихії. Саме тому здавна уникали безпідставного ризику під час грози та негоди. Водночас поширені забобони про категоричні заборони купатися після Іллі або виконувати будь-які господарські роботи не мають церковного походження і належать виключно до народних вірувань.

Церква не встановлює спеціальної заборони на працю цього дня, якщо вона є необхідною, однак рекомендує знайти час для молитви, богослужіння та добрих справ.

День ангела 20 липня

За церковним календарем 20 липня день ангела святкують Ілля, Георгій, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір та Юхим.

У день іменин заведено відвідати храм, подякувати Богові за прожитий рік, помолитися своєму небесному покровителю та прийняти вітання від рідних і друзів. Традиційно бажають здоров’я, миру, Божого благословення та духовної міцності.

Народні прикмети та традиції 20 липня

З днем пророка Іллі в українській народній традиції пов’язано чимало погодних прикмет.

Якщо цього дня гримить грім, очікували дощової другої половини літа. Сильний дощ вважали доброю ознакою для майбутнього врожаю зернових. Ясна та спекотна погода, навпаки, могла свідчити про тривалу суху осінь.

Селяни уважно спостерігали за небом, напрямком вітру та поведінкою птахів, оскільки вважалося, що саме цього дня природа починає поступово готуватися до завершення літа.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

Цей день рекомендують присвятити молитві, відвідуванню богослужіння та спокійному сімейному спілкуванню.

Доброю традицією вважається допомога людям, які потребують підтримки, благодійність, примирення після конфліктів і вдячність за отримані благословення.

Якщо є можливість, варто згадати рідних і близьких у молитві, а також привітати всіх іменинників.

Коротко про день

ПоказникДані
Дата20 липня 2026 року
День тижняПонеділок
Порядковий день року201-й
До Нового року164 дні
Фаза МісяцяПерша чверть (зростаючий Місяць)
Схід сонцяприблизно 05:10*
Захід сонцяприблизно 20:51*

*Час сходу та заходу сонця залежить від населеного пункту та може відрізнятися на кілька хвилин.

Відповіді на питання

Яке головне церковне свято 20 липня 2026 року?
Православна церква цього дня вшановує святого пророка Іллю. Це одна з найшанованіших пам’ятних дат липня у церковному календарі.

Чи можна працювати 20 липня?
Церква не забороняє виконувати необхідну роботу. Водночас рекомендується знайти час для молитви, богослужіння та добрих справ.

Хто святкує день ангела 20 липня?
Іменини цього дня відзначають Ілля, Георгій, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір і Юхим.

Які народні прикмети пов’язані з днем пророка Іллі?
Наші предки звертали увагу на грозу, дощ, вітер і загальний характер погоди. За ними намагалися передбачити врожай і погодні умови другої половини літа.

Що рекомендується зробити цього дня?
Варто відвідати богослужіння, помолитися, привітати іменинників, допомогти ближнім і провести день без конфліктів та образ.

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