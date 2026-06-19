Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2026-19-06    153

Яке церковне свято 20 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

20 червня 2026 року в православному календарі припадає на період вшанування пам’яті святих, яких згадують у цей день за новоюліанським церковним стилем, а також на суботу, яка традиційно вважається днем поминальної та духовної зосередженості у християнській традиції. У цей день віряни звертаються до молитовної практики, відвідують богослужіння та дотримуються загальних церковних приписів, пов’язаних із пістом і духовною дисципліною залежно від періоду церковного року.

В тему: Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 20 червня

У православній традиції 20 червня пов’язане з вшануванням пам’яті святих, яких включає церковний календар на цю дату. У різних помісних церквах перелік святих може відрізнятися, однак загальний зміст цього дня залишається спільним — молитва за духовне очищення, зміцнення віри та звернення до прикладів праведного життя, які залишили святі отці та мученики.

Церковні богослужіння цього періоду зазвичай не передбачають великих святкових змін у літургійному циклі, але зберігають регулярний порядок читань та молитов. У храмах можуть згадуватися святі, пов’язані з ранньохристиянською історією або місцевою церковною традицією, відповідно до календаря конкретної церкви.

Що не можна робити 20 червня

Церковні приписи цього дня не містять суворих універсальних заборон, однак у народно-церковній традиції рекомендується утримуватися від дій, які можуть суперечити духовному змісту дня. Йдеться про уникнення конфліктів, гучних розваг та надмірних матеріальних витрат, якщо період церковного календаря передбачає піст або стриманість.

У християнській практиці також не заохочується відмова від молитви та участі у богослужіннях без поважних причин. Окрему увагу приділяють ставленню до ближніх, адже день традиційно пов’язують із внутрішнім спокоєм і відмовою від осуду чи агресії. Будь-які побутові заборони, які іноді згадуються у народних джерелах, не мають офіційного церковного підтвердження і розглядаються як елементи фольклору.

День ангела 20 червня

20 червня в Україні можуть відзначати іменини люди, чиї імена збігаються з переліком святих, яких вшановують у церковному календарі цього дня. Оскільки список імен залежить від конкретної редакції святців і церковної традиції, він може відрізнятися залежно від джерела.

У церковній практиці день ангела пов’язують із духовним покровителем, ім’я якого носить людина, та рекомендують у цей день звертатися з молитвою подяки, відвідувати храм або хоча б приділити час особистій молитві. Також поширеною є традиція побажань здоров’я та духовної підтримки від близьких.

Народні прикмети та традиції 20 червня

Народні прикмети, пов’язані з серединою червня, здебільшого формувалися на основі спостережень за погодою та сільськогосподарськими циклами. У цей період особливу увагу звертали на стан природи, опади та поведінку птахів, що вважалося індикатором майбутнього врожаю та погодних умов літа.

Традиційно червневі дні пов’язували з активною працею в полі та підготовкою до літнього сезону. У церковному контексті ці спостереження не мають догматичного характеру, однак часто поєднуються з побутовими звичаями, які передаються в родинах і громадах як частина культурної спадщини.

Що варто зробити цього дня за народними та церковними традиціями

У цей день рекомендується приділити увагу духовним практикам, зокрема молитві та участі в богослужінні, якщо є така можливість. У церковній традиції важливим вважається стан внутрішнього спокою, уникнення надмірної метушні та зосередження на духовних питаннях.

Також день підходить для добрих справ, допомоги ближнім і завершення відкладених справ, які не потребують конфліктності чи поспіху. У народній традиції подібні дії розглядалися як спосіб “гармонізувати” день та підтримати добробут у родині.

Коротко про день

ПоказникЗначення
День тижнясубота
Порядковий день року171
Днів до Нового року194
Фаза Місяцядані змінні / потребують уточнення
Схід сонцяорієнтовно 04:45
Захід сонцяорієнтовно 21:13

FAQ

Чи є 20 червня великим церковним святом?
Ні, цей день не належить до дванадцяти великих свят православного календаря. Він присвячений пам’яті окремих святих і регулярним богослужбовим читанням.

Чи можна працювати 20 червня?
Так, заборони на працю немає. Церква не встановлює обмежень щодо роботи, якщо вона не заважає молитві та духовному життю.

Які імена святкують день ангела 20 червня?
Список імен залежить від церковного календаря конкретної традиції. У різних джерелах він може відрізнятися, тому рекомендується звірятися зі святцями.

Чи обов’язково йти до церкви цього дня?
Ні, обов’язковості немає. Віряни можуть відвідати храм за можливості або помолитися вдома.

Чи є народні заборони на 20 червня?
Чітких церковних заборон немає. Народні прикмети існують, але вони не мають офіційного богословського підтвердження.

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